Wie der Plan des “deep state” erfolgreich war und die Q-Anon-Bewegung zu einer Terroristischen Bewegung gemacht hat

Trump glaubte aufrichtig, dass er unwiderruflich bedeutende langfristige Veränderungen in der Art und Weise bewirken könnte, wie Amerika geführt wird, indem er „den Sumpf trockenlegt“, den alle seine Anhänger so zutiefst verachten, aber letztendlich fehlte ihm immer wieder die Kraft, die entscheidenden Schritte zu unternehmen die notwendig waren, um diese großartige strategische Vision aus mehreren wichtigen Gründen umzusetzen, die es nun verdienen hier ausführlich diskutiert zu werden..

Der Oberbefehlshaber kapituliert

Die Ära Trump ist vorbei, nachdem der Amtsinhaber am Tag nach der Erstürmung des US-Kapitols am Mittwoch verkündete: „Mein Fokus richtet sich nun darauf, einen reibungslosen, geordneten und nahtlosen Übergang der Macht zu gewährleisten“, was von Freunden und Feinden gleichermaßen als das stillschweigende Zugeständnis interpretiert wurde, und das mehr als 24 Stunden zuvor während er noch in seiner Rede bei der Save America Rallye versprochen hatte, niemals aufzugeben.

Bei dieser Veranstaltung sagte er wörtlich: „Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals zugeben, es passiert nicht. Sie geben nicht zu, wenn es um Diebstahl geht“. Nach den turbulenten Ereignissen des Tages und nachdem er über 24 Stunden lang auf mysteriöse Weise „dunkel geworden“ war, änderte sich seine Stimmung völlig. Während dieser Zeit spekulieren einige, dass er von seinen Feinden in den ständigen Militär-, Geheimdienst- und diplomatischen Bürokratien („Deep State“) gezwungen wurde. den Kampf aufgeben.

Seine Basis verraten

Das hat seine Anhänger, die ihn in erster Linie deshalb gewählt haben, weil er sein Hauptversprechen, „den Sumpf auszutrocknen“, den sie alle so sehr verachten, umsetzen sollte, völlig verärgert. Sie glaubten wirklich, dass er die Art und Weise, wie Amerika geführt wird, langfristig und unwiderruflich verändern könnte, etwas, von dem auch Trump selbst aufrichtig glaubte, dass er es tun könnte, aber ihm fehlte letztendlich immer wieder die Kraft, die entscheidenden Schritte zu unternehmen, die dafür notwendig waren.

So wurde er am Ende von demselben „Sumpf“ geschluckt, den er trockenlegen wollte und der sich nun die Lippen leckt, nachdem er sich an dem politischen Kadaver, zu dem er durch seine Kapitulation geworden ist, gütlich getan hat. So viel Hoffnung er bei seinen Anhängern auch geweckt hat und so viel Respekt viele von ihnen noch vor ihm haben, die meisten von ihnen sind zutiefst enttäuscht, dass er aufgegeben hat und nicht kämpfend untergegangen ist.

Das soll nicht heißen, dass die große Mehrheit von ihnen erwartet hätte, dass er sich der bevorstehenden Amtseinführung Bidens energisch widersetzt, sondern nur, dass sie nie gedacht hätten, dass sie den Tag erleben würden, an dem er öffentlich kapituliert, nachdem er sorgfältig einen so überzeugenden Ruf unter ihnen als Kämpfer kultiviert hatte, der buchstäblich ein wenig mehr als 24 Stunden zuvor sagte: „Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals nachgeben, das passiert einfach nicht.“

Dies löste bei den nüchternsten unter ihnen, die nicht mit den kultischen Q-Anon-Behauptungen indoktriniert sind, einen Prozess der Gewissenserforschung aus, dass Trump immer noch einen sogenannten „Masterplan“ hat, den er nach diesem letzten „5D-Schach“-Zug umzusetzen bereit ist. Es ist vorbei, die Ära Trump ist zu Ende, und die „Make America Great Again“ (MAGA) Bewegung, die er inspiriert hat, ist nun in Gefahr, in der kommenden Zukunft zu einer „inländischen terroristischen“ Organisation erklärt zu werden.

Trumps fatalste politische Fehleinschätzung

„Bidens Amerika wäre ein dystopisches Höllenloch“, wie der Autor schon vor ein paar Monaten voraussagte, und alle Anhänger Trumps wissen das. Einige hatten sich bereits mit seiner scheinbaren Unvermeidlichkeit abgefunden, nachdem seine Bemühungen, die angefochtenen Ergebnisse der letzten Wahlen rechtlich rückgängig zu machen, aus einer Vielzahl von Gründen gescheitert waren, die die meisten von ihnen der Korruption des „Sumpfes“ zuschreiben, aber sie blieben trotzdem so positiv wie möglich, nachdem sie geglaubt hatten, dass ihr Held mit ihnen bis zum Ende untergehen würde.

