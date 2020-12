Wikileaks hebt den Einfluss von „Big Pharma“ auf die WHO hervor

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in letzter Zeit einige Schlagzeilen gemacht, und das liegt an der Tatsache, dass die Welt mit COVID-19 zu tun hat. Es liegt aber auch daran, dass Präsident Donald Trump vor kurzem die Finanzierung der WHO durch die USA gestoppt hat. Er beschuldigte die Organisation, „die Ausbreitung des Coronavirus schwer zu missbrauchen und zu vertuschen.“ Dies impliziert meiner Meinung nach, dass sie die Ausbreitung auf der Grundlage der Tatsache, dass sie (die WHO) irgendwie profitieren würde, finanziell und politisch von der Pandemie vertuscht wurden.

Wikileaks hat vor kurzem auf seinen Social-Media-Accounts über die WHO gepostet, und zwar in Form von vertraulichen Dokumenten, die sie vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht haben und die den Einfluss der großen Pharmakonzerne auf die WHO aufzeigen. Als Wikileaks Staaten,

Die Zusammenstellung der Dokumente zeigt den Einfluss von „Big Pharma“ auf die politischen Entscheidungen der WHO, dem UN-Gremium zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Diese vertrauenden Dokumente wurden von der Pharmaindustrie vor ihren öffentlichen Freigabe und den WHO-staatlichen Staaten beschafft. Das Dokument zeigt auch, dass die WHO-Expertengruppe für die Lobbyarbeit des Industrie sehr empfänglich ist , die als Kritiker der Industrie bekannt waren. Die wahrscheinliche Zielgruppe für diese Dokumente sind Länder, Gesundheitspolitiker, die Zivilgesellschaft, die Industrie, die wirtschaftliche Welt, die Medien, die Patienten und die allgemeine Öffentlichkeit. (Quelle)

Die Beziehung zwischen der WHO und pharmazeutischen Unternehmen ist nicht wirklich in den Mainstream erwähnt worden, und deshalb ist es aus dem Radar und nicht in den Köpfe der Massen. Wir sehen das Gleiche, wenn es um „Big Pharma“ und die Beziehung zwischen unseren föderalen Gesundheitsbehörden geht. Trotz der Tatsache, dass diese Beziehungen und Beispiele von Korruption nicht von den Mainstream-Medien betont werden, sind sie und wurden seit vielen Jahren präsent.

Die Ärzteschaft wird von der Pharmaindustrie gekauft, nicht nur in Bezug auf die Ausübung der Medizin, sondern auch in Bezug auf die Lehre und Forschung. Die akademischen Institutionen dieses Landes erlauben sich, die bezahlten Agenten der pharmazeutischen Industrie zu sein. Ich denke, das ist eine Schande.“ – Arnold Seymour Relman (1923-2014), Harvard-Professor für Medizin und ehemaliger Chefredakteur des „New England Medical Journal“ (Quelle)

Wenn es um die Vereinigten Staaten im Allgemeinen geht, erklärt Robert F. Kennedy Jr, ein Mann, der sich sein ganzes Leben lang mit diesem Thema befasst hat:

Die Pharmaunternehmen haben es geschafft, den Kongress zu kaufen. Sie sind die größte Lobby-Einheit in Washington D.C.. Sie haben mehr Lobbyisten in Washington D.C. als es Kongressabgeordnete und Senatoren zusammen gibt. Sie geben dem Kongress das Doppelte dessen, was die nächstgrößte Lobby-Einheit ist, nämlich Öl und Gas… Stellen Sie sich die Macht vor, die sie sowohl über Republikaner als auch Demokraten ausüben. Sie haben sie (unsere Regulierungsbehörden) gekapert und sie zu Marionetten gemacht. Sie haben die Presse kompromittiert… und sie zerstören die Publikationen, die echte Wissenschaft veröffentlichen“ (Quelle)

Interessant ist auch, dass Vimeo vor einigen Tagen „trustWHO“ gelöscht hat, einen Film von Lilian Franck. Vimeo gab an, dass sie „Videos, die Selbstbeschädigung darstellen oder fördern, fälschlicherweise behaupten, Massentragödien seien Scherze, oder falsche oder irreführende Behauptungen über die Sicherheit von Impfstoffen aufrechterhalten“, nicht unterstützen.

Laut den Filmemachern ist die Behauptung von Vimeo „sowohl irreführend als auch falsch“. „trustWHO“ wurde 7 Jahre lang gründlich recherchiert; er wurde von Juristen, Experten aus dem medizinischen Bereich und sogar von leitenden Angestellten der WHO selbst faktengeprüft und genehmigt. Der Dokumentarfilm hat lediglich untersucht, wie Effizienz und Transparenz der WHO sowohl durch Unternehmenseinflüsse als auch durch fehlende öffentliche Gelder untergraben werden. Es ist eine journalistische Untersuchung, die auf Fakten basiert und weit von dem entfernt ist, was Vimeo daraus macht. Dies ist unsere vollständige Stellungnahme zu diesem Thema, präsentiert von Robert Cibis (Filmemacher, Co-Autor und Produzent von „trust WHO“).

Dies unterstreicht, was in unserer heutigen Welt vor sich geht, die mächtige Präsenz eines digitalen Orwell’schen „Faktencheckers“, der im Internet und in den sozialen Medien unterwegs ist und alle Beweise löscht, die Unternehmens-, politische, finanzielle oder elitäre Interessen bedrohen, oder Informationen, die einfach nur die Korruption innerhalb der Behörden aufzeigen, die uns schützen sollen. Es geht nicht um die Wahrheit, es gibt keine Faktenüberprüfung, die Beseitigung von Inhalten von verschiedenen Plattformen, wie Vimeo, Youtube, Facebook und mehr wird so in einer unmoralischen und unethischen Weise getan. Diese „Fact-Checking“-Organisationen behaupten einfach, dass bestimmte Informationen falsch sind, auch hier wieder, obwohl viele Beweise vorgelegt werden. Sogar Meinungen von Experten in verschiedenen Bereichen werden als „Fake News“ gekennzeichnet. Diese Fact-Checker antworten selten auf Anfragen oder geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Fall darzulegen. Sie strafen Ihr Unternehmen einfach ab, wenn Sie ihren Anforderungen nicht nachkommen.

Je mehr fundierte Informationen zensiert werden, desto mehr werden sie einfach zum Erwachen von mehr Menschen beitragen, und mehr Menschen werden diese zensierten Informationen suchen und sie für sich selbst auswerten.

Im Folgenden finden Sie eine Nachricht von Oval Media, den Produzenten von Trust WHO. In dem Video sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm. Es kommen eine Reihe von Wissenschaftlern und Ärzten sowie ehemalige Beamte der Weltgesundheitsorganisation zu Wort.