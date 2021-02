Wohlhabende Länder blockieren den Antrag von Indien und Südafrika auf Verbot von COVID-Impfstoffpatenten

Wohlhabende Länder sträuben sich gegen einen Vorschlag, der derzeit von der Welthandelsorganisation (WTO) diskutiert wird, die Regeln für geistiges Eigentum im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen und -Behandlungen vorübergehend auszusetzen.

Die globale Handelsorganisation wurde im Oktober von Indien und Südafrika kontaktiert. Die beiden Entwicklungsländer forderten auf bestimmte Teile des Abkommens zu verzichten, die als handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums oder als TRIPS-Abkommen bekannt sind. Sie argumentierten, dass sie durch die Aussetzung von Rechten wie Patenten, Urheberrechten und Industriedesigns „zeitnahen Zugang zu erschwinglichen Medizinprodukten einschließlich Impfstoffen und Medikamenten erhalten oder die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Medizinprodukten, die für die Bekämpfung von COVID unerlässlich sind, ausweiten könnten.

Der Vorschlag würde es den Ländern ermöglichen, Patente und andere ausschließliche Rechte, die der Herstellung und Lieferung von medizinischen Instrumenten im Zusammenhang mit Coronaviren im Wege stehen könnten, erst dann durchzusetzen oder anzuwenden, wenn die Welt die globale Herdenimmunität erreicht.

Wohlhabende Nationen wie die USA, Großbritannien und die Schweiz sowie die Europäische Union lehnen diese Idee jedoch vehement ab. Alle diese Länder, so Reuters, beherbergen große Pharmaunternehmen. Sie sagten, dass ein Verbot die Innovation in den pharmazeutischen Unternehmen ersticken würde, indem es ihnen den Anreiz nimmt, große Investitionen in die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen zu tätigen – etwas, das ihrer Meinung nach während der Pandemie besonders kontraproduktiv wäre, da die Medikamentenhersteller darum ringen, auf das mutierende Virus zu reagieren.

Darüber hinaus argumentieren sie, dass der Verzicht auf geistige Eigentumsrechte nicht die Probleme mit den Produktions- und Verteilungskapazitäten angeht, die die Medikamentenversorgung aufhalten.

Die Gespräche kommen zu einem Zeitpunkt, an dem einige dieser wohlhabenderen Länder unter Beschuss geraten, weil sie Milliarden von COVID-19-Impfstoffen abgenommen haben, was die Größe ihrer Bevölkerung bei weitem übersteigt, während ärmere Länder im Regen stehen gelassen werden. Kanada zum Beispiel hat genug Impfstoffe vorbestellt, um jeden seiner Bürger sechsmal zu impfen. Die USA und Großbritannien haben das Äquivalent von vier Impfstoffen pro Person eingelagert, während die EU und Australien genug für zwei Impfstoffe pro Bürger gesichert haben. Dieses globale Gerangel um Impfstoffe könnte die Pandemie verlängern, behaupten Experten.

In der Zwischenzeit sind die Impfstoffe, die den Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden, entweder sehr teuer, oder es handelt sich um ungetestete Impfstoffe aus Russland und China. Südafrika hat 1,5 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca bestellt, muss aber mehr als das Doppelte des von der EU gezahlten Betrags bezahlen. Während die EU sagt, dass sie aufgrund ihrer Investitionen in die Entwicklung des Impfstoffs Anspruch auf den Preisnachlass hat, weist Südafrika darauf hin, dass der Impfstoff an Südafrikanern in klinischen Studien in Johannesburg getestet wurde.

Obwohl sich die Mitglieder der Welthandelsorganisation über die Dringlichkeit einig waren, eine gerechte und schnelle Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten zu gewährleisten, konnten sie sich nicht darauf einigen, ob eine Ausnahmeregelung für geistiges Eigentum der beste Weg ist, diese Aufgabe zu erfüllen.

Médecins Sans Frontieres, auch bekannt als Ärzte ohne Grenzen, hat die wohlhabenden Nationen dazu aufgerufen, sich dem Vorschlag nicht länger zu widersetzen mit der Begründung, dass sie damit das lebensrettende Potenzial für Milliarden von Menschen ruinieren könnten. Der Exekutiv-Ko-Direktor der Access-Kampagne von MSF, Dr. Sidney Wong, sagte: “Diese Pandemie wird erst dann vorbei sein, wenn sie für alle vorbei ist.”

Niemand kennt die langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe

Dass Big Pharma den Profit über die Menschen stellt, ist nichts Neues, aber diejenigen, die den Impfstoff nicht bekommen, könnten tatsächlich die letzten sein, die in diesem ganzen Schlamassel stehen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt werden mit einem weitgehend ungetesteten Impfstoff geimpft, dessen langfristige Auswirkungen unbekannt sind.

Einige Experten befürchten, dass er zu einer tödlichen Antikörperverstärkung führen könnte, und andere vermuten, dass es sich sogar um eine Form von waffenfähiger Medizin handeln könnte. Es könnte Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bevor die Auswirkungen dieser Impfstoffe sichtbar werden.