Wie viele werden durch die Impfstoffe getötet und die lange Liste der Nebenwirkungen von Covid-19-Impfungen

Keiner weiß, wie viele Menschen die Impfstoffe töten – oder wie viele sie töten werden. Aber obwohl ich nicht gesehen habe, dass die Mainstream-Medien die meisten dieser Todesfälle erwähnt haben, sind bereits Menschen gestorben oder verletzt worden, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten.

Eine Auflistung der toten mit den jeweiligen Originallinks.

1) Eine 41-jährige portugiesische Mutter von zwei Kindern, die in der Pädiatrie arbeitete, starb in einem Krankenhaus in Porto, nur zwei Tage nachdem sie gegen Covid-19 geimpft wurde

Portugiesische Gesundheitsarbeiterin 41 stirbt…

2) Norwegen untersucht den Tod von zwei Pflegeheimbewohnern, die nach einer Impfung gegen Covid-19 starben

Norwegen untersucht den Tod von zwei Menschen, die…

3) Chinesische Gesundheitsexperten fordern nach dem Tod von 23 älteren Menschen in Norwegen, den Einsatz des mRNA-basierten Impfstoffs Covid-19 auszusetzen.

Chinesische Gesundheitsexperten fordern, den mRNA-Impfstoff von Pfizer auszusetzen…

4) In Florida, USA, starb ein Arzt an einem Schlaganfall, nachdem er eine Covid-19-Impfung erhalten hatte.

Tod eines Arztes in Florida

5) Ein 32-jähriger Arzt erlitt Anfälle und war gelähmt, nachdem er den Impfstoff Covid-19 erhalten hatte.

Arzt ist gelähmt nach…

6) 55 Menschen sind in den USA nach dem Erhalt von Covid-19-Impfstoffen gestorben.

55 Menschen sind in den USA nach dem Erhalt von Covid-19-Impfstoffen gestorben….

7) Ein 46-jähriger Mitarbeiter des Gesundheitswesens stirbt 24 Stunden nach Erhalt des Covid-19-Impfstoffs, aber die Regierung sagt, dass der Tod nicht mit der Impfung zusammenhängt

Ein 46-jähriger Mitarbeiter im Gesundheitswesen…

8) Deutsche Spezialisten untersuchen den Tod von 10 Menschen, die nach der Impfung gegen Covid-19 starben

Deutsche Spezialisten untersuchen 10 Todesfälle von Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden

9) Norwegen warnt gebrechliche Patienten über 80 vor Impfstoff-Risiken nach Todesfällen

Norwegen warnt….

10) Norwegen untersucht 23 Todesfälle bei gebrechlichen älteren Patienten nach Impfung

Norwegen untersucht…

11) Ärzte in Kalifornien fordern dringenden Stopp von Moderna-Impfstoffen, nachdem viele erkrankt sind

Ärzte in Kalifornien…

12) Zwei Menschen in Indien sterben nach der Covid-Impfung

Zwei Menschen sterben…

13) Coronavirus-Impfstoff wird zurückgestellt, da ein Freiwilliger eine schwere Nebenwirkung erleidet

Coronavirus-Impfstoff auf Eis gelegt…

14) Kalifornien pausiert einige Covid-Impfungen nach Reaktionen

Kalifornien pausiert einige…

15) Tausende von Covid-Impfstoff-Verletzungen und 13 Todesfälle in den USA gemeldet

Tausende von Covid…

16) Pflegeheim hatte null Covid-Todesfälle dann impft es…

Pflegeheim hatte null Todesfälle…

17) Baseball-Legende stirbt 18 Tage nach Covid-Impfung an „ungenannter Ursache

Baseball-Legende stirbt…

18) Frau durch Impfstoff verletzt (Warnung: verstörendes Video)

Frau verletzt…

19) Mutter durch Covid-Impfstoff schwer verletzt (Warnung verstörendes Video).

Mutter schwer verletzt

Das sind nur einige der möglichen Todesfälle und Verletzungen, die auf eine Impfung folgten.

Und denken wir daran, wenn ein Patient innerhalb von 28 Tagen stirbt, nachdem er positiv auf Coronavirus getestet wurde (und der Test bedeutet nicht, dass der Patient die Krankheit überhaupt hat, da die meisten Tests falsch positiv sind), dann wird der Tod als Covid-19-Todesfall aufgeführt und der Patient wird als „mit“ Covid-19 gestorben bezeichnet. Wenn also ein Patient innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung stirbt oder erkrankt, dann ist es absolut vernünftig zu sagen, dass der Tod oder die Erkrankung mit dem Covid-19-Impfstoff in Verbindung steht.

Werden die Mainstream-Medien jemals anfangen, diese Todesfälle oder Krankheiten zu erfassen? Oder werden die Journalisten weiterhin die offizielle Regierungslinie vertreten – und die Wahrheit leugnen, verzerren oder unterdrücken?

Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor die Medien aufwachen?

Eine Weltweite Übersicht der Covid-19-Impfstoff-Nebenwirkungen und allergischen Reaktionen ist hier zu finden…

Covid-19-Impfstoff – Mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs

Die Impfbefürworter erzählen Ihnen gerne, dass Impfstoffe vollkommen sicher und vollkommen wirksam sind. Selbst wenn man sie nicht als sicher genug einstufen würde, um sie als Ofenreiniger zu verwenden, schwärmen die Fanatiker von ihnen. Junge Leute und solche, die wenig über Medizin oder Wissenschaft wissen, sprechen mit Ehrfurcht über Impfstoffe, weil sie indoktriniert wurden, die Lügen der Impfbefürworter zu glauben.

