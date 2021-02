Xi und Putin setzen sich in Davos für die Menschlichkeit ein: Geschlossenes vs. Offenes System Ideologien prallen wieder aufeinander

Wo das eine System die Saat des trojanischen Pferdes seiner eigenen Vernichtung fördert, fördert das andere die Saat fruchtbarer neuer Epochen kontinuierlichen Wachstums und Entdeckungen sowohl auf der Oberfläche der Erde als auch darüber hinaus, schreibt Matthew Ehret.

Zwischen dem 25. und 29. Januar 2021 wurden die Staats- und Regierungschefs der Welt zu einer digitalen Konferenz mit dem Titel “The Davos Agenda” zusammengetrommelt, um die Grundlagen der sich abzeichnenden neuen Weltwirtschaftsarchitektur zu besprechen, die inzwischen als “The Great Reset” bezeichnet wird.

Für diejenigen, die diese beunruhigende Entdeckung noch nicht gemacht haben: Die Great Reset-Agenda wurde zuerst vom Weltwirtschaftsforum als Deckmantel für die Auferlegung einer neuen Weltwirtschaftsordnung für Nationalstaaten enthüllt. Dieser Reset verbirgt sich hinter einer Fassade der Moral, ist aber in Wirklichkeit eine Offenbarung des Feudalismus mit einem technotronischen Twist.

“Technotronic” bezieht sich in diesem Sinne nicht auf die Band aus den 1980er Jahren, die “Pump up the Jam” berühmt machte, sondern auf Zbigniew Brzezinskis 1970 erschienenes Buch “Between Two Ages: America in the Technotronic Era”, in dem der Erzglobalist bekanntlich feststellte:

“Das technotronische Zeitalter beinhaltet das allmähliche Auftreten einer stärker kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, die nicht mehr an traditionelle Werte gebunden ist. Bald wird es möglich sein, eine fast ununterbrochene Überwachung über jeden Bürger durchzusetzen und aktuelle, vollständige Dateien zu führen, die sogar die persönlichsten Informationen über den Bürger enthalten. Diese Dateien werden von den Behörden sofort abrufbar sein.”

Wie ich in meiner kürzlich erschienenen Studie “Maurice Strong and the Roots of the Great Reset Agenda” (Maurice Strong und die Wurzeln der Great Reset Agenda) dargelegt habe, und was Brzezinskis Lebensaufgabe ist, wurde dieser Plan zwar offiziell im Juni 2020 enthüllt, aber seine Ursprünge lassen sich viele Jahrzehnte früher zurückverfolgen.

Die Formel, die dieses “globale Allheilmittel” antreibt, ist einfach und beginnt mit den folgenden Annahmen:

COVID-19 hat die Weltwirtschaftssysteme zum Stillstand gebracht. 2) Jetzt haben die Führer der Welt eine goldene Gelegenheit, die Missstände des grenzenlosen Monetarismus des freien Marktes, der seit 1971 hegemonial wurde, zu korrigieren und eine neue globale Wirtschaftsordnung zu etablieren. 3) Diese neue Ordnung wird auf einer massenhaften Verhaltensänderung der Menschheit beruhen, um den Klimawandel zu beenden (durch Dekarbonisierung der Welt auf vorindustrielles Niveau) und gleichzeitig Top-Down-Regime zu schaffen, die COVID-19 beenden können, alles in einem einheitlichen Vorstoß. Ob diese Krisen tatsächlich die existenziellen Bedrohungen sind, die uns verkauft wurden, oder ob es sich um chimärische Nicht-Probleme handelt, die von Computermodellierern erschaffen wurden, ist ein Thema, das an einem anderen Tag behandelt werden sollte.

Schwindelfreie Technokraten feiern die Krise

In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) im vergangenen Jahr erklärte Prinz Charles optimistisch: “Wir haben eine goldene Gelegenheit, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen empfänglicher für große Visionen der Veränderung machen. Es ist eine Gelegenheit, die wir noch nie zuvor hatten und vielleicht nie wieder haben werden.” (1)

Der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, schloss sich diesen Worten an: “Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten.”

Sogar der Vatikan selbst ist unter Papst Franziskus auf den Zug aufgesprungen und unterstützt den Great Reset, indem er einen grünen “Rat für inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan” gegründet hat.

Der US-Sonderbeauftragte für das Klima, John Kerry, erklärte am 23. Januar: “Der Gedanke eines Reset ist wichtiger als je zuvor. Ich persönlich glaube, dass wir am Beginn einer extrem spannenden Zeit stehen.”

Natürlich werden Worte wie “soziale Gerechtigkeit”, “Gleichheit” und “Entwicklung” von den Davoser Gestalten frei herumgeschleudert, aber wenn man sich mit den Mitteln beschäftigt, die propagiert werden, um die Massendekarbonisierung der Weltzivilisation zu erreichen, ergibt sich ein anderes Bild.

Nicht nur, dass diese “dekarbonisierenden Green New Dealers” die Zivilisation an minderwertige, unglaublich teure und beklagenswert unzuverlässige Energieformen binden würden, die in Windmühlen und Sonnenkollektoren verwurzelt sind, sondern der erzwungene schnelle Ausstieg aus fossilen Brennstoffen (und die auffällige Abwesenheit der Entwicklung von Atomkraft) würde die Fähigkeit der Zivilisation, ihre Bevölkerung und ihre agroindustriellen Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, stark einschränken. Am stärksten betroffen wären unter diesem grünen Paradigma die Armen, die, zumindest für eine kurze Zeit, dringend eine stark erhöhte Nutzung der fossilen Brennstoffe benötigen, die sich unter ihrem Boden befinden, um sich zu industrialisieren.

Darüber hinaus haben Davoser Kreaturen, die diese entkarbonisierte Welt fördern, ein neues System der grünen hegemonialen digitalen Währung, das von der City of London und den Klimaräten der Zentralbank kontrolliert wird, ausführlich dargelegt. Diese Finanziers lieben die Idee von Expertengremien für das Management der Menschheit außerhalb der „chaotischen Institutionen der Demokratien“, die die aufgeklärte Elite seit den Tagen des Völkerbundes historisch daran gehindert haben, die „harten drakonischen“ Entscheidungen für das Gemeinwohl zu treffen.

Was ist es, das Putin und Xi solche Angst in den Herzen der Architekten des Great Reset einflößt? In den einfachsten Worten lautet die Antwort “offene Systemwirtschaft”.

Offene vs. geschlossene Systeme

Während die Architekten des Great Reset sich durch und durch geschlossenen Betriebssystemen verschrieben haben, die verlangen, dass der Welt Computermodelle aufgezwungen werden, die eine Null-Wachstums-Politik in Richtung totales Gleichgewicht und “Entropie” leiten, hat sich die von Xi und Putin angeführte multipolare Allianz dem “offenen System”-Denken verschrieben.

Wo das geschlossene System/unipolare Modell die Unterwerfung der Regierungen unter ein totalitäres Kontrollsystem von “Experten” verlangt, die in einzigartiger Weise qualifiziert sind, die abnehmenden Renditen fester Ressourcen zu kontrollieren, verlangt das offene System/multipolare Modell den Respekt vor souveränen Nationen und eine Konzentration auf die Schaffung neuer Ressourcen durch wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Während das eine auf einem Nullsummenspiel des Gewinn-Verlust-Verhaltens basiert (auch bekannt als: das Überleben des Stärkeren), basiert das andere auf einem Nicht-Nullsummenspiel der Win-Win-Kooperation.

Wenn sie mit Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachstum konfrontiert werden, übernehmen die Denker geschlossener Systeme die malthusianische Sichtweise, dass das Bevölkerungswachstum gedrosselt werden muss, um die mathematischen Modelle der “Tragfähigkeit” in einem imaginären “natürlichen Gleichgewicht” einzuhalten, das laut diesen Modellen existieren muss.

