Wissenschaftler: Lockdowns werden in den nächsten 15 Jahren allein in den USA zu mehr als 1 Million zusätzlichen Todesfällen führen

Damals, im Sommer 2020, brach fast eine kritische Diskussion aus zwischen Progressiven auf der einen Seite, die darauf beharrten, dass es jedermanns Pflicht sei, die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen, wenn „nur ein einziges Leben“ durch allgegenwärtige, weit verbreitete Wirtschaftssperren gerettet werden könnte, und pragmatischen, rationale Denker, die argumentierten, dass die wirtschaftlichen Kosten eines solchen Lockdowns am Ende weitaus höher sein würden als die unmittelbaren menschlichen Kosten in Form von verlorenen Leben, insbesondere da die betroffenen Leben weitaus jünger sein würden als die potenziellen Opfer des Covids, von denen die meisten in ihren 70ern und 80ern sind. Der Kreditstratege der Deutschen Bank, Jim Reid, fasste es am besten wie folgt zusammen:

.. während das Coronavirus in jüngeren Alterskohorten praktisch zu keinen übermäßigen Todesfällen geführt hat, sind es die jüngeren Schichten der Gesellschaft, die am meisten von den wirtschaftlichen Stillständen betroffen sind, die zu zig Millionen arbeitsloser Millennials geführt haben.

Reid argumentierte daraufhin, dass „jüngere Menschen über viele Jahre hinweg am meisten unter den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 leiden werden und wir uns fragen, wie die Geschichte die globale Reaktion beurteilen wird.“ Dem entgegneten wir jedoch, dass die aus Covid-19 resultierende Wirtschaftskrise dazu beigetragen hat, Donald Trumps Chancen auf eine Wiederwahl zu zerstören, und außerdem Helikoptergeld im großen Stil sowie die größte Runde von Unternehmensrettungen für insolvente und Zombie-Unternehmen in der Geschichte ausgelöst hat, „wir sind zuversichtlich, dass der Tsunami des globalen moralischen Risikos – der Dutzende Millionen junger Arbeitnehmer ohne Job zurücklassen wird – die Zentralbanker nachts ruhig schlafen lässt.“

Unglücklicherweise, wie wir oben schriben, fand diese Diskussion „fast“ statt, obwohl sie am Ende nicht stattfand, weil jedes Mal, wenn ein Versuch eines rationalen Diskurses auftauchte, dieser sofort und gewaltsam von den Armeen der Tugendwächter niedergeschrien wurde, die auch monetäre Anreize für die Aufrechterhaltung des abgesperrten Status quo hatten (wie Banker, Pharma- und Online-Zahlungsunternehmen, Politiker, die Medien und so weiter), und die sich sofort den „Wissenschaftlern“ als der einzigen Expertenklasse unterordnen würden, die es wert ist, sich zu der kritischen Debatte „überschüssige Sterblichkeit jetzt“ vs. „überschüssige Sterblichkeit durch wirtschaftliche Abschaltungen später“ zu äußern. „

Nun, mit etwa einem Jahr Verspätung haben Wissenschaftler von Duke, Harvard und Johns Hopkins endlich ein Papier verfasst, das für alle Tugendwächter da draußen ein Schock sein könnte, denn die Schlussfolgerung ist verblüffend: Das NBER-Arbeitspapier („The Long-Term Impact Of The Covid-19 Unemployment Shock On life Expectancy And Mortality Rates“) kommt zu dem Schluss, dass es zwar bisher etwa 400.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Covid gegeben hat (wobei ausgiebig darüber diskutiert wird, was genau ein „Todesfall im Zusammenhang mit dem Covid“ ist, da auch Unfallopfer als Covid-Opfer gezählt werden, ganz zu schweigen von Zehntausenden von anderen mit terminalen Komorbiditäten), sind die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-bedingten Sperrungen schrecklich, was zu COVID-19-bedingter Arbeitslosigkeit führt, „die zwischen 2 und 5 mal größer ist als der typische Arbeitslosenschock“ und zu einer „3. 0% Anstieg der Sterblichkeitsrate und einen 0,5%igen Rückgang der Lebenserwartung über die nächsten 15 Jahre für die gesamte amerikanische Bevölkerung.“

Die Quintessenz, wie die Wissenschaftler Bianchi, Bianchi und Song feststellen, ist, dass…

Für die Gesamtbevölkerung bedeutet der Anstieg der Sterblichkeitsrate nach der COVID-19-Pandemie eine schwindelerregende Zahl von 0,89 bzw. 1,37 Millionen zusätzlichen Todesfällen in den nächsten 15 bzw. 20 Jahren.

