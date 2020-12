Wir leben in einer Welt der Täuschung

Paul Craig Roberts

Beachten Sie, dass wir nichts über Grippe hören, nur über Covid. Die Tests können nicht zwischen ihnen unterscheiden.

Beachten Sie, dass es in all den Jahren, in denen in den Nachrichten über Krankenhäuser berichtet wurde, die von Grippetoten überrannt wurden, keine Lockdowns oder Maskenverordnungen gab.

Beachten Sie, dass, wenn die Covid-Pandemie real wäre, die Berichte von skeptischen Experten nicht aus dem Internet und den Presstitutionsmedien verbannt werden würden. Es hat den Anschein, dass kaum ein unabhängiger Experte an die Covid-Pandemie glaubt.

Offensichtlich werden wir auf etwas vorbereitet.

Unter dem Titel „Krankenhäuser werden Jahr für Jahr von Grippetoten überrannt, bis zu diesem Jahr“ bringt die Website From the Trenches World Report die beiden ersten Seiten einer Google-Abfrage von „überlastung krankenhäuser grippe“.

Und siehe da, was uns seit über einem halben Jahr mit großem Propagandagetöse um die Ohren geschlagen wird, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder abgespielt, zum Teil mit wesentlich mehr Toten.

Wenn vor einem Jahr jemand gewagt hätte, das wahnsinnige Treiben zu fordern, das mittlerweile unter dem Titel „neue Normalität“ die ganze Welt durchseucht und vergiftet, dann hätte man ihn wohl umgehend in psychiatrische Behandlung gebracht.

Hier der Leserkommentar von Bob in Wisconsin:

Kluge Menschen, die selbst recherchieren und sich in kritischem Denken üben, wissen, dass die Erkältungs- und Grippesaison schon immer da war und immer noch ist. Sie wird dieses Jahr nur anders genannt. Ich kann mir vorstellen, dass eine böse Denkfabrik irgendwo im Jahr 2019 einen Plan ausgeheckt hat. „Es muss einen Weg geben, um die Hunderttausenden von Menschen, die jedes Jahr an Grippe und Atemwegserkrankungen sterben, zu nutzen“. „Es muss einen Weg geben, wie wir das nutzen können, um unseren Eintritt in die kommunistische, neue Weltordnung voranzutreiben“. „Wir haben die Leute so verblödet, dass sie jede haarsträubende Geschichte glauben, die wir uns ausdenken.“ Alles, was jetzt noch zu tun bleibt ist die Umsetzung von Gesetzen zu „erzwingen“, welchen Gehorsam auch immer wir von den Menschen verlangen wollen.

Die Verbrecher arbeiten Überstunden, um hier in Wisconsin mit Gesetzen aufzuwarten. Der traurige Teil ist, die meisten der Menschen hier (und das gilt vor allem für diejenigen, die ein Papier besitzen, das sagt, dass sie „hoch gebildet“ sind), zu indoktriniert sind, um zu erkennen, dass sie betrogen werden. Diese Narren werden alle dafür sein, diejenigen zum Gehorsam zu zwingen, die ihre Regierung und ihre Nachrichtenmedien in Frage stellen.

Hier noch eine passende Statistik dazu: