Wie Sie Ihre lokale Wirtschaft vor dem “Great Reset” schützen können

Wie Sie Ihre lokale Wirtschaft vor dem großen Reset schützen können

Im Laufe der Jahre habe ich ausgiebig über das Konzept der wirtschaftlichen “Dezentralisierung” und Lokalisierung geschrieben, aber ich denke, dass diese Ideen für einige Menschen ohne die richtige Motivation schwer zu visualisieren sind. Damit meine ich, dass es nicht ausreicht, dass das derzeitige zentralisierte Modell destruktiv und korrupt ist; es muss anfangen, zusammenzubrechen oder sein wahres totalitäres Gesicht zu zeigen, bevor irgendjemand etwas tun wird, um sich zu schützen.

Leider neigt die Mehrheit der Menschen dazu, erst dann etwas zu unternehmen, wenn sie den Tiefpunkt erreicht haben.

In den letzten Monaten hat die Pandemie-Situation einen ausreichenden Weckruf für viele Konservative und Moderate geliefert. Wir haben die finanziellen Auswirkungen der Pandemie-Beschränkungen in den blauen Staaten gesehen, mit Hunderttausenden von kleinen Unternehmen, die schließen, Steuereinnahmen die implodieren und Millionen von Menschen, die in rote Staaten umziehen, nur um der bedrückenden Umgebung zu entkommen.

Glücklicherweise waren die konservativen Regionen klug genug, die Selbstzerstörung zu verhindern, indem sie größtenteils offen geblieben sind. Tatsächlich haben die roten Staaten die blauen Staaten in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung weit hinter sich gelassen, genau weil sie sich weigern, sich der medizinischen Tyrannei zu unterwerfen.

Ich skizzierte diese Dynamik im Detail vor kurzem in meinem Artikel Blue State Economies Will Soon Crumble – But Will They Take Red States With Them?

Die Daten sind unbestreitbar: Die Staaten und Städte, die Lockdown-Mandate durchsetzen, sterben, die Staaten, die die Mandate ignorieren, überleben. Mit einer Präsidentschaft von Biden ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Bundesregierung nun versuchen wird, alle Staaten zur Einhaltung zu zwingen. Mit anderen Worten: Lockdowns werden zu einer nationalen Angelegenheit und nicht zu einer Angelegenheit der einzelnen Staaten.

Im Moment verhält sich Biden so, als stünde die Wiedereröffnung unmittelbar bevor, aber wie ich bereits in der Vergangenheit festgestellt habe, wird die Reset-Agenda dies niemals zulassen. Eine Wiedereröffnung, wenn sie überhaupt stattfindet, wird nur kurz sein und die Abriegelungen werden zurückkehren. Wir sehen bereits, wie ein neues Narrativ in die Öffentlichkeit getragen wird, das “COVID-Mutationen” beinhaltet, die angeblich “tödlicher” sind als der ursprüngliche COVID-19-Ausbruch. Es gibt also eine brandneue und nützliche Bedrohung und das Establishment wird sie als Begründung für weitere Abriegelungen und Einschränkungen ausnutzen.

Jenseits der Pandemie-Mandate gibt es auch zahlreiche Reset-Agenda-Politiken, die unter der Biden-Administration umgesetzt werden, einschließlich wahnsinniger Green New Deal-bezogener Durchführungsverordnungen und Gesetze, die behaupten, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Was sie wirklich tun werden, ist die Vernichtung der Ressourcenproduktion. Millionen von Arbeitsplätzen werden verloren gehen und ganze Industrien werden ausgelöscht werden, es sei denn, die Konservativen handeln und stoppen Biden.

Das bedeutet, weit mehr zu tun, als ihn durch politische Manöver hinzuhalten. Wir werden konkrete Strategien anwenden müssen, um die Kontrolle über das Ressourcenmanagement innerhalb der Staaten zurückzuerlangen. Sinnlose globalistische Kohlenstoffpolitiken, die von Organisationen wie der UNO verfasst werden, haben keinen Platz in der amerikanischen Wirtschaftsplanung. Es muss eine Botschaft gesendet werden, dass sie hier niemals akzeptiert werden.

Die Zeit läuft ab, um sich vorzubereiten. Lockdowns wird innerhalb von ein paar Monaten zurückkehren und dieses Mal werden sie föderal erzwungen werden. Die Konservativen müssen bereit sein, sich diesen Anordnungen zu widersetzen, wenn sie irgendeine Hoffnung haben, ihre lokale Wirtschaft zu retten. Dies wird individuelle Anstrengungen erfordern, um sich mit dem Nötigsten einzudecken und ihre Finanzen zu sichern, aber letztendlich wird eine breitere Organisation notwendig sein, um den Sturm zu überstehen.

Die Konservativen müssen Koalitionen von Landkreisen und Bundesstaaten bilden, und es werden bestimmte wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sich vor Schaden zu schützen. Die Bundesregierung und Biden werden versuchen, rote Staaten für die Weigerung zu bestrafen, sich zu unterwerfen, und wir müssen für diese Eventualität bereit sein.

