Wir haben keinen Grund zu glauben, dass 5G sicher ist

Die Technologie ist im Kommen, aber im Gegensatz zu dem, was einige Leute sagen, kann es gesundheitliche Risiken geben.

Die Telekommunikationsindustrie und ihre Experten haben viele Wissenschaftler, die die Auswirkungen von Handystrahlung erforscht haben, der „Panikmache“ vor dem Aufkommen der 5G-Mobilfunktechnologie beschuldigt. Da ein Großteil unserer Forschung öffentlich finanziert wird, glauben wir, dass es unsere ethische Verantwortung ist, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was die von Experten begutachtete wissenschaftliche Literatur über die Gesundheitsrisiken von Mobilfunkstrahlung aussagt.

Der Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC) kündigte kürzlich in einer Pressemitteilung an, dass die Kommission in Kürze die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (RFR), die die FCC Ende der 1990er Jahre festgelegt hat, erneut bestätigen wird. Diese Grenzwerte basieren auf einer Verhaltensänderung bei Ratten, die Mikrowellenstrahlung ausgesetzt waren, und sollten uns vor kurzfristigen Erhitzungsrisiken aufgrund von RFR-Exposition schützen.

Da die FCC diese Grenzwerte jedoch größtenteils auf der Grundlage von Forschungsergebnissen aus den 1980er Jahren festgelegt hat, hat die überwiegende Zahl der von Fachleuten begutachteten Forschungsarbeiten, d. h. mehr als 500 Studien, schädliche biologische oder gesundheitliche Auswirkungen der Exposition gegenüber HF-Strahlung bei Intensitäten festgestellt, die zu gering sind, um eine signifikante Erwärmung zu verursachen.

Unter Berufung auf diese umfangreichen Forschungsergebnisse haben mehr als 240 Wissenschaftler, die begutachtete Forschungsarbeiten zu den biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen nichtionisierender elektromagnetischer Felder (EMF) veröffentlicht haben, den Internationalen EMF-Wissenschaftler-Appell unterzeichnet, der strengere Expositionsgrenzwerte fordert. Der Appell stellt die folgenden Behauptungen auf:

„Zahlreiche neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen haben gezeigt, dass EMF auf lebende Organismen in einem Ausmaß wirkt, das weit unter den meisten internationalen und nationalen Richtlinien liegt. Die Auswirkungen umfassen ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulären Stress, eine Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen. Die Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, da es immer mehr Beweise für schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt gibt.“

Die Wissenschaftler, die diesen Aufruf unterzeichnet haben, stellen wohl die Mehrheit der Experten für die Auswirkungen nichtionisierender Strahlung dar. Sie haben mehr als 2.000 Arbeiten und Briefe über EMF in Fachzeitschriften veröffentlicht.

Die FCC-Grenzwerte für die RFR-Belastung regeln die Intensität der Exposition unter Berücksichtigung der Frequenz der Trägerwellen, ignorieren aber die signalgebenden Eigenschaften der RFR. Zusammen mit dem Muster und der Dauer der Exposition erhöhen bestimmte Eigenschaften des Signals (z. B. Pulsieren, Polarisation) die biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition. Es werden neue Expositionsgrenzwerte benötigt, die diese unterschiedlichen Wirkungen berücksichtigen. Darüber hinaus sollten diese Grenzwerte auf einer biologischen Wirkung basieren und nicht auf einer Veränderung des Verhaltens einer Laborratte.

Die International Agency for Research on Cancer (IARC) der Weltgesundheitsorganisation stufte RFR 2011 als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ ein. Letztes Jahr fand eine 30-Millionen-Dollar-Studie des U.S. National Toxicology Program (NTP) „eindeutige Beweise“ dafür, dass eine zweijährige Exposition gegenüber RFR von Mobiltelefonen die Krebsrate bei männlichen Ratten erhöhte und die DNA von Ratten und Mäusen beider Geschlechter schädigte. Das Ramazzini-Institut in Italien replizierte das Schlüsselergebnis des NTP unter Verwendung einer anderen Trägerfrequenz und einer viel schwächeren Exposition gegenüber Handystrahlung über die Lebenszeit der Ratten.

Basierend auf den seit 2011 veröffentlichten Forschungsergebnissen, einschließlich Studien an Menschen und Tieren sowie mechanistischen Daten, hat die IARC kürzlich eine erneute Überprüfung von RFR in den nächsten fünf Jahren als vorrangig eingestuft. Da viele EMF-Wissenschaftler glauben, dass wir jetzt genügend Beweise haben, um RFR entweder als wahrscheinliches oder bekanntes Karzinogen für den Menschen zu betrachten, wird die IARC das karzinogene Potenzial von RFR in naher Zukunft wahrscheinlich hochstufen.

