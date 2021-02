Xi und Putin plädieren für eine Win-Win-Situation und gegen ein Nullsummenspiel

Pepe Escobar für die Asiatimes.com

Das war die virtuelle “Great Reset”-Vorschau, die vom Kissinger-Akolythen und Orakel des Weltwirtschaftsforums (WEF), Herrn Klaus Schwab, veranstaltet wurde.

Dennoch werden die sogenannten “Führer” der Unternehmen und der Politik weiterhin über die vierte industrielle Revolution schwärmen – oder über ihre milden Ableger wie “Build Back Better”, der Lieblingsslogan der neuen Mieter des Weißen Hauses Joe Biden.

Die WEF Co-Sponsoren – von der UN und dem IWF bis zu BlackRock, Blackstone und der Carlyle Group – werden weiterhin ihre Synchronität mit Lynn Forester de Rothschild und ihrem unternehmenslastigen Rat für integrativen Kapitalismus mit dem Vatikan ausbauen – mit Papst Franziskus an der Spitze.

Und ja, sie akzeptieren Visa.

Vorhersehbarerweise erhielten die beiden wirklich entscheidenden Ereignisse in Davos eine minimale oder nicht vorhandene Berichterstattung im Westen: die Reden von Präsident Xi und Präsident Putin.

Das Wesentliche von Xi haben wir bereits hervorgehoben. Abgesehen davon, dass er ein starkes Plädoyer für den Multilateralismus als einzig möglichen Fahrplan zur Bewältigung globaler Herausforderungen hielt, betonte Xi, dass nichts Substanzielles erreicht werden kann, wenn die Ungleichheit zwischen Nord und Süd nicht verringert wird.

Die beste eingehende Analyse von Putins außergewöhnlicher Rede lieferte Rostislav Ishchenko, den ich das Vergnügen hatte, 2018 in Moskau zu treffen.

Ishchenko betont, dass “dies in Bezug auf Umfang und Auswirkungen auf historische Prozesse steiler ist als die Schlachten von Stalingrad und Kursk zusammen”. Die Rede sei völlig unerwartet gewesen, ebenso wie Putins beeindruckende Intervention auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007, die “vernichtende Niederlage” gegen Georgien im Jahr 2008 und die Rückkehr der Krim im Jahr 2014.

Ischtschenko enthüllt auch etwas, das im Westen nie anerkannt werden wird: “80 Leute aus den einflussreichsten Kreisen der Welt lachten Putin nicht ins Gesicht, wie 2007 in München, und meldeten sich unmittelbar nach seiner offenen Rede geräuschlos zu einer geschlossenen Konferenz mit ihm an.”

Putins sehr wichtiger Verweis auf die ominösen 1930er Jahre – “die Unfähigkeit und der Unwille, substanzielle Lösungen für solche Probleme im 20. Jahrhundert zu finden, führte zur Katastrophe des 2. Weltkriegs” – wurde einer Warnung des gesunden Menschenverstands gegenübergestellt: der Notwendigkeit, die Übernahme der globalen Politik durch Big Tech zu verhindern, die “de facto mit Staaten konkurrieren”.

Xis und Putins Reden waren de facto komplementär – sie betonten eine nachhaltige, für alle Beteiligten gewinnbringende wirtschaftliche Entwicklung, vor allem im Globalen Süden, gepaart mit der Notwendigkeit eines neuen sozio-politischen Vertrags in den internationalen Beziehungen.

Dieser sollte auf zwei Säulen beruhen: Souveränität – das heißt, das gute alte westfälische Modell (und nicht Great Reset, hyperkonzentrierte Eine-Welt-“Governance”) und nachhaltige Entwicklung, angetrieben durch technowissenschaftlichen Fortschritt (und nicht Techno-Feudalismus).

Was Putin-Xi also vorschlug, war in der Tat eine konzertierte Aktion, um die Grundfesten der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China auf den gesamten Globalen Süden auszudehnen: Die entscheidende Wahl, die vor uns liegt, ist die zwischen Win-Win und dem exzeptionalistischen Nullsummenspiel.

Regime-Change, der Kommunist!

Die Xi-Putin-Roadmap wird bereits von Michael Hudson in quälender Detailgenauigkeit untersucht, etwa in diesem Essay, der auf dem ersten Kapitel seines demnächst erscheinenden Buches Cold War 2.0: Die geopolitische Ökonomie des Finanzkapitalismus vs. Industriekapitalismus. Viele dieser Themen wurden in einem kürzlichen Gespräch/Interview zwischen Michael und mir ausgearbeitet.

Der gesamte Globale Süden macht sich Gedanken darüber, wie der Kontrast zwischen dem amerikanischen Modell – Neoliberalismus redux, in Form von Turbo-Finanzialisierung – und Ostasiens produktiver Investition in den Industriekapitalismus nicht krasser sein könnte.

