Wir werden auf tausenden von arten Ausspioniert, und jetzt sind alle Daten in einem zentralisiertes „Fusions-System“ abrufbar

Big Brother is watching you. Leider ist den meisten Menschen nicht bewusst, wie umfangreich das Überwachungsnetz mittlerweile geworden ist. Während Sie zur Arbeit oder zur Schule fahren, verfolgen Leser von Nummernschilder systematisch, wohin Sie fahren. In Großstädten überwachen Tausende von hochmodernen Sicherheitskameras (viele davon mit Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet) jede Ihrer Bewegungen. Wenn die Behörden feststellen, dass Sie etwas Verdächtiges tun, können sie schnell Ihre kriminellen, finanziellen und medizinischen Daten abrufen. Wenn sie noch tiefer graben wollen, produzieren Ihr Telefon und Ihr Computer natürlich ständig eine Fundgrube an Überwachungsdaten. Nichts, was Sie auf einem der beiden Geräte tun, ist jemals privat.

In der Vergangenheit war es sehr zeitaufwändig, all diese Informationen zusammenzutragen. Aber jetzt verkaufen Tech-Giganten wie Microsoft, Motorola, Cisco und Palantir „Fusionssysteme“ an Regierungen auf der ganzen Welt. Diese „Fusionssysteme“, diese können Überwachungsdaten aus Tausenden von verschiedenen Quellen sofort integrieren, und das hat die Art und Weise, wie Strafverfolgung in vielen unserer größten Städte durchgeführt wird, völlig verändert.

Arthur Holland Michel ist Senior Fellow beim Carnegie Council for Ethics in International Affairs, und er bekam eine Tour durch ein solches „Fusion System“, das von der Stadt Chicago namens Citigraf verwendet wird…

Er klickte auf „INVESTIGATE“, und Citigraf machte sich an die Arbeit, den gemeldeten Übergriff zu untersuchen. Die Software basiert auf dem, was Genetec eine „Korrelations-Engine“ nennt, eine Reihe von Algorithmen, die die historischen Polizeiaufzeichnungen und Live-Sensor-Feeds einer Stadt durchforsten und nach Mustern und Verbindungen suchen. Sekunden später erschien eine lange Liste möglicher Hinweise auf dem Bildschirm, darunter eine Aufstellung von Personen, die zuvor in der Nachbarschaft wegen Gewaltverbrechen verhaftet worden waren, die Wohnadressen von auf Bewährung Entlassenen, die in der Nähe wohnen, ein Katalog ähnlicher Notrufe der letzten Zeit, Fotos und Nummernschilder von Fahrzeugen, die sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt hatten, und Videobilder von Kameras, die Beweise für das Verbrechen selbst aufgenommen haben könnten, einschließlich solcher, die an vorbeifahrenden Bussen und Zügen angebracht waren. Mit anderen Worten, mehr als genug Informationen für einen Beamten, um auf den ursprünglichen Notruf mit einem fast telepathischen Gespür für das, was sich gerade ereignet hat, zu reagieren.

Aber diese Systeme werden nicht nur verwendet, um Kriminelle aufzuspüren.

In der Tat können sie verwendet werden, um buchstäblich jeden zu untersuchen.

Bei einer anderen Gelegenheit bekam Arthur Holland Michel die Gelegenheit, das „Fusion-System“ zu testen, das Microsoft für New York City gebaut hatte…

Der NYPD-Beamte zeigte mir, wie er das Vorstrafenregister eines jeden Einwohners der Stadt abrufen konnte, Listen ihrer bekannten Partner, Fälle, in denen sie als Opfer eines Verbrechens oder als Zeuge genannt wurden, und, wenn sie ein Auto hatten, eine Heatmap, wo sie zu fahren pflegten, und eine vollständige Geschichte ihrer Parkverstöße. Dann reichte er mir das Telefon. Machen Sie weiter, sagte er; suchen Sie einen Namen.

Ein Schwall von Leuten kam mir in den Sinn: Freunde. Liebhaber. Feinde. Am Ende entschied ich mich für das Opfer einer Schießerei, deren Zeuge ich ein paar Jahre zuvor in Brooklyn geworden war. Er tauchte sofort auf, zusammen mit etwas, das sich nach mehr persönlichen Informationen anfühlte, als ich oder vielleicht sogar ein neugieriger Beamter ohne Gerichtsbeschluss wissen durfte. Ich fühlte mich ein wenig schwindelig und gab das Telefon zurück.