Keiner hat jemals zweimal über sein Versprechen, „niemals aufzugeben, niemals nachzugeben“ nachgedacht, und sie erwarteten sogar, dass er am 20. Januar aus dem Weißen Haus eskortiert werden müsste, doch sein stillschweigendes Zugeständnis zwingt viele von ihnen, ihre Ansichten über ihn im Nachhinein neu zu bewerten. Nicht nur, dass er mit einem Wimmern zu den Bedingungen des „tiefen Staates“ abtritt, sondern er hat den „Sumpf nie ganz trockengelegt„.

Trumps fatalste politische Fehlkalkulation ist, dass er dachte, er könne das System von „innen heraus“ verändern, nachdem er es symbolisch – aber vor allem nicht inhaltlich – als Amerikas erster moderner „Außenseiter“-Präsident in die Hand genommen hatte. Er wechselte sofort von einem „Außenseiter“ zu einem „Insider“ kurz nach seiner Amtseinführung, indem er vor den Forderungen des „tiefen Staates“ kapitulierte, den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Flynn zu feuern, was seine „Erbsünde“ war, die den Weg für alles ebnete, was später folgen sollte.

Trump, der bekennende „Deal-Maker“, dachte, dass er mit diesen Feinden einen „Kompromiss“ schließen könnte, aber alles, was er tat, war, sie zu ermutigen, ihre gefälschten nachrichtengetriebenen Bemühungen zu verstärken, ihn zu verdrängen und ihn weiterhin zu sabotieren innerhalb durch viele der gleichen „Sumpf“ -Kreaturen, mit denen er sich naiv weiter umgab.

RINOs + MSM = Trumps Niederlage

Der in den Augen seiner Basis am meisten Geschmähte unter ihnen ist „Javanka“, das beliebte Portmanteau von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und seiner Tochter Ivanka. Er hörte weiterhin auf diese „Republicans In Name Only“, oder RINOs, wie viele MAGA-Mitglieder sie bezeichnen, sowie auf viele andere, wie z. B. diejenigen, die noch im Kongress sitzen und vorgaben seine Freunde zu sein, nur um die Wiederwahl zu gewinnen.

Darüber hinaus führte der Einfluss, den seine frühere Reality-TV-Karriere auf ihn hatte, dazu, dass Trump besessen davon blieb, wie seine Feinde ihn in den Mainstream-Medien (MSM) für jeden entscheidenden Schritt, den er zur Zerschlagung des „tiefen Staates“ unternahm, schlecht machen könnten. Diese Charakterschwäche erwies sich als seine größte persönliche Schwäche, da er seinen Instinkten hätte folgen sollen, anstatt sich dem egoistischen Wunsch zu unterwerfen, von seinen Feinden „gemocht“ zu werden.

Er stand so sehr unter dem Einfluss der MSM, dass seine Feinde in der Lage waren, die einfachsten Tricks der „umgekehrten Psychologie“ anzuwenden, um ihn zu manipulieren, damit er in seinem Kampf gegen den „tiefen Staat“ auf „Nummer sicher“ geht. Sie fürchteten schon vor seinem Amtsantritt, dass er sich in einen sogenannten „Diktator“ verwandeln würde, obwohl er nie ernsthaft solche autoritären Schritte in diese Richtung in Erwägung zog. Obwohl er immer die Möglichkeit hatte, die immensen Befugnisse zu nutzen die ihm von der Verfassung verliehen wurden hatte er diese nie Angewendet.

Seine MAGA-Anhänger plädierten leidenschaftlich dafür, dass er zum schlimmsten Albtraum seiner Feinde hätte werden sollen, indem er als Reaktion auf den jahrzehntelangen hybriden Krieg des Terrors gegen Amerika, der letzten Sommer nach Antifa und „Black Lives Matter“ endlich kinetisch wurde, zumindest ein begrenztes Kriegsrecht erklärte. (BLM) organisierte landesweite Unruhen, um ihn zu verdrängen.

Die drei größten Misserfolge von Trump

Trump verwirrte seine Basis und konnte Artikel 230 trotz widerlegter Befürchtungen, dass er Big Tech dazu befähigen würde, ihn und seine Anhänger zu zensieren, nicht widerrufen ihnen seine Wahl zu stehlen und er vereitelte auch nicht die Briefwahl- und Dominion-Wahlsysteme der Demokraten, von denen sie behaupten, dass sie letztlich dazu führten, die Wahl zu stehlen.