Dies ist die Art von Denken, die hinter den Augen des Gründers der World Wildlife Foundation, Prinz Philip von Mountbatten, vor sich geht, der 1988 in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte:

“Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Ressourcen werden sie verbrauchen, desto mehr Umweltverschmutzung werden sie verursachen, desto mehr Kämpfe werden sie führen. Wir haben keine andere Wahl. Wenn es nicht freiwillig kontrolliert wird, wird es unfreiwillig durch eine Zunahme von Krankheiten, Hunger und Krieg kontrolliert werden. …Für den Fall, dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.”

Auf der anderen Seite fördern Denker des offenen Systems den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und das industrielle Wachstum, um besagte Zustände der “Tragfähigkeit” zu überwinden. Dieser Ansatz spiegelt das Verständnis wider, dass der Wert nicht im Geld oder irgendeinem materiellen Phänomen an sich liegt, sondern vielmehr in den immateriellen Kräften der Kognition und den metaphysischen Gesetzen von Absicht, Kreativität, Moral, Hoffnung und Gerechtigkeit. Malthusianische Materialisten neigen dazu, sich bei solchen “abstrakten” und “unwissenschaftlichen” Ideen sehr unwohl zu fühlen.

Wo das eine System die Saat des trojanischen Pferdes seiner eigenen Vernichtung fördert, fördert das andere die Saat fruchtbarer neuer Epochen des kontinuierlichen Wachstums und der Entdeckungen sowohl auf der Erdoberfläche als auch darüber hinaus.

Xi Jinpings Ansprache

In seiner Rede am 25. Januar forderte Präsident Xi “vier große Aufgaben für die Menschen unserer Zeit”: 1) makroökonomische Bedürfnisse, 2) eine Außenpolitik der friedlichen Koexistenz und Win-Win-Kooperation, 3) die Schließung des Nord-Süd-Gefälles und 4) eine koordinierte Bewältigung der globalen Herausforderungen.

Zur ersten Aufgabe erklärte Xi: “Wir müssen die treibenden Kräfte und die Wachstumsmodelle der Weltwirtschaft verändern und ihre Struktur verbessern, um die Weichen für eine langfristige, solide und stetige Entwicklung der Weltwirtschaft zu stellen.”

Gegen die hobbesianischen Unipolaristen, die den Gipfel leiteten, verteidigte Xi seine 2. Aufgabe mit den Worten: “Unterschiedlichkeit an sich ist kein Grund zur Beunruhigung. Was jedoch Alarm auslöst, sind Arroganz, Vorurteile und Hass. Es ist der Versuch, der menschlichen Zivilisation eine Hierarchie aufzuerlegen oder die eigene Geschichte, Kultur und das soziale System anderen aufzuzwingen. Die richtige Wahl ist, dass die Länder eine friedliche Koexistenz anstreben, die auf gegenseitigem Respekt beruht, und nur Gemeinsamkeiten finden, während sie die Unterschiede beiseite schieben, und den Austausch und das gegenseitige Lernen fördern. Dies ist der Weg, um den Fortschritt der menschlichen Zivilisation voranzutreiben.”

Indem er das Recht der armen Nationen verteidigte, ihre eigenen Entwicklungswege zu kontrollieren, kündigte Xi die 3. Aufgabe an und sagte: “Die internationale Gemeinschaft sollte ihre Augen auf die lange Sicht richten, ihre Verpflichtung einhalten, den Entwicklungsländern die notwendige Unterstützung zu geben und ihre legitimen Entwicklungsinteressen zu schützen.”

Und schließlich zur 4. Aufgabe erklärte Xi: “Kein globales Problem kann von einem einzelnen Land allein gelöst werden. Es muss eine globale Aktion, eine globale Antwort und eine globale Zusammenarbeit geben.”