Wenn das in Großstädten wie Chicago und New York passiert, können Sie sich dann vorstellen, über welche Technologie die Alphabet-Behörden der Bundesregierung jetzt verfügen müssen?

Natürlich geschieht dies nicht nur in den Vereinigten Staaten.

Auf der anderen Seite des Atlantiks sorgt ein gemeinsames europäisches Überwachungsprojekt mit dem Namen ROXANNE für große Besorgnis…

ROXANNE steht für Real time netwOrk, teXt, and speaker ANalytics for combating orgaNized crimE. Im November wurde die Beteiligung der Republik an dem Projekt bekannt gegeben, das derzeit in der Schweiz entwickelt wird.

Eine auf Biometrie basierende Plattform, die angeblich der Überwachung und Bekämpfung des organisierten Verbrechens dienen soll. Eine zusätzliche Anwendung von ROXANNE, die von seinen Schöpfern frei beworben wird, ist die Fähigkeit, diejenigen zu überwachen, die sich der angeblichen Hassrede und des politischen Extremismus schuldig machen.

Strenge neue Gesetze gegen „Hassrede“ und „politischen Extremismus“ werden in ganz Europa eingeführt, und dieses neue Tool wird helfen, „Gedankenverbrecher“ aufzuspüren.

Insbesondere werden mit diesem neuen Werkzeug „Social-Media-Seiten wie Facebook, YouTube sowie normale Telekommunikationsplattformen“ stark überwacht…

ROXANNE ist ein Produkt des von der EU finanzierten Programms Horizon 2020 zur Förderung neuer Überwachungstechnologien und arbeitet mit Social-Media-Websites wie Facebook, YouTube und normalen Telekommunikationsplattformen zusammen, um Gesichter und Stimmen zu identifizieren, zu kategorisieren und zu verfolgen, so dass sich die Behörden ein detaillierteres Bild des untersuchten Netzwerks machen können, unabhängig davon, ob es sich um kriminelle Aktivitäten oder um Personen handelt, die als politisch extrem gelten.

Die Behörden können auf Rohdaten aus einer Vielzahl von Quellen und Plattformen zurückgreifen, um gemeinsame Sprachmuster, Gesichtsmerkmale und Geolocation zu erkennen. Das Endergebnis ist sowohl die Identifizierung von Verdächtigen als auch die Erstellung eines komplexen Bildes der untersuchten Netzwerke.

Wenn Sie also in Europa leben und glauben, dass Sie sich irgendwann eines „Gedankenverbrechens“ schuldig machen könnten, sollten Sie vielleicht Ihr Telefon und Ihren Computer loswerden.

Ganz im Ernst.

Die Dinge haben sich wirklich schlecht dort drüben entwickelt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor der Wahnsinn auf das gleiche Niveau in den Vereinigten Staaten überspringt.

Hier in den USA werden mit jedem Tag der vorbei geht immer mehr politische Stimmen zum Schweigen gebracht. Der progressive Reporter Jordan Chariton jubelte ursprünglich, als die Konservativen zensiert wurden, aber an diesem Punkt bedauert er seine Forderung nach Zensur, nachdem YouTube eines seiner Videos gelöscht hat…

Nachdem YouTube jedoch ein Video aus seinem eigenen Kanal mit Filmmaterial des Aufstands vom 6. Januar wegen Verstoßes gegen die Richtlinien der Plattform gegen „Spam und betrügerische Praktiken“ entfernt hatte, kehrte der Chariton seine Position um.

„Nachdem ich Zeit hatte nachzudenken und angesichts des Ansturms der Zensur im Silicon Valley bedauere ich diesen Tweet, der in der Hitze des Augenblicks gemacht wurde“, schrieb der progressive Journalist. „Ob bestimmte Kabel- / YouTube-Verkaufsstellen das Publikum mit unehrlichen Behauptungen irreführen, denen echte Beweise fehlen, sollten nicht ins Visier genommen werden.“

Es ist alles ein Spaß und Spiel, wenn es der „anderen Seite“ passiert, aber wenn es dir passiert, wird es plötzlich real. Sie wollen wirklich kontrollieren, was wir tun, sagen und denken, und das Big Brother-Überwachungsnetz erstickt uns jedes wie mehr.

Wenn wir dieser Technologie keine Grenzen setzen, solange wir es noch können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unsere Gesellschaft zu einem dystopischen Alptraum wird, der weitaus schrecklicher ist als alles, was George Orwell je zu erahnen wagte.