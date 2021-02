Wie Demokratien sterben

Die US-Politik taumelt bereits von den Ereignissen des 6. Januar, und nun schwächt die Biden-Administration sie noch mehr.

Manchmal sterben Demokratien durch Korruption, Faschismus oder einen Militärputsch. Aber manchmal erliegen sie auch einer tödlichen Dummheit.

Ein Beispiel dafür, wie das funktioniert, trat am 2. Februar auf, als das Außenministerium verkündete, dass “die Biden-Administration die Arbeitsdefinition” von Antisemitismus, die von einer Gruppe namens International Holocaust Remembrance Alliance vorgelegt wurde, umarmt und vertritt. “Wir begrüßen die wachsende Zahl von Ländern und internationalen Gremien, die diese Definition anwenden”, sagte das Ministerium. “Wir fordern alle, die dies noch nicht getan haben, auf, dies ebenfalls zu tun.”

Was ist das Problem? Schließlich ist Antisemitismus ein allgemein anerkanntes Problem. Was ist also falsch daran, die Weisheit der IHRA zu beherzigen, was Antisemitismus ist und wie man ihn bekämpft?

Eine ganze Menge, wie sich herausstellt. Die 1998 in Stockholm gegründete IHRA ist das, was die Briten eine “Quango” nennen, eine Quasi-Nichtregierungsorganisation, die niemandem rechenschaftspflichtig ist, die aber irgendwie enorme Bedeutung erlangt hat, obwohl niemand so recht weiß, warum. Ihr erster Vorsitzender war Elie Wiesel, ein furchtbarer Romancier und unerbittlicher Selbstdarsteller, der eine ganze Karriere darauf aufbaute, die Welt dafür zu geißeln, dass sie nichts über die Verbrechen der Nazis an den Juden sagte, während er sich weigerte, ein Wort über die israelischen Verbrechen an den Palästinensern zu sagen.

Es überrascht nicht, dass die Organisation, die er leitete, die Antisemitismusfrage völlig verpfuscht hat. Anstatt den Antisemitismus als Hass auf Juden qua Juden zu definieren und es dabei zu belassen, hat sie eine Elf-Punkte-Liste entwickelt, die vernünftig beginnt, dann aber ins Absurde abgleitet. Antisemitismus, so heißt es dort, umfasst Dinge wie:

Dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung absprechen, z.B. indem man behauptet, die Existenz eines Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.

Mit zweierlei Maß messen, indem man von ihm ein Verhalten verlangt, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder gefordert wird.

Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit derjenigen der Nazis ziehen

Die Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen.

All das ist unlogisch, heuchlerisch oder beides. Was ist zum Beispiel antisemitisch daran, den Juden das Selbstbestimmungsrecht zu verweigern? Wenn Menschen für oder gegen die Selbstbestimmung der Schotten oder Katalanen argumentieren können, warum können sie das nicht auch für die Juden tun, ohne der Bigotterie bezichtigt zu werden? Wenn es ein Verbrechen ist, den Zionismus als Rassismus zu bezeichnen, was sollen die Leute dann mit der zionistischen Politik anfangen, die – sorry, man kann es nicht anders sagen – rassistisch ist, wie es nur geht?

David Hirst, der langjährige Nahost-Korrespondent des Londoner Guardian, wies in seinem 1977 erschienenen Buch “The Gun and the Olive Branch” darauf hin, dass die zionistischen Organisatoren im Palästina vor 1948 unter dem Schlagwort “Eroberung der Arbeit” versuchten, die Araber aus dem Arbeitsmarkt und auch aus den landwirtschaftlichen Märkten zu vertreiben. Wie er es ausdrückte, “standen sie an Obstplantagen Wache, um arabische Arbeiter daran zu hindern, dort Arbeit zu bekommen … gossen Kerosin auf arabische Tomaten … [und] griffen jüdische Hausfrauen auf den Märkten an und zerschlugen arabische Eier, die sie gekauft hatten.” Jüdische Sozialisten in Orten wie New York waren entsetzt, weil dies genau das war, was Polen und Rumänen zu dieser Zeit mit den Juden machten.

So schrieb ein eingewanderter Sozialist namens Chaim Spivak 1926 im Jewish Daily Forward, dass diese Taktik “den jüdischen Arbeitern in den Ländern der Diaspora einen Schauer über den Rücken jagt, weil die Nichtjuden dieses Prinzip gegen die jüdischen Arbeiter in diesen Ländern ausprobieren könnten.” Ein Sozialist namens Ben-Zion Hoffman verlangte zu wissen: “Wie reagieren wir, wenn die reaktionären Chauvinisten in Polen für ihre ‘Eroberung der Arbeit’ kämpfen, d.h. die Verhinderung der Arbeit von Juden in polnischen Industrie- und Handelsbetrieben? Wie reagieren wir auf die ‘Eroberung der Arbeit’ durch die Rumänen?” (Zitiert in Yaacov N. Goldstein, Jewish Socialists in the United States: The Cahan Debate 1925-1926 [Brighton, UK: Sussex Academic Press, 1998].)

