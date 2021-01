Zusammenstöße zwischen der libanesischen Armee und den Demonstranten der Abriegelung von Covid, laut Rotem Kreuz Dutzende Verletzte (VIDEOS)

Demonstranten im Libanon sind in der zweiten Nacht in Folge auf die Straße gegangen, um gegen die zweiwöchige Verlängerung der Ausgangssperren und Geschäftsschließungen zu protestieren, die die Ausbreitung von Covid-19 stoppen sollen.

Sporadische Proteste brachen am Dienstag in den Städten Tripoli, Beirut und Sidon aus, als die Menschen ihre Wut über die angeblich fehlende Unterstützung der Regierung während der Ausgangssperre sowie über die allgemeinen Lebensbedingungen in dem wirtschaftlich angeschlagenen Land zum Ausdruck brachten.

Bei den feurigen Zusammenstößen am Dienstag im Nordwesten von Tripoli wurden nach Angaben des Libanesischen Roten Kreuzes 12 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, mindestens 29 weitere wurden verletzt und mussten vor Ort behandelt werden.

Aufnahmen aus der Stadt, die in den sozialen Medien gepostet wurden, schienen Reihen von Soldaten mit Schutzschilden zu zeigen, die mit Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen wurden, als sie sich mit Demonstranten anlegten.

Lokale Medien berichteten, dass Soldaten Tränengas und eine Reihe von Militärfahrzeugen einsetzten, um die Menschenmengen zu kontrollieren.

Die Proteste konzentrierten sich auf den zentralen Al-Nour-Platz in Tripolis und die umliegenden Straßen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Armee einen Panzer einsetzt, um die Demonstranten zurückzudrängen, bevor sie später auf die Menge losgeht.

Army charging on protesters in Al Tal just now. #لبنان #طرابلس pic.twitter.com/OJGUrmO7bL

Der Eingang der Polizeistation im Stadtteil Al-Tal wurde Berichten zufolge in Brand gesetzt, wobei Videos zeigen, wie eine Gruppe junger Männer Wurfgeschosse auf das Gebäude schleudert.

Protesters were pelting what I’m told is a police station. The entrance was also set on fire.



Most of them are boys and young men. #طرابلس #لبنان pic.twitter.com/RINBKheczl