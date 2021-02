Zum Dokumentarfilm „The New Normal“

mercola.com

https://www.bitchute.com/video/1OGoEsdAkb9X/Die Dokumentation „The New Normal“ von Happen.network untersucht Spekulationen, daß die COVID-19-Pandemie von einer Gruppe Tech-Eliten geplant worden sein könnte – oder zumindest ausgenutzt – die den Regierungen weltweit die Politik diktiert, um eine totalitäre Agenda voranzutreiben

An der Wurzel der Agenda steht eine signifikante wirtschaftliche und Machtverschiebung, die nur einer Minderheit der Menschen bewusst ist und von der vierten industriellen Revolution angetrieben wird

Das Weltwirtschaftsforum hat festgestellt, dass bis 2025 50 % aller Arbeitnehmer umgeschult werden müssen, „da die ‚doppelte Störung‘ der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der zunehmenden Automatisierung, die Arbeitsplätze umwandelt, zum Tragen kommt“.

Es wird vorhergesagt, dass KI mit dem Menschen verschmilzt und Jobs und Städte übernimmt; KI wird so viel besser Autofahren können als Menschen, erklärt der Dokumentarfilm, dass schließlich die meisten Menschen Angst haben werden, Auto zu fahren; bald darauf werden Menschen überhaupt nicht mehr Auto fahren dürfen

Datenkolonialismus und digitale Diktatur sind sehr reale Möglichkeiten im „New Normal“, ebenso wie die Teilung der Welt in reiche Eliten und eine „nutzlose Klasse“, die als ausgebeutete Datenkolonie endet

Der Dokumentarfilm „The New Normal“ von Happen.network untersucht Spekulationen, daß die COVID-19-Pandemie von einer Gruppe Tech-Eliten geplant oder zumindest ausgenutzt worden sein könnte, die den Regierungen weltweit die Politik diktiert, um eine totalitäre Agenda durchzusetzen.

Es sind viele bewegliche Teile involviert, von schlechten Daten, die die COVID-19-Sterblichkeitsrate aufblähen, bis hin zu Problemen mit PCR-Tests, die zu sehr hohen falsch-positiven Raten führen. Eine fälschlich aufgeblähte Todesrate schürt die Angst in der Bevölkerung, während eine irreführend hohe Zahl von Fällen als Rechtfertigung für weitere Geschäftsschließungen und Lockdowns verwendet werden kann.

All dies dient dazu, die ultimative Agenda zu fördern, um „Build Back Better“ voranzutreiben und die Welt auf ein „neues Normal“ zurückzusetzen. An der Wurzel der Agenda steht jedoch eine bedeutende Wirtschafts- und Machtverschiebung, die nur einer Minderheit der Menschen bewusst ist und von der vierten industriellen Revolution angetrieben wird.

Die Vierte industrielle Revolution wird KI mit Menschen verschmelzen

Die erste industrielle Revolution, die Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts stattfand, brachte die Nutzung der Dampfkraft in der ganzen Welt. Die Zweite Industrielle Revolution fand vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert statt und beinhaltete Fortschritte in der Stahl-, Elektro- und Automobilindustrie.1

Die Dritte Industrielle Revolution, so Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), „nutzte Elektronik und Informationstechnologie, um die Produktion zu automatisieren“, während die Vierte Industrielle Revolution, so Schwab, bereits begonnen hat und „durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt“.2

Es geht um das weitere Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) und ihre Integration mit dem Menschen. Im August 2020 stellte Elon Musk beispielsweise ein von ihm gegründetes Unternehmen namens Neuralink vor, das einen chirurgisch implantierten Mikrochip umfasst, der mit dem Gehirn verbunden und mit KI synchronisiert ist, mit dem Ziel, dass Menschen eines Tages künstliche Gliedmaßen steuern oder sogar Telepathie betreiben können. Musk beschrieb es als „ein Fitbit in Ihrem Schädel mit winzigen Drähten“.3

Während die einen die Innovation bejubeln, bezeichnen andere sie als Cyborg – die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Das Video zeigt Kai-Fu Lee, der das Buch „AI Super-Powers: China, Silicon Valley, and the New World Order“ schrieb.