Doch die IHRA suggeriert nicht nur, dass Leute wie Spivak und Hoffman antisemitisch waren, sondern die klare Implikation ist, dass jeder, der es wagt, sie heute zu zitieren, ebenfalls antisemitisch sein muss. Das Gleiche gilt für jeden, der es wagt, darauf hinzuweisen, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz in Israel weit verbreitet ist und dass Angehörige der nichtjüdischen Minderheit, zu der nicht nur Palästinenser, sondern auch ehemalige sowjetische Einwanderer gehören, mit einer Vielzahl von Einschränkungen konfrontiert sind, wenn es darum geht, zu heiraten oder sich scheiden zu lassen, einen Arbeitsplatz zu finden, Eigentum zu erwerben oder eine Wohnung zu mieten. Jeder weiß es, jeder diskutiert darüber, und doch sagt die IHRA, es sei antisemitisch, ein Wort darüber zu verlieren.

Was die Doppelmoral angeht: Glaubt die IHRA wirklich, dass Kritiker Israel wegen seiner Politik in den besetzten Gebieten härter angefasst haben, als sie es, sagen wir, gegenüber Großbritannien wegen seiner Politik im kolonialen Indien taten? Die israelische Politik mit der der Nazis zu vergleichen, mag die empfindlichen Gefühle derer verletzen, die den Schrein des Heiligen Wiesel anbeten. Aber in Israel ist es ein Nationalsport. Im Jahr 1948 unterzeichneten Albert Einstein, Hannah Arendt und Sidney Hook einen Brief, in dem sie die ultrarechte Freiheitspartei des späteren Premierministers Menachem Begin, Vorläufer des heutigen Likud, als “in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft eng mit den Nazis und den faschistischen Parteien verwandt” anprangerten. Im Jahr 1995, rechtsgerichtete Demonstranten paradierten mit Bildern von Premierminister Yitzhak Rabin in einer SS-Uniform kurz vor seiner Ermordung durch die Hände eines ultra-zionistischen Hitzkopfes namens Yigal Amir. Im Jahr 2012 zogen ultra-orthodoxe Demonstranten in Jerusalem gelbe Davidsterne an, um darauf hinzuweisen, dass ihrer Meinung nach die säkularen israelischen Führer nicht besser sind als Hitler.

Macht das Einstein zu einem Antisemiten? Oder die Haredim? Die Sünde, “Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen”, würde mehr Sinn machen, wenn die israelische Regierung nicht bei jeder Gelegenheit darauf bestehen würde, dass alle Juden kollektiv dem jüdischen Staat verpflichtet sind – echte Juden, das heißt, im Gegensatz zu der selbstironischen liberalen Sorte. Kollektiv verantwortlich, kollektiv verpflichtet – ist es nicht interessant, wie gut die beiden Konzepte zusammenpassen? Der Zionismus nährt den Antisemitismus, weil er im Grunde auch eine Form des Rassismus ist.

Es ist nicht im Geringsten überraschend, dass Washington die IHRA auf diese Weise umarmen würde. Immerhin ist Joe Biden ein selbsternannter Zionist – “Ich bin ein Zionist. Man muss kein Jude sein, um ein Zionist zu sein” – ganz zu schweigen vom dümmsten Mann, der seit Warren G. Harding ins Weiße Haus einzog. In seinen Jahren als Senator und Vizepräsident konnte er dieses berühmte Grinsen nicht unterdrücken, selbst als er an jeder US-Gräueltat teilnahm, von der Masseninhaftierung bis zu den Invasionen in Afghanistan und im Irak, dem von den USA unterstützten Dschihad in Syrien, dem von den USA unterstützten Luftkrieg im Jemen und so weiter. Inmitten wachsender Gefahren eines weiteren Krieges am Persischen Golf ist das Ziel seiner Administration klar. Es geht darum, Kritiker der US-israelischen Politik zum Schweigen zu bringen, indem man sie mit dem schlimmsten Gedankenverbrechen von allen bedroht.

Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, besorgt zu sein. Echte Antisemitismus-Gegner sollten ebenfalls in Aufruhr sein, da der Effekt solcher Rhetorik darin besteht, das Konzept selbst zu untergraben. Da es schwierig ist, Israel zu kritisieren, ohne mit dem IHRA in Konflikt zu geraten, ist am Ende jeder auf die eine oder andere Weise ein Antisemit, was letztlich bedeutet, dass niemand einer ist. Wenn der größte Trick, den der Teufel je gespielt hat, darin bestand, die Leute glauben zu lassen, dass er nicht existiert (um “Die üblichen Verdächtigen” zu zitieren), dann ist der größte Trick, den die Zionisten gespielt haben, die Leute glauben zu lassen, dass Antisemitismus ein Schwindel ist, der sie dazu bringen soll, sich hinter den nächsten Krieg im Nahen Osten zu stellen. Echte Judenhasser haben am Ende das Feld für sich allein.

Anstatt den Antisemitismus zu bekämpfen, schwächt die IHRA damit die Bemühungen gegen ihn – und das Außenministerium tut dasselbe. Die US-Politik taumelt bereits von den Ereignissen des 6. Januar, und nun schwächt die Biden-Administration sie noch mehr. Wie lange kann das noch so weitergehen, bevor die US-Demokratie den Bach hinuntergeht?