Und die Impfbefürworter lügen natürlich.

Impfstoffe verursachen eine Menge Krankheiten und einige Todesfälle, und sie tun nicht immer das, was sie tun sollen. Regierungen auf der ganzen Welt haben viele Milliarden Dollar an Patienten gezahlt, die durch Impfstoffe krank geworden sind – oder an die Angehörigen von Patienten, die durch einen Impfstoff getötet wurden.

Es gibt zum Beispiel große Zweifel daran, was der Covid-19-Impfstoff tatsächlich bewirkt. Da der Impfstoff eine neue Art von Impfstoff ist und verabreicht wird, bevor die üblichen Tests und Beobachtungen abgeschlossen sind, weiß niemand, was mit den Menschen passiert, die das Zeug in einen Arm gespritzt bekommen.

Welche Nebenwirkungen wird es geben? Wie viele werden sterben?

Nun, ich weiß es nicht und auch sonst niemand.

Was ist, wenn eine Frau schwanger ist, wenn sie den Impfstoff erhält oder schwanger wird, nachdem sie den Impfstoff erhalten hat? Der Impfstoff soll nicht an schwangere Frauen verabreicht werden, aber nicht alle Schwangerschaften sind geplant.

Wird der Impfstoff lebenswichtige Medikamente beeinträchtigen? Viele ältere Patienten nehmen bereits eine Reihe von verschriebenen Medikamenten ein. Wird der Impfstoff mit ihnen interferieren? Das weiß man nicht. Der Covid-19-Impfstoff ist das größte Experiment der Geschichte. Und im Gegensatz zu einer richtigen klinischen Studie ist es weitgehend unreguliert. Wie bei allen Impfstoffen werden die meisten Probleme, die auftreten, nie gemeldet oder erkannt werden.

Es wird geschätzt, dass in den USA nur 1 von 100 Impfstoff-Nebenwirkungen gemeldet wird.

Das Beste, was wir haben, ist eine Arbeitsliste von möglichen Nebenwirkungen, die die FDA in den USA veröffentlicht hat. (Hier ist der Link zum Entwurf der Arbeitsliste)

Da ich glaube, dass jeder ein Recht darauf hat zu wissen, welche Nebenwirkungen es bei einem stark beworbenen Impfstoff geben könnte, werde ich Ihnen die offizielle Liste der möglichen Nebenwirkungen vorlesen. Dies ist, wohlgemerkt, nicht meine Liste, sondern der Entwurf einer Liste, die von der FDA – der Food and Drug Administration in den USA – erstellt wurde.

Guillain-Barre-Syndrom

Akute disseminierte Enzephalomyelitis

Transversale Myelitis

Enzephalitis

Myelitis

Enzephalomyelitis

Meningoenzephalitis

Hirnhautentzündung

Enzephalopathie

Konvulsionen

Krampfanfälle

Schlaganfall

Narkolepsie

Kataplexie

Anaphylaxie

Akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

Myokarditis (Herzmuskelentzündung)

Perikarditis

Autoimmunerkrankung

Tod

Schwangerschaft, Geburtsfolgen

Andere akute demyelinisierende Erkrankungen

Nicht anaphylaktische Allergiereaktionen

Thrombozytopenie

Disseminierte intravasale Gerinnung

Venöse Thromboembolie

Arthritis

Arthralgie

Gelenkschmerzen

Kawasaki-Krankheit

Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern

Durch Impfung verstärkte Krankheit

Sie werden nicht notwendigerweise alle oder auch nur einige von ihnen bekommen, wenn Sie den Impfstoff haben. Aber das sind die möglichen Nebenwirkungen, die die FDA aufgelistet hat. Sie sind alle unangenehm, die meisten von ihnen sehr ernst und Sie können nicht ernster sein als der Tod.

Und wenn Sie verrückt genug sind, sich impfen zu lassen, dann sollten Sie und Ihr Arzt auf die Symptome all der Krankheiten achten, die auf der Liste der FDA stehen.

Ihre Regierung wird Sie nicht über diese Gefahren aufklären – sie glaubt nicht an eine vollständig informierte Zustimmung, was Impfstoffe betrifft.

In der Tat tun die meisten Regierungen jetzt alles, um sicherzustellen, dass jede Kritik an Impfstoffen verboten wird. Je nachdem, wo Sie leben, ist es illegal oder wird es bald illegal sein, auch nur zu erwähnen, dass Impfstoffe nicht immer funktionieren oder Sie krank machen könnten.

Schließlich, wenn Ihre Regierung sich wirklich um Sie kümmern würde, würde sie eine sehr einfache, billige Studie durchführen.

Sie würden alle Gesundheitsprobleme von 20.000 Patienten, die geimpft wurden, aufschreiben und diese Liste mit einer Liste aller Gesundheitsprobleme von 20.000 Patienten vergleichen, die im gleichen Zeitraum nicht geimpft wurden. Sie machen die Vergleiche alle 3, 6 und 12 Monate.

Natürlich müssten sie ein paar ehrliche Ärzte finden, die die Studie beaufsichtigen, denn es wäre sehr leicht zu fälschen.

Aber es würde einige sehr interessante Ergebnisse liefern, so dass ich bezweifle, dass sie es tun werden.