Alastair Crooke hat die zweifelhafte “Anziehungskraft” des amerikanischen Modells skizziert, darunter “Vermögensmärkte … losgelöst von jeglicher Verbindung zu wirtschaftlichen Erträgen”; Märkte, die “nicht frei sind, sondern vom Finanzministerium verwaltet werden”; und “Unternehmenskapitalismus … der sich in monopolistischen Oligarchismus verwandelt hat”.

Der eklatante Kontrapunkt zu Xi-Putin in Davos war ein sogenanntes “Strategiepapier”, das von der NATO-Denkfabrik The Atlantic Council herausgegeben wurde, pompös betitelt mit “The Longer Telegram”, als ob dies genauso relevant wäre wie George Kennans “Long Telegram” von 1946, das die Eindämmung der UdSSR vorsah.

Nun, das Mindeste, was man dem anonymen “ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten mit tiefem Fachwissen” über China sagen kann, ist: “Herr Anonym, Sie sind kein George Kennan”. Im besten Fall haben wir es mit einem Sub-Mike Pompeo mit einem massiven Kater zu tun.

Inmitten eines Tsunamis von Plattitüden erfahren wir, dass China eine “revisionistische Macht” ist, die “ein ernsthaftes Problem für die gesamte demokratische Welt darstellt”; und dass die chinesische Führung sich besser zusammenreißen und “innerhalb der von den USA geführten liberalen internationalen Ordnung agieren sollte, anstatt eine rivalisierende Ordnung aufzubauen”.

Die übliche giftige Mischung aus Arroganz und Herablassung verrät das Spiel, das darauf hinausläuft, “China abzuschrecken und daran zu hindern, die roten Linien der USA zu überschreiten”, und das gute, alte Kissingersche Teile und Herrsche zwischen Russland und China anzuwenden.

Oh, und vergessen Sie nicht den Regimewechsel: Wenn die “Strategie” funktioniert, “wird Xi mit der Zeit durch die traditionellere Form der Führung der Kommunistischen Partei ersetzt werden.”

Wenn es das ist, was in atlantischen Kreisen als intellektuelle Feuerkraft durchgeht, brauchen Peking und Moskau nicht einmal Feinde.

Das asiatische Zentrum der Schwerkraft

Martin Jacques, jetzt Gastprofessor an der Tsinghua-Universität und Senior Fellow am China-Institut der Fudan-Universität, ist einer der wenigen Westler, die tatsächlich über echte “Expertise” zu China verfügen.

Er konzentriert sich jetzt auf das Hauptschlachtfeld in dem sich entwickelnden US-China-Konflikt: Europa. Jacques stellt fest, dass “der Trend zu einer wachsenden Distanz zwischen Europa und den USA langsam, gewunden, konfliktreich und schmerzhaft sein wird.” Wir befinden uns jetzt “in einem neuen Territorium. Amerikas Niedergang bedeutet, dass es Europa immer weniger zu bieten hat.”

Lassen Sie uns als Beispiel zu einer Besonderheit der BRI/Neuen Seidenstraße und einem ihrer wichtigsten Knotenpunkte, dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), übergehen: die Digitale Seidenstraße .

In Partnerschaft mit Huawei werden Glasfaserkabel quer durch Pakistan verlegt – wie ich selbst gesehen habe, als ich den Karakoram Highway, den nördlichen Teil des CPEC, bereiste. Dieses Glasfaserkabel, das vom Karakoram bis nach Belutschistan verläuft, wird mit dem Unterseekabel Pakistan-East Africa Connecting Europe (PEACE) im Arabischen Meer verbunden.

Das Endergebnis wird eine High-End-Konnektivität zwischen einer Reihe von BRI-Teilnehmerstaaten und Europa sein – der Abschnitt im Mittelmeer, der von Ägypten nach Frankreich führt, wird bereits verlegt. Noch vor Ende 2021 wird das gesamte 15.000 km lange Glasfaserkabel online sein.

Das zeigt, dass es bei der BRI nicht so sehr um den Bau von Straßen, Dämmen und Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetzen geht, sondern vor allem um die Digitale Seidenstraße, die eng mit modernster chinesischer Cyber-Tech verbunden ist.

Es ist kein Wunder, dass Jacques sehr wohl versteht, wie “die Anziehungskraft Chinas und Asiens im Allgemeinen Europa nach Osten zieht”. Nichts illustriert dieses Phänomen besser als die von China vorgeschlagene Belt and Road Initiative.”

In ReOrient: Global Economy in the Asian Age, einem außergewöhnlichen Buch, das bereits 1998 veröffentlicht wurde, hat der verstorbene, großartige Andre Gunder Frank den Eurozentrismus gründlich zertrümmert und gezeigt, dass der Aufstieg des Westens nur ein historischer Ausrutscher und eine Folge des Niedergangs des Ostens um 1800 war.

Jetzt, nur zwei Jahrhunderte später, liegt der Schwerpunkt des Planeten wieder in Asien, so wie er es für den größten Teil der aufgezeichneten Geschichte gewesen ist. Das Schicksal derjenigen, die blind für die Beweise sind und sich nicht anpassen können, besteht darin, sich selbst in die völlige Bedeutungslosigkeit zu telegrammieren.