Als ehemaliger leitender Angestellter bei Google China glaubt er, dass es zu einer schnellen Verdrängung von Arbeitsplätzen kommen wird, da Roboter die Arbeiter ersetzen, und dass in den nächsten 10 Jahren so viele Arbeitsplätze ersetzt werden, dass die Menschen ihr Glück finden müssen, ohne zu arbeiten. Amazon hat auch erklärt, dass vollautomatische Versandlager, in denen Roboter Menschen bei der Erfüllung von Bestellungen ersetzen, nur noch 10 Jahre entfernt sein könnten.4

Die Hälfte der Mitarbeiter muss bis 2025 „umgeschult“ werden

Im Rahmen des „Jobs Reset Summit“ stellte das WEF außerdem fest, dass 50% aller Arbeitnehmer bis 2025 umgeschult werden müssen, „da die ‚doppelte Störung‘ der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der zunehmenden Automatisierung, die Arbeitsplätze umwandelt, zum Tragen kommt“.5 Das WEF behauptet, dass bis 2025 85 Millionen Arbeitsplätze wegfallen könnten, während 97 Millionen weitere geschaffen werden könnten, um „die neue Arbeitsteilung zwischen Menschen, Maschinen und Algorithmen“ zu bewältigen.

Die Realität ist jedoch, dass nur ein Bruchteil der Menschen in dieser KI-getriebenen Welt wahrscheinlich Arbeit finden würde, was die Einführung eines universellen Grundeinkommens erforderlich machen würde.

Das mag zunächst wie eine gute Sache klingen, aber wenn die Fähigkeit, ein unabhängiges Einkommen zu verdienen, zerstört wird, wird man abhängig von einer Elite und ist ihr ausgeliefert, einer Elite, die dieses Einkommen und die Ressourcen, die damit verknüpft sind, kontrolliert. Es könnte auch einen universellen Schuldenerlass geben – im Gegenzug für die Verwirkung aller Rechte auf Privateigentum in der Zukunft. Was die Auswirkungen auf die Menschen betrifft, schrieb Schwab6:

„Die vierte industrielle Revolution wird schließlich nicht nur verändern, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Sie wird sich auf unsere Identität und alle damit verbundenen Fragen auswirken: unseren Sinn für Privatsphäre, unsere Vorstellungen von Eigentum, unser Konsumverhalten, die Zeit, die wir der Arbeit und der Freizeit widmen, und wie wir unsere Karrieren entwickeln, unsere Fähigkeiten kultivieren, Menschen treffen und Beziehungen pflegen.

Sie verändert bereits unsere Gesundheit und führt zu einem „quantifizierten“ Selbst, und früher als wir denken, könnte sie zur menschlichen Augmentation führen. Die Liste ist endlos, denn sie ist nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt.“

Im Juni 2019 veröffentlichte Großbritannien ein Weißbuch, in dem es eine Partnerschaft mit dem WEF ankündigte, „um die globale Governance der technologischen Innovation zu gestalten.“ In ihrem Strategiepapier „Regulation for the Fourth Industrial Revolution“ heißt es7:

„Technologische Durchbrüche in Bereichen von künstlicher Intelligenz bis hin zu Biotechnologien läuten jetzt eine vierte industrielle Revolution ein, die die Macht hat, fast jeden Sektor in jedem Land umzugestalten. Unsere Industriestrategie positioniert das Vereinigte Königreich so, dass es das Beste aus dieser globalen Transformation machen kann.“

Der große Reset

Politiker, Wirtschaftsführer und sogar die königliche Familie gehören zu denjenigen, die in letzter Zeit dazu aufgerufen haben, die Gesellschaft „wieder besser aufzubauen“. Dieser Slogan ist Teil der größeren „Great Reset“-Kampagne, die das Time-Magazin im November 2020 auf seiner Titelseite veröffentlichte.8 Der Eigentümer und Co-Vorsitzende von Time9, Marc Benioff, ist Mitglied des Kuratoriums des WEF sowie Gründungsvorsitzender seines Zentrums für die vierte industrielle Revolution.

