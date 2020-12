Aus­gangs­sper­ren! Unfassbar. Jetzt drehen sie völ­lig durch. Das Land in der Hand von durch­ge­knal­lten Be­rufs­ver­bre­chern! Wir haben kein rea­les Co­rona­vi­rus, wir haben keine Ansteckung mit dem real nicht exis­tie­ren­den Virus, wir ha­ben keine Co­rona­vi­rus-Pan­demie! Sie verwenden auf kriminelle Art und Weise einen PCR-Test, der kei­ne Viren und Infektionen nachweisen kann und somit in Sachen Co­ro­na-­Diagnose einen Dreck wert ist. Mit anderen Worten, sie haben absolut nichts, nada, nothing, niente außer ihrer Coronavirus-Fiktion, mit der sie den Terror und die Tyrannei begründen. Real ist alles von vorne bis hinten er­stun­ken und erlogen, und nun gehen diese ferngesteuerten Amok­läufer konsequent den nächsten Schritt und verhängen Aus­gangs­sperren. Ver­dam­mte Scheiße, sind die irre? Wollen die Bür­ger­krieg? Was kommt als Nächs­tes? Atem­verbot? Exis­tenz­verbot?