Hier sind einige Möglichkeiten, die konservativen Gemeinden können die Reset-Agenda zu stoppen …

Lokalisierung

In kleinerem Maßstab können Konservative eine Menge erreichen, indem sie einfach ihre Kaufgewohnheiten ändern. Wenn Sie 80 % Ihrer Einzelhandelsausgaben in großen Geschäften und Online-Verkaufsstellen wie Amazon tätigen und nur 20 % bei lokalen Kleinunternehmen, dann versuchen Sie, dieses Verhältnis zu ändern. Geben Sie 80 % in lokalen Geschäften und 20 % in Firmengeschäften aus. Ja, kleine Geschäfte kosten in der Regel etwas mehr, aber wem wollen Sie wirklich, dass Ihr Geld zufließt? Wollen Sie, dass Ihr Geld die Taschen internationaler Firmenmogule füllt, die daran arbeiten, Ihre Freiheiten zu zerstören und Ihre Wirtschaft zu untergraben? Oder wollen Sie, dass Ihr Geld lokal zirkuliert?

Einzelpersonen können auch von zu Hause aus ein eigenes Unternehmen gründen, das sich auf die Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs oder notwendigen Fähigkeiten konzentriert. Sie können eine Kleinunternehmer-Kooperative gründen und die Gemeinschaft dazu ermutigen, lokal zu kaufen. Oft wissen die Menschen nicht, wie viele Dienstleistungen von kleinen Unternehmen in ihrer Umgebung angeboten werden, so dass sie automatisch zu großen Anbietern gehen. Kleine Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um diese Dynamik zu ändern.

Diese Strategie erstreckt sich auch auf lokale Bauernhöfe. Verbraucher und Lebensmittelläden müssen mehr Produkte von Bauernhöfen aus der Region kaufen und weniger von Ketten, die Produkte aus anderen Ländern einführen. Es gibt Millionen Hektar Ackerland in den USA, auf denen überhaupt keine Lebensmittel angebaut werden, weil diese Farmen von der Bundesregierung dafür bezahlt werden, es nicht zu tun. Die Förderung der lokalen Lebensmittelproduktion ist von größter Bedeutung, um frei von zentraler Kontrolle zu bleiben.

Organisierte Gehorsamsverweigerung

Das Problem mit Konservativen ist, dass wir dazu neigen, so unabhängig zu sein, dass wir die Organisation vermeiden. Dies ist ein Problem, da es zur Selbstisolation führt. Während der Pandemie-Sperren in blauen Staaten weigerten sich einige Unternehmen in konservativem Besitz, sich daran zu halten, aber sie mussten sich größtenteils ohne Hilfe der breiteren Gemeinschaft selbstständig machen. Wenn sich mehr Unternehmen miteinander verbünden und gemeinsam protestieren würden, wäre es viel schwieriger, Dutzende oder Hunderte von trotzigen Unternehmen, die zusammenarbeiten, zu schließen als nur wenige.

Im weiteren Sinne ist es für Konservative nicht genug, nur gegen die Schließungen zu argumentieren und zu fordern, dass die Geschäfte offen bleiben, wir müssen auch die Geschäfte verteidigen, die Maßnahmen ergreifen. Wir müssen sie mit unseren Dollars unterstützen und uns jedem in den Weg stellen, der versucht, sie zu schließen. Sie gehen ein großes Risiko für uns ein, also müssen wir auch bereit sein, Risiken für sie einzugehen.

Stellen Sie sich vor, Biden würde versuchen, einen nationalen Schließungsbefehl durchzusetzen und mehr als die Hälfte der Unternehmen im Land würden ihn ignorieren? Was wäre, wenn die Kunden sich weigern würden, den Bundesbehörden zu erlauben, diese Geschäfte einzuschüchtern? Die Abriegelungen wären ungültig, und Biden hätte kaum eine Handhabe.

Tauschnetzwerke einrichten

Für den Fall, dass die US-Wirtschaft komplett zusammenbricht, müssen wir Vorkehrungen treffen, um eine totale Unterbrechung des Handels zu verhindern. Ohne Handel wird die Bevölkerung verzweifelt, weil niemand in der Lage ist, sie ständig mit allem Notwendigen zu versorgen. Die Menschen müssen in der Lage sein, Waren und Dienstleistungen auf einem offenen Markt zu tauschen.

Tauschnetzwerke sind eine grundlegende Basis, die universelle Lösung bei einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Jede Gesellschaft in der modernen Geschichte hat Tauschmärkte genutzt, um sich während Finanzkrisen über Wasser zu halten und um staatliche Wirtschaftskontrollen zu umgehen. Wir müssen bereit sein, das Gleiche zu tun.

Konservative müssen jetzt anfangen, Tauschnetzwerke innerhalb ihrer Gemeinden zu organisieren. Es spielt keine Rolle, ob Sie mit ein paar Leuten oder Hunderten tauschen; der Prozess muss irgendwo beginnen.

