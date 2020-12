Zeigen die COVID-Maßnahmen wie dumm Politiker in Wirklichkeit sind?

armstrongeconomics.com

Wir müssen uns fragen, wie intelligent viele Politiker wirklich sind. Die Zahl der COVID-19-Fälle steigt, weil sie jetzt jeden testen. Pennsylvania verlangt einen Test, wenn man aus einem anderen Bundesstaat zurückkehrt. Dasselbe findet an so vielen Orten statt. Meine Nachbarn haben ihn bekommen, weil sie jemand aus dem Norden besucht hat. Sie war sogar schwanger. Sie hatten es 2 Wochen lang und dann ist es vorübergegangen. Ja, es gibt einige Leute, die es anscheinend ernsthaft betrifft. Aber diese sind unbedeutend, und sogar Bill Gates gab zu, dass es einige Menschen gibt, die sogar an Impfstoffen sterben. Er räumte auch ein, dass es nur geringfügig und nur etwa 700.000 Todesfälle wären, wenn die ganze Welt geimpft würde.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Deutschland hat sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Wegen der anhaltend hohen Zahl von Coronainfektionen kippt Bayern die für Silvester geplante Lockerung. Wir werden herausfinden, was in Kürze für Bayern gelten wird. Natürlich wird die Zahl der Infektionen steigen, wenn man Menschen zwingt, sich testen zu lassen. Die Zahl der Todesfälle ist zurückgegangen, um zu zeigen, dass es sich nicht um eine solche Plage handelt.

Viele Politiker sind einfach auf den Zug aufgesprungen, ohne zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Dies ist eine politische „ME TOO“-Bewegung, und diejenigen, die hinter diesem Betrug stehen, wissen, dass, wenn sie die großen Führer bestechen, alle anderen folgen werden. Das nennt man Gruppendruck, und dann haben sie die Medien, um es für sie zu tun.

Es gibt ernsthafte Fragen zu Impfstoffen, die absichtlich entwickelt werden, um zu verhindern, dass Frauen Kinder bekommen. Er hat sogar Chips finanziert, die Frauen implantiert werden sollen, um Schwangerschaften zu verhindern. Gates benutzt die indische Bevölkerung seit langem als seine persönlichen Versuchskaninchen. Selbst als Modi die Währung annullierte, steckte Gates dahinter, und in der Tat tat Modi es einfach und machte sich NIEMALS die Mühe, die Zentralbank im Voraus zu informieren. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, wie er Bill Gates freie Hand gelassen hat. Er verwendet in seiner Sprache etwas Ähnliches wie „Build Back Better“. „Wir sind eine zukunftsorientierte Zivilisation und eine lebendige Demokratie, die darauf bedacht ist, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um eine bessere Welt aufzubauen.

Das Fehlen echter klinischer Studien und Untersuchungen darüber, was diese Impfstoffe langfristig bewirken werden, und selbst wenn sie viermal im Jahr benötigt werden, nur um zu arbeiten oder zu reisen, schafft einen echten Alptraum und eine wahre Fülle ethischer Fragen, die sie nicht beantworten werden. In der Zwischenzeit jagen sie Prominente, damit sie den Impfstoff öffentlich einnehmen. Aber wir haben keine Ahnung, ob sie den Impfstoff wirklich nur aus Wasser erhalten würden. Sie können sich sicherlich keine Nebenwirkungen leisten. Ich persönlich würde niemanden trauen, da es sich nicht um eine so schwere Krankheit handelt.