Der eigentliche Zweck von „Building Back Better“ besteht darin, das, was einmal „normal“ war, abzuschaffen und durch etwas anderes zu ersetzen. Laut WEF bedeutet dies, „den Kapitalismus neu zu erfinden“10 und ihn durch eine „Stakeholder-Ökonomie“ zu ersetzen.

Forbes beschreibt die Stakeholder-Ökonomie, die auch als Stakeholder-Kapitalismus bekannt ist, als „die Vorstellung, dass eine Firma sich darauf konzentriert, die Bedürfnisse aller ihrer Stakeholder zu erfüllen: Kunden, Mitarbeiter, Partner, die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Ganzes.“11

Die Idee des Stakeholder-Kapitalismus gibt es seit mindestens 1932 und wurde im August 2019 auch von fast 200 CEOs großer Unternehmen befürwortet.12 Allerdings wird sie nun im Rahmen des „Great Reset“ beschleunigt. Wie in der Dokumentation erwähnt, hat das WEF in einem Social-Media-Post Vorhersagen über die Welt im Jahr 2030 gemacht. Unter ihnen:

Sie werden nichts besitzen – und Sie werden glücklich darüber sein.

Was immer Sie wollen, Sie werden es mieten, und es wird per Drohne geliefert.

Die westlichen Werte werden bis zur Zerreißprobe getestet.

Die neue Politik von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson entspricht ebenfalls den Zielen des WEF. Dazu gehören ein Verbot von Benzin- und Dieselautos bis 2030, die Sperrung der Zufahrt zu Nebenstraßen und neue Pay-per-Mile-Steuern, die das Fahren sehr teuer machen könnten. Es ist fast so, als würde Großbritannien versuchen, den Besitz von Autos abzuschaffen.

Autonomes Fahren könnte das nächste Szenario sein, was wiederum oberflächlich betrachtet nach einer guten Sache klingt, aber letztlich dazu dient, die Autonomie zu nehmen. KI wird so viel besser fahren als Menschen, erklärt der Dokumentarfilm, dass die meisten Menschen irgendwann Angst haben werden, Auto zu fahren. Bald darauf werden Menschen überhaupt nicht mehr fahren dürfen.

Die Schaffung einer „nutzlosen Klasse“

Yuval Noah Harari, Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, warnte vor den Gefahren der KI dahingehend, dass die Technologie die menschliche Gesellschaft und den eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens auf vielfältige Weise stören könnte.13 Datenkolonialismus und digitale Diktatur sind sehr reale Möglichkeiten, ebenso wie die Aufteilung der Welt in reiche Eliten und andere, die als „ausgebeutete Datenkolonien“ enden.

Es wird eine nie dagewesene Ungleichheit entstehen, da eine „nutzlose Klasse“ geschaffen wird – „nutzlos nicht aus der Sicht ihrer Freunde und Familie“, sagt Harari, „sondern nutzlos aus der Sicht des wirtschaftlichen und politischen Systems. Und diese nutzlose Klasse wird durch eine immer größer werdende Kluft von der immer mächtiger werdenden Elite getrennt sein.“

Ein KI-Wettrüsten zwischen den USA und China ist bereits im Gange, und die meisten anderen Länder werden zurückbleiben und das globale Gleichgewicht stören. Laut Harari14:

„Denken Sie nur daran, was mit den sich entwickelnden Volkswirtschaften passieren wird, wenn es billiger ist, Textilien oder Autos in Kalifornien zu produzieren als in Mexiko?

Und was wird mit der Politik in Ihrem Land in zwanzig Jahren passieren, wenn jemand in San Francisco oder Peking die gesamte medizinische und persönliche Geschichte jedes Politikers, jedes Richters und jedes Journalisten in Ihrem Land kennt, einschließlich all ihrer sexuellen Eskapaden, all ihrer psychischen Schwächen und all ihrer korrupten Geschäfte?

