Wissenschaftler entwickeln tragbaren Sensor, der die Gesundheit von Menschen über ihre Tränen überwacht

Forscher der Penn State University haben einen tragbaren Sensor entwickelt, der durch die Überwachung des Speichels oder der Tränen einer Person medizinische Daten über Augen- oder Munderkrankungen in Echtzeit liefern kann.

Huanyu ‘Larry’ Cheng, Professor an der Penn State University, sagt, dass das Gerät, das Mikro- und Nanotechnologie verwendet, möglicherweise die Überwachung und Behandlung bestimmter Gesundheitszustände revolutionieren könnte.

Winzige, tragbare Sensoren, die in der Nähe der Tränenkanäle oder des Mundes platziert werden, können den Zustand eines Patienten “schnell und kontinuierlich” überwachen, ohne dass auf Laborergebnisse gewartet werden muss, wobei die Daten in Echtzeit auf einem Smartphone oder einem medizinischen Monitor sichtbar sind.

Laut Cheng kann das Gerät das Fortschreiten von Geschwüren bis hin zu Mundkrebs sowie Augeninfektionen wie Keratitis durch die kontinuierliche Analyse von kleinen und großen Bioflüssigkeiten” überwachen.

Das Gerät sammelt angeblich nicht nur Daten über Patienten, sondern verabreicht ihnen bei Bedarf auch Medikamente über eine Mikronadel, die durch die Haut des Auges oder des Mundes eingeführt wird.

“Durch Nano- bis Mikrostahl-Ports im Gerät können wir die Zelle sondieren, um molekulare Medikamente zur Behandlung in einem sehr effizienten Prozess auf zellulärer Ebene zu liefern”, sagte Cheng.

Er behauptet auch, dass das Gerät den Zugang zu genetischen und kodierenden Informationen in der Zelle ermöglichen könnte, was möglicherweise den Weg für viel gezieltere Arten von Medikamenten ebnen würde, als es derzeit möglich ist.

Für den Fall, dass die dystopisch klingende Technologie noch nicht die Alarmglocken läuten lässt, sind die Forscher in Gesprächen mit dem Tech-Giganten Amazon und den U.S. National Institutes of Health, um eine groß angelegte Herstellung und den Einsatz dessen zu diskutieren, was der Wissenschaftler als “ausgereifte Technologie” bezeichnet.