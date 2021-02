Wissenschaftler warnen eindringlich: COVID reduziert die Fruchtbarkeit

Neue Studie stellt fest, dass die Spermienkonzentration um 516 Prozent, die Beweglichkeit um 209 Prozent und die Form der Spermien um 400 Prozent verändert wurde

Gerade als Sie dachten, die Zukunft könnte nicht noch dystopischer werden, haben Wissenschaftler weitere eindringliche Warnungen herausgegeben, dass COVID-19 die Fruchtbarkeit bei Männern verringert und zur Entvölkerung des Planeten beitragen könnte.

Wissenschaftler sagen, dass sich die Hinweise auf Hodenschäden und eine geringere Spermienzahl und -beweglichkeit bei Patienten häufen, wobei erste Studien das Virus in Spermaproben nachweisen konnten.

Forscher der Justus-Liebig-Universität in Deutschland, zusammen mit Wissenschaftlern der Allameh Tabataba’i Universität im Iran haben signifikante Entzündungsmarker in Proben des Hodengewebes von 84 Covid-19 Patienten festgestellt.

Sie entdeckten, dass die Entzündung und der zelluläre Stress in der Covid-19-positiven Gruppe doppelt so stark waren wie in einer Kontrollgruppe.

Die Forscher stellten auch fest, dass die Spermien bei den COVID-Patienten dreimal langsamer waren und die Spermienzahl im Allgemeinen viel niedriger war.

Die Studie fand heraus, dass die Spermienkonzentration um 516 Prozent reduziert war, die Beweglichkeit um 209 Prozent und die Form der Spermienzellen um 400 Prozent verändert war.

Die Forscher stellten weiter fest, dass dies eine Oligoasthenoteratozoospermie darstellt, eine der häufigsten Ursachen für Subfertilität bei Männern.

“Diese Auswirkungen auf die Spermien sind mit einer geringeren Spermienqualität und einem reduzierten Fruchtbarkeitspotenzial verbunden”, bemerkte der leitende Forscher Behzad Hajizadeh Maleki.

“Obwohl sich diese Effekte im Laufe der Zeit tendenziell verbesserten, blieben sie bei den Covid-19-Patienten signifikant und abnormal erhöht, und das Ausmaß dieser Veränderungen hing auch mit der Schwere der Erkrankung zusammen”, warnte Maleki weiter.

Darüber hinaus haben Forscher der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan (ja, das Wuhan) einen Aufruf zu einer Langzeitstudie über die Auswirkungen des Virus auf die männliche Fruchtbarkeit veröffentlicht.

“Wir schlagen vor, dass es dringend notwendig ist, männliche Covid-19-Patienten während ihrer Genesung zu beobachten”, so der Mikrobiologe Yu Tian und der Reproduktionsbiologe Li-quan Zhou.

Frühere Studien haben auf einen Zusammenhang zwischen dem Virus und verminderter Fruchtbarkeit hingewiesen.

Letztes Jahr fand eine Studie der Universität Miami heraus, dass COVID-19 in das Gewebe der Hoden eindringen und die Spermienfunktion beeinträchtigen kann.

Im Januar warnte eine in der Zeitschrift Open Biology veröffentlichte Übersicht von Studien, dass COVID eine “globale Bedrohung für das männliche Fruchtbarkeitspotenzial” darstellt.

Spanische Wissenschaftler haben ebenfalls besorgniserregende Anzeichen für einen Angriff des Virus auf die männlichen Fortpflanzungsorgane gemeldet.

Untersuchungen von Professor Dan Aderka vom Sheba Medical Centre in Tel Aviv, Israel, berichteten, dass das Virus in 13 Prozent der Spermaproben von untersuchten COVID-19-Patienten vorhanden war. Er fand auch eine 50-prozentige Verringerung des Spermienvolumens, der Konzentration und der Beweglichkeit bei Patienten mit moderaten Symptomen 30 Tage nach der Diagnose.

In einer anderen Studie, die im vergangenen Jahr von Forschern in Shangqiu, China, durchgeführt wurde, hatte man das Virus in Spermien entdeckt, was die Sorge aufkommen ließ, dass es sexuell übertragen werden könnte.

Die Liste der Studien, die das Virus mit möglicher Unfruchtbarkeit in Verbindung bringen, ist endlos.

Die globalen Fruchtbarkeitsraten gingen bereits vor COVID mit einer “atemberaubenden” Rate zurück. Eine in The Lancet veröffentlichte Studie hebt hervor, dass sich die globale Fruchtbarkeitsrate 2017 auf 2,4 fast halbiert hat und Prognosen zufolge bis zum Jahr 2100 auf unter 1,7 sinken wird.

Andere Studien haben festgestellt, dass die “Gesamtzahl der Spermien in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland in den 38 Jahren zwischen 1973 und 2011 um bis zu 60 % gesunken ist”, und neuere Untersuchungen zeigen, dass dieser Trend anhält.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Rückgang von COVID zu einem enormen reduzierung der Geburtenrate führen wird, da sich die Menschen zu diesem Zeitpunkt einfach dafür entscheiden, keine Kinder in die Welt zu setzen.