Warum ist das so wichtig? Weil es eine sehr gute Chance gibt, dass die Bundesregierung versuchen wird, jeden Staat oder Bezirk fiskalisch zu bestrafen, der sich Lockdown-Maßnahmen und Reset-Politik widersetzt. Das bedeutet, dass die Regierung zuerst versuchen wird, den roten Staaten die Bundesmittel zu streichen. Mitten in der Wirtschaftskrise sind viele Regionen auf die Bundesförderung als Krücke angewiesen, und diese Abhängigkeit macht sie anfällig für Kontrolle.

Um wirklich gegen den Reset zu rebellieren, muss die lokale Wirtschaft frei von staatlicher Aufsicht oder Konsequenzen sein. Wenn Tauschnetzwerke vorhanden sind, zusammen mit möglichen lokalen Wertmarken und alternativen Währungen, wird die Öffentlichkeit weniger Angst vor wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen haben.

Die Verwaltung lokaler Ressourcen zurückerobern

Wir haben bereits Versuche von Biden gesehen, die Produktion von kohlenstoffbasierten Energieressourcen wie Öl und Kohle zu unterbrechen. Ehrlich gesagt, ist es längst überfällig, dass die Bundesstaaten und Landkreise die Kontrolle über das Bundesland zurückerlangen. Die Regierung hat die amerikanische Produktion jahrzehntelang unterdrückt und das hat vor allem den ländlichen Gemeinden geschadet.

In meiner Gegend hat die EPA die Holzindustrie durch unfaire Vorschriften im Wesentlichen zerstört. Das hat dazu geführt, dass die Regierung die Wälder so schlecht verwaltet, dass die Brandgefahr zu einem großen Problem geworden ist. Alle jungen Männer im Bezirk haben früher als Holzfäller gearbeitet, um ihre Familien zu ernähren; jetzt müssen sie gehen oder als Waldbrandbekämpfer arbeiten. Das ist völlig rückwärtsgewandt. Und das passiert, während die Holzpreise in den USA in die Höhe schießen.

Konservative Landkreise und Staaten müssen das Land- und Ressourcenmanagement zurückerobern und eine vernünftige Produktion wieder zulassen. Biden sollte kein Mitspracherecht haben, ob Ölquellen in North Dakota in Betrieb bleiben oder nicht, ob Kohleminen in West Virginia offen bleiben oder Bäume in Montana selektiv abgeholzt werden. Solange der Großteil des Reichtums aus der Ressourcenproduktion in dem Staat bleibt, in dem die Ressourcen geerntet wurden, sehe ich keinen Nachteil in dieser Art der Reaktion.

Wenn die Bundesregierung versucht, Vergeltung zu üben, indem sie die Bundesmittel abschneidet, wird das keine Rolle spielen, weil die Staaten selbständig Arbeitsplätze und Wohlstand produzieren werden.

Immunität gegen Abbruchkultur

In unserem aktuellen politischen Umfeld wird es zu einer Tatsache, dass die harte Linke versuchen kann und wird, Menschen zu schaden, die sich ihrer Ideologie widersetzen. Große Tech-Firmen und die Regierung helfen ihnen, dies zu tun. Jetzt mehr denn je müssen Konservative, die frei bleiben wollen, um ihre Ansichten zu äußern und Fakten zu teilen, die dem linken Narrativ widersprechen, Schutz vor der Löschung suchen. Aber wie können wir das tun?

Zum einen können wir für uns selbst arbeiten. Selbstständig zu sein bedeutet, dass man sich nie Sorgen machen muss, wegen seiner politischen Ansichten gefeuert zu werden. Oder, Konservative müssen für Konservative arbeiten. Das bedeutet, dass konservative Unternehmen sich darauf konzentrieren müssen, konservative Mitarbeiter einzustellen, und wenn der linke Mob versucht, eine Person anzugreifen, können diese Unternehmen sie einfach ignorieren. Natürlich bedeutet dies auch, dass konservative Verbraucher anfangen müssen, eine Liste von konservativen Unternehmen zu erstellen, die sich als immun gegen den Druck der Linken erwiesen haben. Wir müssen diese Unternehmen unterstützen.

Konservative sollten auch die Möglichkeit von Kampagnen zum Aufbau von mehr Plattform-Alternativen zu Big Tech und Social Media prüfen. Wir brauchen mehr Web-Service-Provider, die im Besitz von Menschen sind, die das Recht auf freie Meinungsäußerung respektieren. Wir brauchen vielleicht sogar unser eigenes Internet.

All diese Dinge sind möglich, aber es braucht Organisation und Anstrengung. Konservative Gemeinschaften können sichere Häfen für bürgerliche Freiheiten werden, aber das bedeutet, dass wir nicht mehr voneinander isoliert sein können. Wir müssen durch mehr als unsere Prinzipien verbunden sein, wir müssen auch durch Aktionen verbunden sein.