Das ist schlecht; wo es für die Progressiven dieser Welt noch schlimmer wird, ist die Feststellung des Berichts, dass der „Schock unverhältnismäßig stark“ Frauen treffen wird, insbesondere mit hispanischer Herkunft, Afroamerikaner, im Ausland geborene Personen, weniger gebildete Erwachsene und Personen im Alter von 16-24 Jahren – kurz gesagt, all jene rassischen und sozialen Klassen, die für die „Progressiven“ von primärer Bedeutung sind – während „weiße Männer über längere Zeiträume große Konsequenzen erleiden könnten“ (wir bezweifeln, dass sich die Progs zu sehr darum kümmern werden).

Kurz gesagt, jeder wird von den Covid-Lockdowns betroffen sein, Schwarze, Hispanics und Frauen zuerst, und weiße Männer als nächstes für einen viel längeren Zeitraum. Und dabei wird es fast 1 Million zusätzliche Todesfälle geben, die es sonst nicht gegeben hätte.

Wir fragen uns, wie sich dieselben Progressiven, die wirtschaftliche Abschottung im großen Stil forderten – weil das der einzige Weg ist, auch nur ein Leben zu retten – jetzt fühlen werden, wo Wissenschaftler ausdrücklich erklären, dass ihre bevorzugte Politik zu fast einer Million zusätzlicher Todesfälle allein durch die wirtschaftliche Abschottung führen wird. Oder, wie Reid schon im Juli 2020 warnte – als sich niemand die Mühe machte, zuzuhören – „jüngere Menschen werden für viele Jahre am meisten unter den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 leiden, wir fragen uns, wie die Geschichte die globale Reaktion beurteilen wird.“

Hier nun einige weitere Details aus dem NBER-Papier:

Während der Kompromiss zwischen der Eindämmung der COVID-19-Pandemie und der wirtschaftlichen Aktivität kurzfristig analysiert wurde, gibt es derzeit keine Analyse bezüglich der langfristigen Auswirkungen der COVID-19-bedingten wirtschaftlichen Rezession auf die öffentliche Gesundheit. Darüber hinaus argumentieren die meisten Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang zwischen der COVID-19-Pandemie und der wirtschaftlichen Aktivität befassen, richtigerweise, dass Abriegelungen Leben auf Kosten einer Verringerung der wirtschaftlichen Aktivität retten können, aber sie berücksichtigen nicht die Möglichkeit, dass eine schwere wirtschaftliche Notlage auch wichtige Folgen für das menschliche Wohlbefinden haben könnte (Gordon und Sommers (2016) und Ruhm (2015)). Dieser Mangel lässt sich wohl dadurch erklären, dass die aktuellen makroökonomischen Modelle nicht die Möglichkeit berücksichtigen, dass die wirtschaftliche Aktivität die Sterblichkeitsraten der Akteure in der Wirtschaft beeinflussen könnte.

Was nur zeigt, wie idiotisch die Makroökonomie als sogenannte „Wissenschaft“ wirklich ist, denn wenn die Ökonomen wirklich von diesem „Mangel“ verblüfft sind, sollten sie vielleicht einen Blick auf die Millionen von kleinen Unternehmen und arbeitslosen Dienstleistungsarbeitern werfen, die aus der Covid-Krise hervorgegangen sind. Wie auch immer, weiter mit dem Papier:

Zwischen Ende März und Anfang April verhängten die meisten US-Bundesstaaten Hausarrest und Aussperrungen, was zu weit verbreiteten Geschäftsschließungen führte. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,8% im Februar 2020 auf 14,7% im April 2020 mit 23,1 Millionen arbeitslosen Amerikanern. Trotz eines Rückgangs auf 6,7 % im November 2020 ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Jahresverlauf vergleichbar mit der Arbeitslosenquote von 10 % auf dem Höhepunkt der Großen Rezession 2007-2009 und liegt in der Nähe des historischen Höchststands nach dem Zweiten Weltkrieg, der in den frühen 1980er Jahren erreicht wurde (10,8 %). Wichtig ist, dass COVID-19-bedingte Arbeitsplatzverluste überproportional Frauen, insbesondere hispanischer Herkunft, Afroamerikaner, im Ausland geborene Personen, weniger gebildete Erwachsene und Personen zwischen 16 und 24 Jahren betreffen. Tatsächlich unterschätzt die Arbeitslosenquote das Ausmaß des wirtschaftlichen Abschwungs, da viele potenzielle Arbeitskräfte (vor allem Frauen) die Arbeitswelt verlassen haben.

Wir spulen vor bis zum Schluss:

Die langfristigen Auswirkungen des COVID-19-bedingten Arbeitslosigkeitsschocks auf die Sterblichkeitsrate in den USA sind in der Literatur nicht beschrieben worden. Daher berechnen wir in einem letzten Schritt eine Schätzung der mit dem COVID-19-Arbeitslosigkeitsschock verbundenen zusätzlichen Todesfälle. Dies entspricht der Differenz zwischen der vom Modell vorhergesagten Zahl der Todesfälle mit und ohne den im Jahr 2020 beobachteten Arbeitslosenschock. Für die Gesamtbevölkerung bedeutet der Anstieg der Sterberate nach der COVID-19-Pandemie eine schwindelerregende Zahl von 0,89 bzw. 1,37 Millionen zusätzlichen Todesfällen in den nächsten 15 bzw. 20 Jahren.