Wird es dann noch ein unabhängiges Land sein oder wird es zu einer Datenkolonie? Wenn man genug Daten hat, braucht man keine Soldaten zu schicken, um ein Land zu kontrollieren.“

Rockefeller Foundation stellte 2010 ein Pandemie-Szenario vor

Die Rockefeller Foundation und Bill Gates sind ebenfalls Unterstützer des „Great Reset“.15 Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen Bericht mit dem Titel „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung), in dem anhand von Szenarien untersucht wird, wie sich Technologie und Wachstum/Entwicklung sowie Regierungen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnten. Eines der Szenarien, die darin beschrieben wurden, war eine Pandemie mit einigen unheimlichen Ähnlichkeiten zu COVID-1916:

„Im Jahr 2012 schlug die Pandemie, die die Welt seit Jahren erwartet hatte, endlich zu. Anders als das H1N1 von 2009 war dieser neue Grippestamm – der von Wildgänsen stammte – extrem virulent und tödlich.

Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen waren schnell überwältigt, als das Virus um die Welt zog, fast 20 Prozent der Weltbevölkerung infizierte und in nur sieben Monaten acht Millionen Menschen tötete, die meisten von ihnen gesunde junge Erwachsene.

Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf die Wirtschaft: Die internationale Mobilität von Menschen und Gütern kam zum Erliegen, was Branchen wie den Tourismus lähmte und globale Lieferketten unterbrach. Selbst vor Ort standen normalerweise vielbesuchte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden.“

Als die Pandemie weiter anhielt, „dehnten nationale Führer auf der ganzen Welt ihre Autorität aus und verhängten strenge Regeln und Einschränkungen, vom verpflichtenden Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten.“

Die verstärkte autoritäre Kontrolle und Überwachung der Bürger setzte sich auch nach dem Ende der Pandemie fort und wurde zunächst im Austausch für „mehr Sicherheit und Stabilität“ begrüßt.

Im Dezember 2020 veröffentlichte die Rockefeller Foundation „Taking Back Control: A Resetting of America’s Response to COVID-19.“17 Zu ihren Ratschlägen gehört die Ausweitung von COVID-19-Tests, auch bei Schulkindern – ein problematisches Szenario nicht nur wegen der exorbitanten Kosten (42,5 Milliarden Dollar in den USA für Februar bis Juni 2021), sondern auch wegen der falsch-positiven Ergebnisse, die durch die fehlerhaften COVID-19-Tests entstehen werden.

Könnte dies ein Weg sein, die Infektionsraten absichtlich in die Höhe zu treiben, um mehr Lockdowns zu rechtfertigen – und eine weitere wirtschaftliche Zerstörung der Armen und der Mittelschicht?

Warum jetzt der „perfekte Zeitpunkt“ für einen Reset sein könnte

Wenn es einen verdeckten Plan für eine globale Übernahme gibt, stellt die COVID-19-Pandemie das perfekte Szenario für seinen Erfolg dar. Zuerst wird ein Problem geschaffen – das Coronavirus wird freigesetzt und eine globale Pandemie wird ausgerufen. Als nächstes wird eine Reaktion erzeugt – nämlich Angst. Diese wird geschürt und es kommt zu Lockdowns, die Unternehmen zur Schließung zwingen und Volkswirtschaften zerstören.

In der letzten Phase wird die „Lösung“ geschaffen – in diesem Fall könnten die Massen von Arbeitslosen ein universelles Grundeinkommen erhalten, das auf digitalen IDs gutgeschrieben wird, die von Gates‘ Microsoft und den Rockefellers unterstützt werden und die in die Hand implantiert werden. Es entstehen Smart Cities und eine 24/7-Überwachung. Ermöglicht wird dies durch die Einführung von 5G-Netzen, einem wesentlichen Leistungs-„Upgrade“ für die Digitalisierung der Gesellschaft, die Überwachung und das Sammeln von Daten.

Es gibt jedoch Zeichen des Widerstands auf der ganzen Welt, darunter der „Police for Freedom March“, der im November 2020 in Spanien stattfand, um gegen die Verletzung der Freiheiten der Bürger zu protestieren und die bürgerlichen Freiheiten zu schützen.18 Die World Freedom Alliance, die im November 2020 in Stockholm, Schweden, gegründet wurde, hat ebenfalls das Ziel, die weltweite Freiheit zu fördern.19

In diesen Zeiten der Ungewissheit haben einige es damit verglichen, in einem Kriegsnebel zu leben – einem Nebel des COVID-Krieges. Doch den Nebel zu durchschauen, ist der erste Schritt zum Sieg.

