Zweimal erkrankte COVID-Patientin hat keine Ahnung von der Pandemie

Ein 19-jähriger Mann, der 10 Monate lang im Koma lag und in dieser Zeit zweimal an COVID erkrankte, wachte auf und hatte keine Ahnung von der Pandemie.

Der junge Mann erlitt bei einem Autounfall eine Hirnverletzung. Er wacht jetzt auf und die Familienmitglieder haben Schwierigkeiten, ihm zu erklären, warum sie ihn nicht in seinem Zimmer besuchen können. Seine Mutter durfte einmal hinein, im Dezember an seinem Geburtstag, aber sie musste trotzdem volle Schutz-Ausrüstung tragen und soziale Distanz wahren.

Ein Sprecher der Familie sagte, sie können mit ihm über Videoanrufe sprechen, aber sie sind nicht sicher, wie sie ihm erklären sollen, was in der Welt in den letzten Monaten los war.