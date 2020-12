Willkommen bei RussiaGate 2.0, genau zum richtigen Zeitpunkt

Jetzt, da eine Mehrheit des Landes der Ansicht ist, dass die Wahlen betrügerisch waren und der Oberste Gerichtshof seine Autorität vollständig aufgegeben hat, ist das nächste Hindernis vor Präsident Trump da.

Und wie immer kommt es von seinem mitschuldigen Außenminister, der Trump bei jedem seiner Schritte untergräbt, um die Staats-, Verteidigungs- und Geheimdienstapparate der USA gegen Russland zu wenden. Pompeo geht in Mark Levins Show, deren Bewertungen gerade durch das Dach gehen, um allen sklavenden Normie-Konservativen zu sagen, dass es definitiv die Russen waren, die unsere Regierung gehackt haben.

Während eines Auftritts in der konservativen Talk-Radio Mark Levin Show sagte Pompeo ohne jegliche Beweise oder Besonderheiten, das es Russland war und es „ziemlich klar ist“ das sie hinter dem Cyberangriff sind.

Beachten Sie, das es keine Beweise gibt, nur die typische Geheimdienst, „glauben Sie mir“-Spruch, die Ihren ersten Hinweis. Dies ist Ihr erster Hinweis darauf, dass die Russen die einzige Gruppe waren, die definitiv NICHT dahinter stand.

Dieser Cyber-Angriff auf die US-Regierung war genau zum richtigen Zeitpunkt, als das Wahlkollegium seine Stimmen dem Kongress vorlegte und Joe Biden behauptete, er sei der gewählte Präsident.

Der Grund, warum die Veröffentlichung dieses „Angriffs“ auf die Regierung genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgte, ist, dass dies eine Ablenkung von den wachsenden Unruhen über die Demokraten darstellt, die die Wahlen gestohlen und die Gerichte irrelevant gemacht haben.

Dies ist eine klassische Fehlleitung auf CIA-Ebene von einer eher chinesischen oder, ich kann es nur sagen, hausgemachten Operation, um den Russen die Schuld zu geben, den Ärger zu unterdrücken und die MAGA-Menge zu verwirren.

Und es lässt den Geist von RussiaGate für die Geschichte wieder auferstehen, indem es Trump in einen Catch-22 steckt. Wenn er nicht darauf reagiert, hält es die schwelende Glut am Leben dass Trump wirklich tiefe verdeckte Beziehungen zu Russland hat.

Wenn er reagiert, welche mögliche Reaktion könnte er ergreifen, um die Spannungen mit Russland zum eskalieren zu bringen, die bereits einen Schritt unter einer offenen Kriegsführung sind?

Oh, und er muss darauf reagieren und gleichzeitig einen harten Kampf gegen die Gerichte und seine eigene Bürokratie führen, um sich auf seine Exekutivverordnung zu berufen, die eine Einmischung von außen in die Wahlen beinhaltet. Und auf klassische Trump-Art tat er das:

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….