Während Xi die WHO, die Globalisierung und das Pariser Klimaabkommen unterstützte, basiert sein Ansatz zur Netto-Kohlenstoffneutralität bis 2060 nicht auf Degrowth, sondern auf fortgeschrittenem wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt, gleichem Zugang für Entwicklung und der Verteidigung souveräner Nationalstaaten, wie in der UN-Charta festgelegt. Zu diesen Punkten erklärte Xi:

“China wird mehr in Wissenschaft und Technologie investieren, vorrangig Systeme für Innovation entwickeln und ermöglichen, Durchbrüche in Wissenschaft und Technologie schneller in tatsächliche Produktivität umsetzen und den Schutz des geistigen Eigentums verbessern, alles mit dem Ziel, innovationsgetriebenes, höherwertiges Wachstum zu fördern. Wissenschaftliche und technologische Fortschritte sollten der gesamten Menschheit zugute kommen und nicht dazu benutzt werden, die Entwicklung anderer Länder zu bremsen und einzudämmen.”

Putins Ansprache

Nachdem Putin Schwab ein Lippenbekenntnis abgelegt und die Verlängerung des START-Vertrags mit den USA begrüßt hatte, wies er in seiner Rede vom 27. Januar in Davos darauf hin, dass die übergreifende Dynamik unter Biden weiterhin degenerativ ist und uns mit starken Parallelen zu den 1930er Jahren in Richtung Weltkrieg treibt. Hier warnte Putin, dass Experten „die aktuelle Situation mit den 1930er Jahren vergleichen… Wie Sie wissen, führte die Unfähigkeit und der Unwillen, substanzielle Lösungen für solche Probleme im 20. Jahrhundert zu finden, zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Natürlich ist ein derart hitziger globaler Konflikt im Prinzip unmöglich, hoffe ich. Darauf setze ich meine Hoffnungen, denn dies wäre das Ende der Menschheit. Wie ich bereits sagte, könnte die Situation eine unerwartete und unkontrollierbare Wendung nehmen – es sei denn, wir tun etwas, um dies zu verhindern. Es besteht die Möglichkeit, dass wir vor einem gewaltigen Zusammenbruch der globalen Entwicklung stehen, der mit einem Krieg aller gegen alle behaftet sein wird und versucht, mit Widersprüchen durch die Ernennung interner und externer Feinde und die Zerstörung nicht nur traditioneller Werte umzugehen wie die Familie, die uns in Russland am Herzen liegt, aber Grundfreiheiten wie das Wahlrecht und die Privatsphäre. “

Putin erweiterte Xis frühere Bemerkungen und legte drei Bereiche für Reformen fest, beginnend mit 1) wirtschaftlicher Entwicklung für alle, 2) der Verhinderung der Übernahme der Weltpolitik durch große Tech-Giganten, indem er sagte, dass “sie de facto mit den Staaten konkurrieren”, und 3) einer Reform hin zu internationalen Beziehungen, bei denen alle gewinnen.

Während Putins gesamte Rede eingehend studiert werden sollte, wurde der Geist seiner Botschaft in seiner deutlich hoffnungsvollen, aber deutlichen Warnung eingefangen, dass: “Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, dieses Szenario zu verhindern, das wie eine düstere Dystopie aussieht, und stattdessen dafür zu sorgen, dass unsere Entwicklung einen anderen Weg einschlägt – positiv, harmonisch und kreativ.”

Die Natur des Energiebedarfs im 21Jahrhundert

Während China sicherlich viel in grüne Energienetze investiert, bezieht es die tatsächliche industrielle Energie, die für den Betrieb seiner kapitalintensiven Infrastruktur-Megaprojekte und Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetze benötigt wird, aus seinen weltweit führenden Investitionen in Kernkraft und fossile Brennstoffe.

China, Russland und Indien haben zusammen einen Anteil von über 50 % an den weltweiten Kernenergieprojekten, während der Westen diese Technologie schon vor langer Zeit fast aufgegeben hat.