Ebenso besorgniserregend war seine Entscheidung, die Gouverneure der Demokraten nicht daran zu hindern, ihre Bevölkerungen aus politischen Gründen unter dem bequemen Vorwand von COVID-19 abzusperren. Der Autor hat all diese Punkte in seiner kurz nach der Wahl veröffentlichten Analyse „The Anti-Trump Regime Change Sequence Is Worth Worthing Studying“ angesprochen. Trump hätte legal fast „diktatorische“ Befugnisse ausüben können, um all dies abzuwenden und damit Amerika zu retten, wie seine Anhänger es sehen, doch immer wieder scheiterte er aufgrund seiner tiefen persönlichen Fehler daran, die dafür notwendige Kraft zu sammeln.

Der hybride Krieg gegen Amerika ist vorbei

Während Trump seiner gesamten Amtszeit zweifellos Opfer des „tiefen Staates“ wurde, ist er nicht mehr so ein Märtyrer wie früher, nachdem er den Kampf nach dem Sturm auf das US-Kapitol am Mittwoch plötzlich aufgegeben hatte. Er ergab sich dem Schock seiner Basis, wurde anschließend vom „Sumpf“ verschluckt und wird nun in einem bedrohlichen Zeichen dessen, was den Rest der MAGA-Bewegung in der Biden-Kamala-Ära erwartet, gnadenlos zerstört.

Wäre er kämpfend bis zum Ende gegangen und hätte „nie aufgegeben“, wie er versprochen hatte, dann wäre es eine ganz andere Geschichte, aber stattdessen haben seine überhypten „Deal-Making“ -Instinkte in letzter Minute das Beste aus ihm herausgeholt und er dachte törichterweise, er könne sich retten, indem er vor ihren Forderungen kapituliere. Der „tiefe Staat“ zeigt jetzt seinen „Dank“, indem er ihn aus den sozialen Medien zensiert und auf seine Amtsenthebung drängt.

Die MAGA-Bewegung glaubte immer, dass sich das Land bereits seit Jahren im „Krieg“ befindet, obwohl die meisten die hybride Natur nicht artikulieren konnten, wie es der Autor in seinem Beitrag vom letzten Sommer über „Der hybride Krieg des Terrors gegen Amerika war Jahrzehnte in der Produktion“ getan hat.

Sie hatten wirklich das Gefühl, dass Trump ihre Einschätzung der Bedrohung teilte, nachdem er von dem Moment an, als er den Feldzug startete, vom „tiefen Staat“ bösartig angegriffen worden war, aber es stellte sich heraus, dass er die Bedrohung unterschätzte, obwohl seine Feinde dies niemals taten. Für den „tiefen Staat“ und seine öffentlich-demokratischen Vertreter war dies immer ein „Krieg“ auf seine eigene Weise, den sie nie scheuten, auszutragen.

Die höchste Ironie ist, dass, während Trump die „schwachen Republikaner“ in seiner „Save America Rallye“ Rede geißelte, er selbst letztlich genau diese Schwäche verkörperte, indem er später kapitulierte.

Der „Tiefe Staat“ hat gewonnen

Seine Gegner kennen keine Grenzen und glauben an die klassische machiavellistische Mode, dass „die Ziele die Mittel rechtfertigen“, während er glaubte, er könne sich an die Regeln halten – und nicht einmal an alle, wie früh erklärt wurde, indem er auf seine Weigerung hinwies, das Nahe einzusetzen – „diktatorische“ Befugnisse, die ihm von der Verfassung übertragen wurden – und die immer noch die Nase vorn haben.

Seine Naivität wird in die Geschichte eingehen, da sie am direktesten dafür verantwortlich ist, dass er die Ernsthaftigkeit des unerbittlichen Krieges des „tiefen Staates“ gegen ihn und den Rest Amerikas nicht vollständig erkannt hat.

Als geborener und aufgewachsener New Yorker perfektionierte Trump die Kunst des geschickten Redens, so sehr, dass er es sogar schaffte, seiner Basis vorzugaukeln, dass er ihre Einschätzung der Bedrohung durch den jahrzehntelangen hybriden Krieg des Terrors gegen Amerika teilte. Sie fielen auf diese Scharade herein, da sie verzweifelt glauben wollten, dass es noch etwas Hoffnung gäbe.