Nichtsdestotrotz, ohne eine formale Risikobewertung oder eine systematische Überprüfung der Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen von RFR durchzuführen, bestätigte die FDA kürzlich in einem Brief an die FCC die Expositionsgrenzwerte von 1996 und erklärte, dass die Behörde „zu dem Schluss gekommen ist, dass zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen der aktuellen Standards gerechtfertigt sind“ und dass „die experimentellen Ergebnisse des NTP nicht auf die Nutzung von Mobiltelefonen durch Menschen angewendet werden sollten“. In dem Schreiben heißt es, dass „die bisher verfügbaren wissenschaftlichen Beweise keine nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen beim Menschen aufgrund von Expositionen bei oder unter den aktuellen Grenzwerten unterstützen.“

Die neueste Mobilfunktechnologie, 5G, wird erstmals Millimeterwellen verwenden, zusätzlich zu den Mikrowellen, die für ältere Mobilfunktechnologien, 2G bis 4G, verwendet wurden. Angesichts der begrenzten Reichweite wird 5G alle 100 bis 200 Meter Mobilfunkantennen erfordern, wodurch viele Menschen der Millimeterwellenstrahlung ausgesetzt werden. 5G verwendet auch neue Technologien (z. B. aktive Antennen, die zur Strahlformung fähig sind; Phased Arrays; massive Mehrfacheingänge und -ausgänge, bekannt als Massive MIMO), die einzigartige Herausforderungen für die Messung der Exposition darstellen.

Millimeterwellen werden meist innerhalb weniger Millimeter der menschlichen Haut und in den Oberflächenschichten der Hornhaut absorbiert. Kurzfristige Exposition kann schädliche physiologische Auswirkungen auf das periphere Nervensystem, das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System haben. Die Forschung legt nahe, dass eine langfristige Exposition Gesundheitsrisiken für die Haut (z. B. Melanom), die Augen (z. B. okuläres Melanom) und die Hoden (z. B. Sterilität) darstellen kann.

Da es sich bei 5G um eine neue Technologie handelt, gibt es keine Forschung zu gesundheitlichen Auswirkungen, so dass wir „im Blindflug“ unterwegs sind, um einen US-Senator zu zitieren. Wir haben jedoch beträchtliche Erkenntnisse über die schädlichen Auswirkungen von 2G und 3G. Über die Auswirkungen von 4G, einer 10 Jahre alten Technologie, ist nur wenig bekannt, da die Regierungen die Finanzierung dieser Forschung vernachlässigt haben. In der Zwischenzeit beobachten wir in Tumorregistern eine Zunahme bestimmter Arten von Kopf- und Halstumoren, die zumindest teilweise auf die Verbreitung von Handystrahlung zurückzuführen sein könnten. Diese Zunahmen stimmen mit den Ergebnissen von Fall-Kontroll-Studien zum Tumorrisiko bei starken Handynutzern überein.

5G wird 4G nicht ersetzen; es wird 4G für die nahe Zukunft und möglicherweise auf lange Sicht begleiten. Wenn es synergistische Effekte durch die gleichzeitige Exposition gegenüber mehreren Arten von RFR gibt, kann unser Gesamtrisiko für Schäden durch RFR erheblich steigen. Krebs ist nicht das einzige Risiko, denn es gibt beträchtliche Beweise dafür, dass RFR neurologische Störungen und reproduktive Schäden verursacht, wahrscheinlich aufgrund von oxidativem Stress.

Sollten wir als Gesellschaft Hunderte von Milliarden Dollar in die Einführung von 5G investieren, einer Mobilfunktechnologie, die die Installation von 800.000 oder mehr neuen Antennenstandorten in den USA in der Nähe unserer Wohn-, Arbeits- und Spielorte erfordert?

Stattdessen sollten wir die Empfehlungen der 250 Wissenschaftler und Mediziner unterstützen, die den 5G Appeal unterzeichnet haben, der ein sofortiges Moratorium für die Einführung von 5G fordert und von unserer Regierung verlangt, die Forschung zu finanzieren, die notwendig ist, um biologisch basierte Expositionsgrenzwerte zu verabschieden, die unsere Gesundheit und Sicherheit schützen.