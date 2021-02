Zensur verbieten? Die 10 Punkte des Vorschlags eines mexikanischen Senators zur Regulierung von Technologiegiganten wie Facebook und Twitter

Die umstrittene Initiative zielt darauf ab, die Bedingungen, unter denen Unternehmen in sozialen Netzwerken arbeiten, vom Staat autorisieren zu lassen.

Der Gesetzgeber Ricardo Monreal, Morenas ist Koordinator im mexikanischen Senat, veröffentlichte die Initiative, mit der die Partei von Präsident Andrés Manuel López Obrador nach der Kontroverse durch Zensurfälle auf Plattformen wie Twitter und Facebook versucht, den Betrieb sozialer Netzwerke im Land zu regulieren.

Monreal verbreitet eine Nachricht in seinem Netzwerken verbreitete mit einem Gesetzentwurf, den er mit Expertenmeinungen anreichern will, bevor er ihn in den kommenden Wochen offiziell dem Kongress vorstellt.

#EnVivo He decidido compartir con ustedes mi proyecto de iniciativa sobre redes sociales. Espero sus comentarios para enriquecerla, y poder presentarla en tres semanas. No perdamos de vista el objetivo principal: #RegularNoCensurar https://t.co/dxai3jc1cS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 8, 2021

“Soziale Netzwerke, digitale Plattformen, haben an Bedeutung gewonnen. Sie sind nicht nur zu mächtigen Wirtschaftsimperien geworden, sondern auch zu mächtigen Kommunikationsinstrumenten. Aus diesem Grund kann der Staat nicht untätig, gleichgültig gegenüber dieser Macht bleiben, sie muss reguliert werden”, sagte Monreal in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken.

“Ein privates Unternehmen kann Sie nicht Ihrer Rechte berauben, Sie einfach vom Zugang zu Informationen und dem Recht auf Meinungsäußerung ausschließen, ohne sich zu verteidigen”, fügte er hinzu.

Die Initiative umfasst eine Reihe von Maßnahmen, darunter:

Digitale Unternehmen, die eine Million oder mehr Abonnenten oder Benutzer haben, benötigen die Genehmigung des Bundesinstituts für Telekommunikation (IFT), um soziale Netzwerkdienste in Mexiko anzubieten. Sobald die Genehmigung erteilt ist, können die Unternehmen die Nutzungsbedingungen nicht mehr ohne vorherige Genehmigung der Regulierungsbehörde ändern. Die Bedingungen für die Sperrung oder Kündigung von Konten werden von den Netzwerkunternehmen festgelegt, müssen aber vom IFT genehmigt werden. Digitale Plattformen sollten einen speziellen Bereich haben, in dem Beschwerden über die endgültige Löschung von Konten oder Profilen behandelt werden. Eine Gruppe von Menschenrechtsexperten muss in jedem Fall einen entsprechenden Beschluss fassen. Außerdem soll die Verwendung von Algorithmen oder automatisierten Technologien zur Lösung dieser Konflikte verboten werden.

Die Löschung oder Sperrung von Konten erfolgt nur dann, wenn ihr Folgendes zur Last gelegt wird: die Verbreitung von Falschnachrichten; Angriffe auf die Moral und die öffentliche Ordnung, das Privatleben, die Rechte Dritter; die Provokation einer Straftat; die Störung der öffentlichen Ordnung; die Verletzung der Rechte von Minderjährigen; die Verbreitung von Hassbotschaften und die Weitergabe von persönlichen Daten unter Verletzung des mexikanischen Rechts. Die genehmigten Bedingungen müssen mit den Gesetzen zur freien Meinungsäußerung, die im mexikanischen Recht existieren, übereinstimmen. Digitale Plattformen müssen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein internes Verfahren für ihre Nutzer vorsehen, um die Sperrung ihres Kontos oder Profils anzufechten. Das Herausforderungsverfahren muss vom sozialen Netzwerk innerhalb von 24 Stunden gelöst werden. Unternehmen müssen innerhalb ihrer internen Struktur einen Bereich schaffen, der sich speziell um solche Herausforderungen kümmert. Verstöße werden von der IFT mit Geldstrafen geahndet, die bis zu 82 Millionen Pesos (knapp über 4 Millionen Dollar) betragen können.

Zensur fördern oder verbieten?

Der Vorschlag des Senators von Morena löste eine Reihe von Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus.

Auf der einen Seite sind einige Nutzer der Meinung, dass die Initiative einen Mechanismus der indirekten Zensur durch den Staat impliziert.

Auf der anderen Seite warnen andere, dass der Vorschlag sicherstellen soll, dass private Unternehmen die Nutzer nicht willkürlich zensieren und ihre inhaltlichen Entscheidungen transparent machen werden.

Das vorgeschlagene Gesetz würde dem Nationalen Wahlinstitut (INE) auch die Befugnis geben, die Nutzung von sozialen Netzwerken durch verpflichtete Subjekte in politischen Wahlangelegenheiten zu regeln.

Eine Situation, die auch Kritik hervorgerufen hat, angesichts des Misstrauens, das unter einigen Sektoren um die Befugnisse des Wahlschiedsrichters besteht, der in den letzten Wochen inmitten einer Kontroverse war, indem er versuchte, die vollständige Verbreitung der Vorträge von López Obrador zu verhindern, mit der Begründung, sich um den Wahlprozess in Richtung der Zwischenwahlen von 2021 zu kümmern.

Twitter und Facebook im Rampenlicht

Der Vorschlag, die Netzwerke zu regulieren, kam, nachdem der mexikanische Präsident die Art und Weise in Frage gestellt hatte, in der Facebook und Twitter Anfang 2021, nach der Einnahme des US-Kapitols, Nachrichten des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zensierten und blockierten.

Am 14. Januar sagte López Obrador, dass er beim nächsten G-20-Treffen eine Regulierung der digitalen Plattformen vorschlagen werde.

Der Kontext der politischen Polarisierung in dem lateinamerikanischen Land hat jedoch mehrere Regierungsgegner dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, dass die Initiative darauf abzielt, Kritiker der mexikanischen Regierung einzuschränken.

Auf der anderen Seite unterstützen einige Anhänger des Präsidenten die Initiative, wenn man bedenkt, dass Twitter mehrere Konten im Zusammenhang mit der Exekutive zensiert hat, nachdem der Präsident die Verbindungen einer Führungskraft des Unternehmens zu einer konservativen Partei aufgedeckt hatte.

In den letzten Wochen räumten Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und andere Führungskräfte des Technologieriesen ein, dass das soziale Netzwerk “zu viel Macht” habe, um Meinungen zu zensieren. Dies geht aus zwei Videos hervor, die private Gespräche beinhalten und von Mitarbeitern des Unternehmens zugespielt wurden.