Die gibt es aber nicht, denn der Krieg ist vorbei und der „tiefe Staat“ hat ein für alle Mal gewonnen. Die „Great Reset“/“Vierte industrielle Revolution“, die durch den Weltkrieg C gebracht wird, ist mit voller Geschwindigkeit vorwärts gesprungen, und praktisch jede inländische Errungenschaft, die Trump zu seinem Namen hat, wird wahrscheinlich von Biden-Kamala während ihres ersten Jahres im Amt rückgängig gemacht werden, vor allem, da die „tiefen Staat“ Demokraten Stellvertreter alle Zweige der Regierung jetzt kontrollieren (daran erinnern, dass der Oberste Gerichtshof angebliche „konservative Supermajorität“ wirklich nur von RINOs besteht, wie durch ihre Weigerung, sein Team überzeugende Wahlbetrug Fälle zu hören bewiesen wurde).

Nach der „Analyse des demokratischen Sicherheitsversagens der MAGA-Bewegung“ am Mittwoch ist klar, dass jeder „Masterplan“, den er und / oder die MAGA-Bewegung möglicherweise fehlgeschlagen haben tatsächlich von ihren Gegnern ausgenutzt wurden.

Der echte „Masterplan“

Tatsächlich war der einzige wirkliche „Masterplan“ des „tiefen Staates“, der, das er jeden Schritt von Trump effektiv vereitelte und letztendlich das „letzte Hurra“ seiner Anhänger einer größtenteils friedlichen Kundgebung in den Nagel verwandelte, der jetzt der sein wird der in den Sarg der MAGA-Bewegung gehämmert wird.

Es ist äußerst verdächtig, dass das US-Kapitol trotz einer laufenden Kongresssitzung an einem so historischen Tag und nach wochenlangen Vorbereitungen zur Gewährleistung der Sicherheit des Standorts vor Trumps lang geplantem Save America March so schlecht verteidigt wurde.

Noch verwirrender ist, dass einige der Polizisten die Barrikaden entfernten und sogar die Türen für einige der Demonstranten öffneten, was im Nachhinein darauf hindeutet, dass der „tiefe Staat“ die „übermäßig leidenschaftlichen“ unter ihnen (ganz zu schweigen von mutmaßlichen Provokateuren) dazu verleiten wollte, den Vorwand zu geben um es zu stürmen.

Der ganze Punkt in passiv Erleichterung dieses Szenario durch die meisterhafte Ausbeutung der Menge Psychologie war die Grundlage für eine umfassende landesweite Razzia gegen die MAGA Bewegung mit der Begründung, dass es jetzt „bewiesen“ ist das es sich um eine „inländische terroristische“ Gruppe handelt.

Das erklärt den Vorstoß für die Amtsenthebungsverfahren gegen Trump weniger als zwei Wochen, bevor er selbst erst neulich eingeräumt hat, dass er das Amt verlassen wird, nachdem er den „Übergang der Macht“ sichergestellt hat.

Hätte er nicht aufgegeben, dann wäre er wahrscheinlich für die meisten der MAGA-Bewegung immer noch ein Märtyrer, aber jetzt ist er nur ein Palast Geisel erwartend auf seine hoch veröffentlichten politischen Hinrichtung als Eröffnungssalve des „tiefen Staates“ Demokraten-getriebenen Repressalien gegen seine Anhänger im Namen der „Verteidigung gegen den inländischen Terrorismus“. Das, und nicht das, was Q-Anon sich vorstellt, ist der eigentliche „Masterplan“, und er war erfolgreich.

Abschließende Überlegungen

Trump wurde vom „Sumpf“ geschluckt, weil ihm die Kraft fehlte, ihn trocken zu legen. Jedes MAGA-Mitglied muss diese harte Wahrheit akzeptieren, egal wie schmerzhaft sie sein mag. Immer wieder scheiterte er daran, die nötige Kraft aufzubringen, um das sinnvoll zu erfüllen, was viele aufrichtig für seine Bestimmung hielten.

Das lag an seiner fatalen politischen Fehlkalkulation, sich von einem „Außenseiter“ in einen „Insider“ zu verwandeln, in einem zum Scheitern verurteilten Versuch, das System von innen heraus zu verändern. Er verließ sich weiterhin auf RINOs, trotz deren erwiesener Unzuverlässigkeit. Trumps Besessenheit davon, wie seine Gegner ihn in den MSM darstellten, führte auch dazu, dass er nie ernsthaft in Erwägung zog, die fast „diktatorischen“ Befugnisse zu nutzen, die ihm von der Verfassung verliehen wurden, um Amerika zu retten.

Er kapitulierte erbärmlich, nachdem der „tiefe Staat“ „Masterplan“ gelungen, und jetzt kann er nicht einmal in die Geschichte als Märtyrer gehen.