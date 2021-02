Wie das US-Sanktionsregime Syrien ausplündert

Während die US-Militärpräsenz im Nordosten Syriens angeblich darauf abzielt, das Wiederauftauchen von ISIS zu verhindern, lässt sich kaum leugnen, dass die US-Präsenz und das von ihr verfolgte politische Gesamtregime in Syrien aktiv dazu beiträgt, die militärischen und politischen Errungenschaften des Landes in den zehn langen Jahren eines Mehrfrontenkrieges zu schmälern. Einerseits behindert die direkte US-Militärpräsenz in Syrien die Einigung des Landes unter Damaskus, und andererseits hat die US-Besetzung der syrischen Ölreserven das vom Krieg zerrissene Land einer wichtigen Einnahmequelle beraubt, die es ansonsten für den Wiederaufbau nutzen könnte. Gleichzeitig scheinen die US-Sanktionen gegen Syrien wie ein wirtschaftliches Pathogen zu wirken, das dem Land den Zugang zu ausreichenden finanziellen Ressourcen versperrt. Die US-Syrienpolitik, die sich auf die Ausplünderung, Isolierung und Sanktionierung Syriens konzentriert, ist daher ein entscheidender Faktor bei den Versuchen der USA, das Land zu verwüsten, die jedoch bisher weder einen Regimewechsel herbeiführen noch das Verhalten des Landes ändern konnten, insbesondere seine pro-iranische und pro-russische außenpolitische Ausrichtung. Es ist an der Zeit, dass die neue US-Regierung die fatal fehlerhafte Politik der Trump-Administration erkennt und ihren Ansatz neu definiert.

Während die USA also behaupten, “humanitäre Arbeit” in Syrien zu leisten, bewirkt ihr Sanktionsregime genau das Gegenteil. Ein aktueller Bericht des Carter-Zentrums zeigte, wie “durch die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Waren und Dienstleistungen, Finanzkanälen und operativen Partnern die Sanktionen die Programme humanitärer Organisationen verändert und manchmal eingeschränkt haben.” Und obwohl die USA Lizenzen erteilen, die es humanitären Organisationen erlauben, ihre Programme umzusetzen, zeigt der Bericht, wie ein absichtlich breit angelegtes und komplexes Lizenzierungssystem diese Organisationen daran hindert, frei und einfach in der Konfliktzone zu operieren. Der Bericht zeigt, dass “die Kompliziertheit der Lizenzierungsstrukturen und die kostspieligen Rechtskosten (die bis zu 170.000 USD betragen können), die notwendig sind, um das Regelwerk zu navigieren, oft die reibungslose und schnelle Bereitstellung von humanitärer Hilfe behindern und die Flexibilität der INGOs beeinträchtigen, auf Notfälle zu reagieren, insbesondere für INGOs mit begrenzten Ressourcen.”

Das derzeit verhängte US-Sanktionsregime umfasst nicht nur die Unterstützung und Hilfe der US-Regierung, sondern verfügt auch über eine “sekundäre Stufe”, die neben vielen anderen Fällen auch Nicht-US-Unternehmen betrifft, die die syrische Regierung und benannte syrische Unternehmen und Mitarbeiter unterstützen oder sich an bedeutenden Transaktionen mit ihnen beteiligen, sowie Nicht-US-Unternehmen, die die Öl- und Gasproduktion der syrischen Regierung unterstützen.

Es ist offensichtlich, dass das Sanktionsregime dazu da ist, US-Interessen zu dienen. Während es “Nicht-US-Unternehmen” daran hindert, die syrische Öl- und Gasproduktion zu unterstützen, bietet es genug Flexibilität, um zwielichtigen US-Unternehmen, die von ehemaligen US-Militärs geführt werden, zu erlauben, im Nordosten Syriens zu operieren und das Öl zu plündern.

Delta Crescent Energy [DCE] zum Beispiel ist ein neu gegründetes US-Unternehmen, das im vergangenen Jahr in die syrische Ölförderung eingestiegen ist. Während jedes etablierte Ölunternehmen es nicht riskieren würde, in einer Hochrisikozone wie Syrien zu investieren, schien der Gründer von DCE, James Reece, ein ehemaliger Angehöriger der US-Delta Force, “weise” genug zu sein, um sein Geld in syrisches Öl zu stecken und eine Lizenz zur Erkundung, Raffinierung und zum Export von Öl aus einer Ecke des vom Krieg zerrissenen Syriens zu gewinnen, die von einer von den USA unterstützten kurdisch dominierten Miliz kontrolliert wird. US-Beamte befürworteten das Projekt, “weil wir den Versuch unterstützen, die Wirtschaft im Nordosten Syriens zum Laufen zu bringen”, sagte Joel Rayburn, US-Sondergesandter für Syrien.

