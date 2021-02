Wie kannst du in Bitcoin investieren? Was ist ratsam? Über Börsen, Apps, ETFs oder in Form von Aktien? Welche Plattformen sind empfehlenswert? Was ist bei der Lagerung zu beachten? Auch Tesla Chef Elon Musk hat wohl in Bitcoin investiert. MicroStrategy kauft hingegen weiter Bitcoin hinzu auch bei Preisen von über 30.000 $. Indien hingegen will Bitcoin verbieten und eine eigene digitale Währung