Diese Zahlen entsprechen 0,24 % bzw. 0,37 % der prognostizierten US-Bevölkerung für den 15- bzw. 20-Jahres-Horizont. Für Afroamerikaner schätzen wir 180 Tausend und 270 Tausend überzählige Todesfälle in den nächsten 15 bzw. 20 Jahren. Diese Zahlen entsprechen 0,34 % und 0,49 % der prognostizierten afroamerikanischen Bevölkerung im 15- bzw. 20-Jahres-Horizont. Für Weiße schätzen wir 0,82 und 1,21 Millionen überzählige Todesfälle in den nächsten 15 bzw. 20 Jahren. Diese Zahlen entsprechen 0,30 % bzw. 0,44 % der prognostizierten weißen Bevölkerung in den 15- bzw. 20-Jahres-Horizonten. Diese Zahlen sind ungefähr gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilt.

Insgesamt deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie, basierend auf den historischen Belegen, durch ihre Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit lang anhaltende Folgen für die menschliche Gesundheit haben könnte. Wir interpretieren diese Ergebnisse als ein starkes Indiz dafür, dass die politischen Entscheidungsträger die schwerwiegenden, langfristigen Auswirkungen einer solch großen wirtschaftlichen Rezession auf das Leben der Menschen in Betracht ziehen sollten, wenn sie über Maßnahmen zur Wiederherstellung und Eindämmung von COVID-19 nachdenken. Zweifelsohne retten Sperrungen Leben, aber sie tragen auch zum Rückgang der realen Aktivität bei, was schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben kann. Politische Entscheidungsträger sollten daher in Erwägung ziehen, Lockdowns mit politischen Maßnahmen zu kombinieren, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Notlage zu verringern, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und eine effektive Wiedereröffnung der Wirtschaft im Rahmen der Gesundheitspolitik zu ermöglichen, um die Ausbreitung von SARS-CoV-19 zu begrenzen.

Unnötig zu sagen, dass, je länger die Abriegelungen andauern, die Zahl der Todesopfer quer durch alle Rassen und sozialen Schichten nur noch größer wird.

Aber warte, da ist noch mehr!

Wie wir letzte Woche berichtet haben, hat eine neue, von Experten begutachtete Studie aus Stanford die Wirksamkeit von Hausverboten und Hausaufenthalten (die sie NPIs nennt, oder nicht-pharmazeutische Interventionen) zur Bekämpfung von Covid-19 in Frage gestellt. Der Hauptautor der Studie (ein außerordentlicher Professor in der Abteilung für Medizin in Stanford), stellte fest, dass „die Studie keine Beweise dafür gefunden hat, dass NPIs bei der Verhinderung der Ausbreitung wirksam sind“ und dass „wir keine starken Beweise finden, die eine Rolle für restriktivere NPIs bei der Kontrolle von COVID im frühen Jahr 2020 unterstützen.“

Hat also die überstürzte Politik der linksgerichteten Staaten als Reaktion auf die Pandemie – die weitgehende Abriegelung, die Zerschlagung der Wirtschaft und die Auslösung von Massenarbeitslosigkeit und Armut, die zu immer mehr Todesfällen aus Verzweiflung führen – tatsächlich etwas bewirkt? Die kurze Antwort ist nein…

… während die längere Antwort, die wir jetzt dank des NBER-Berichts kennen, ja lautet: Sie haben die Situation für Afroamerikaner, Hispanics und Frauen (und ja, auch für weiße Männer) für mindestens die nächsten zwei Jahrzehnte erheblich verschlechtert.

Mit anderen Worten, während Lockdowns vielleicht nicht einmal zu einer greifbaren Verbesserung bei der Eindämmung der Ausbreitung von Covid geführt haben, werden sie mit Sicherheit zu Hunderttausenden, vielleicht Millionen von zusätzlichen Todesfällen im nächsten Jahrzehnt führen.

Was die Frage aufwirft: jetzt, wo „angesehene Wissenschaftler“ endlich die „schwindelerregende“ überschüssige Todesrate quantifiziert haben, die aus den Covid-Abriegelungen resultiert, ist es an der Zeit, endlich die Diskussion zu führen – die seit etwa einem Jahr niemand mehr zu führen gewagt hat – über die Kosten-Nutzen-Analyse zwischen weit verbreiteten wirtschaftlichen Abriegelungen, die zu über einer Million frühzeitiger Todesfälle führen werden, und dem Abriegeln der Wirtschaft jedes Mal, wenn es auch nur einen bescheidenen Anstieg der Covid-Fälle gibt …

… wie bei dem Covid, das wir vor einigen Monaten erstellt haben und das möglicherweise null positiven Einfluss darauf hat, die Ausbreitung von Covid tatsächlich zu stoppen?