Die US-Sanktionen gegen syrisches Öl sind also bewusst so angelegt, dass US-Unternehmen das syrische Öl ausbeuten und davon profitieren können. Wie der Bericht des Carter-Zentrums zeigt, haben die US-Sanktionen ansonsten den Ölfluss von und nach Syrien stark beeinträchtigt. Darin heißt es: “Die im November 2018 verkündeten US-Sanktionen gegen ein Netzwerk russischer und iranischer Unternehmen und Schiffe, die Öl nach Syrien transportieren, haben die Ölimporte Syriens zumindest vorübergehend eingeschränkt, auf die Syrien nun als Brennstoff angewiesen ist, da der Bürgerkrieg einen Großteil der syrischen Ölproduktion im Inland zerstört hat. Die US-Sanktionen scheinen zum Beispiel den Betreiber des Suezkanals davon abzuhalten, iranischen Öltankern, die für Syrien bestimmt sind, die Durchfahrt durch den Kanal zu erlauben, und Saudi-Arabien, das eine Pipeline besitzt, die es dem Öl erlaubt, den Kanal zu umgehen, lässt iranisches Öl nicht durch die Pipeline fließen.”

Die Politik der USA, die in den letzten Jahren darauf ausgerichtet war, das syrische Regime in die Knie zu zwingen, ist offensichtlich gescheitert und macht einen Politikwechsel notwendig.

Dieses klägliche Scheitern hat die USA in eine Position gebracht, in der sie vor der kritischen Wahl stehen zwischen dem derzeitigen Ansatz, der nur zu einer politisch und wirtschaftlich schwachen und instabilen Situation beigetragen hat, oder einem neu konzipierten diplomatischen Prozess, der darauf abzielen sollte, einen detaillierten Rahmen für ein Engagement mit der syrischen Regierung zu entwickeln.

Natürlich muss der Prozess der Neukonzeption der Syrienpolitik mit einer Aufhebung aller Sanktionen und einer Vereinigung Syriens unter Damaskus beginnen. Dies wird jedoch implizieren, dass die USA, wie viele andere Länder auch, letztlich ihre maximalistische Forderung nach einem Regimewechsel in Syrien aufgeben müssen. Daher lautet die entscheidende Frage: Wird die Regierung Joe Biden darauf abzielen, ihre Syrien-Politik zu überprüfen, so wie sie die Politik der Trump-Administration in einem Dutzend anderer Bereiche überprüft hat, und ihr Sanktionsregime aufheben?

Als Antony Blinken im Mai 2020 Bidens außenpolitischer Berater war, räumte er in einem Interview ein, dass die Syrien-Politik der USA ein kläglicher Fehlschlag war. Er sagte,

“Die letzte Regierung muss anerkennen, dass wir nicht versagt haben, weil wir es nicht versucht haben, sondern weil wir versagt haben. Wir haben es nicht geschafft, einen entsetzlichen Verlust an Menschenleben zu verhindern. Wir haben es nicht geschafft, eine massive Vertreibung von Menschen im Inneren Syriens und natürlich auch außerhalb als Flüchtlinge zu verhindern.”

Doch so typisch amerikanisch er auch sein mag, seine “neue” Politik unterscheidet sich insofern von der der Trump-Administration, als dass er es für sinnvoll hält, wieder den diplomatischen Weg zur Lösung einzuschlagen. Dieses Eingeständnis des Scheiterns kommt vor dem Hintergrund der endlosen Kriege der USA in Afghanistan, Irak und Syrien und der Notwendigkeit, sich aus diesen Konfliktzonen zurückzuziehen.

Während es noch abzuwarten bleibt, was die neue Regierung in Bezug auf Syrien tun wird, hat sie bereits gesagt, dass sie die US-Abzugspläne aus Afghanistan überprüft. Die wahrscheinlichste Vorgehensweise der neuen Regierung in Syrien wird demnach keinen sofortigen Abzug beinhalten, wohl aber eine Lockerung der Sanktionen und ein gewisses diplomatisches Engagement. Dies wird aus der Erkenntnis erwachsen, dass die USA ihren Einfluss in Syrien schon lange verloren haben und dass der Frieden in Syrien nicht länger eine “Made-in-America”-Sache sein kann.