China hat derzeit 17 Reaktoren im Bau und hat den fortschrittlichsten schnellen Salzschmelzen-Brüter (4. Generation) entwickelt, der aufgrund der Schließung des Brennstoffkreislaufs 60-mal effizienter ist als andere Reaktoren (was seinen Nutzern erlaubt, “Abfall” zu neuem Brennstoff aufzubereiten, anstatt ihn zu vergraben, wie es im Westen üblich ist, seit Carter in den 1970er Jahren die Schließung des Brennstoffkreislaufs sabotiert hat). Wenn diese Anlagen der nächsten Generation mit geschmolzenem Thorium zunehmend in Betrieb genommen werden (neben ähnlichen Ambitionen in Indien und Russland), während der Brennstoffkreislauf endlich geschlossen wird, werden solche Ängste vor Kernschmelzen, Strahlung und Atommüll, die Generationen von Gemütern vergiftet haben, endlich geheilt werden.

Darüber hinaus ist China führend in der Entwicklung von Kernfusionen geworden, mit offen erklärten Zielen, den Mond für Helium 3 abzubauen (reichlich im Mondboden vorhanden, aber aufgrund unseres Magnetfelds auf der Erde fast vollständig abwesend). Wenn die unvermeidlichen Durchbrüche bei der Fusion eintreten, schätzen Experten, dass etwa drei LKW-Ladungen dieses Isotops, die vom Mond zur Erde transportiert werden, ein Jahr Energiebedarf bei den derzeitigen Kapazitäten liefern werden.

Auf einem wichtigen Energiegipfel im Jahr 2019 hat Putin die wichtige Rolle der Fusionskraft als Grundlage für eine Harmonisierung zwischen dem Reich der Natur (der Biosphäre) und dem Reich der schöpferischen Vernunft (der Technosphäre) mit den Worten dargelegt: “Supereffiziente wissenschaftliche, ingenieurtechnische und fertigungstechnische Lösungen werden uns helfen, ein Gleichgewicht zwischen der Biosphäre und der Technosphäre herzustellen … Fusionsenergie, die in der Tat der Art und Weise ähnelt, wie Wärme und Licht in unserem Stern, der Sonne, erzeugt werden, ist ein Beispiel für solche naturähnlichen Technologien.”

Durch die Unterzeichnung mehrerer gemeinsamer Abkommen über die Entwicklung der Kernenergie und die gemeinsame Nutzung der Technologie in den letzten zehn Jahren sind China und Russland nicht nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen, sondern auch international führend in der Kernenergie geworden und haben die Technologie in ganz Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika verbreitet, wie die folgende Karte zeigt.

Während frühere Bemühungen, diese Art von Politik zu fördern, einst von amerikanischen Staatsmännern während der 1940er-1960er Jahre verfochten wurden, sorgte der tiefe Staatsstreich, der über den Leichen von JFK, MLK und RFK entstand, dafür, dass eine solche Politik unter dem anglo-amerikanischen Imperium niemals zugelassen werden würde.

Sowohl China als auch Russland haben ein Abkommen unterzeichnet, bis 2030 gemeinsam eine Mondbasis zu errichten, und beide haben ein Verständnis dafür geäußert, dass Weltraumbergbau, Fusionsenergie und groß angelegte Infrastrukturentwicklung über die BRI, die Polare Seidenstraße und darüber hinaus ein Potenzial für globales Wachstum und wirtschaftliche Gerechtigkeit eröffnet haben, das Technokraten des geschlossenen Systems nachts wach hält.

Dies ist die Grundlage des offenen Systemparadigmas der “Nachhaltigen Entwicklung” Eurasiens, das im totalen Gegensatz zum dekonstruktivistischen geschlossenen Systemparadigma der “Nachhaltigen Entwicklung” des Westens steht.

Welche Version des “Great Reset” letztendlich die Oberhand gewinnen wird, bleibt abzuwarten.