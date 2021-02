Wie COVID-19-“Impfstoffe” das Leben von Millionen von Menschen zerstören können

mercola.com

Der COVID-19-Impfstoff ist eigentlich kein Impfstoff im Sinne der medizinischen Definition eines Impfstoffs. Es handelt sich vielmehr um eine experimentelle Gentherapie, die große Teile der Bevölkerung vorzeitig töten und exponentiell mehr Menschen außer Gefecht setzen könnte

Da mRNA normalerweise schnell abgebaut wird, muss sie mit Lipiden oder Polymeren komplexiert werden. COVID-19-Impfstoffe verwenden PEGylierte Lipid-Nanopartikel, und PEG ist dafür bekannt, dass es Anaphylaxie verursacht

Freie mRNA kann dem Immunsystem Gefahr signalisieren und Entzündungskrankheiten auslösen. Daher ist die Injektion von synthetischer thermostabiler mRNA (mRNA, die resistent gegen Abbau ist) höchst problematisch, da sie chronische, langfristige Entzündungen fördern kann

Viele häufig berichtete Nebenwirkungen der COVID-19 Gentherapie-“Impfstoffe” scheinen durch Entzündungen im Gehirn verursacht zu werden

Jeder, der an einer entzündlichen Erkrankung wie rheumatoider Arthritis, Parkinson oder chronischer Borreliose leidet, sowie Personen mit erworbener Immunschwäche/Dysfunktion durch mikrobielle Erreger, Hirntraumata oder Umweltgifte haben ein hohes Risiko, durch COVID-19 mRNA-Impfstoffe zu sterben

Im April 2020 interviewte ich Judy Mikovits, Ph.D., über die mögliche Rolle, die humane Gammaretroviren bei COVID-19 spielen. Mikovits ist Molekularbiologin und Forscherin und war die Gründungsforschungsleiterin des Whittemore Peterson Institute in Nevada.

Ihr Buch “Plague of Corruption” landete 2020 auf Platz 1 der Bestsellerlisten von The New York Times, USA Today und The Wall Street Journal. Ihr neues Buch, “Ending Plague: A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption”, wird hoffentlich genauso gut abschneiden. Es ist auf Amazon vorbestellbar.

Sie könnte zu diesem Zeitpunkt eine der am meisten zensierten Forscherinnen auf dem Planeten sein, nicht zuletzt dank ihrer Teilnahme an dem Dokumentarfilm „Plandemic“, der in großem Umfang viral wurde (plandemicseries.com).

Ein Beispiel: YouTube sperrte unseren Account für eine Woche, gleich nachdem wir das Interview hochgeladen hatten – obwohl das Video noch nicht gelistet und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Noch schlimmer ist, dass Mikovits’ drittes und neuestes Buch, “The Case Against Masks: Ten Reasons Why Mask Use Should Be Limited,” so stark zensiert ist, dass niemand es kaufen kann.

“Ich habe nicht einmal ein Exemplar”, sagt sie. “Ich sitze hier mit zwei Exemplaren der anderen Bücher, aber ich kann es nicht einmal kaufen. Was die Buchhändler wie Amazon gemacht haben, ist, dass sie sie alle von Skyhorse, dem Verlag, aufgekauft haben und jetzt wollen sie sie nicht aus dem Lager verschicken.”

Offensichtlich wird Mikovits als ernsthafte Bedrohung für den technokratischen Status quo angesehen, und wenn Sie erst einmal hören, was sie über COVID-19-Impfstoffe zu sagen hat – die, wie Sie sehen werden, eine komplette Fehlbezeichnung sind -, werden Sie vielleicht anfangen zu verstehen, warum.

COVID-19-Impfstoffe sind keine echten Impfstoffe

Der COVID-19-Impfstoff ist eigentlich kein Impfstoff im Sinne der medizinischen Definition eines Impfstoffs. Er verbessert weder Ihre Immunantwort auf die Infektion, noch verhindert er, dass Sie die Infektion bekommen. Es handelt sich in Wirklichkeit um eine experimentelle Gentherapie, die große Teile der Bevölkerung vorzeitig töten und exponentiell mehr Menschen behindern könnte.

“Ich bin einfach außer mir vor Wut über diese synthetische Gentherapie, dieses chemische Gift, und was sie weltweit tun”, sagt Mikovits. “Wir sehen bereits Todesfälle durch diese Spritze. Es ist illegal. Es sollte nicht gemacht werden. Es sollte sofort gestoppt werden. Es sollte niemals erlaubt worden sein, und doch sehen wir, wie es den schwächsten Bevölkerungsgruppen aufgezwungen wird.”

Tatsächlich deuten Nachrichten und Berichte in den sozialen Medien darauf hin, dass die Empfänger anfangen, wie die Fliegen um zufallen. Viele sterben an unbekannten Ursachen innerhalb von Tagen, manchmal Stunden nach der ersten oder zweiten Impfung.

Die Baseball-Legende Hank Aaron verstarb zwei Wochen nach der Impfung, was jedoch in seinem Nachruf in der New York Times nicht erwähnt wurde. Wäre er positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, hätte man ihn sicherlich zum COVID-19-Toten erklärt, egal ob das Virus tatsächlich etwas damit zu tun hatte oder nicht.

Aber wenn es um den Impfstoff geht, wird sogar das augenbrauenerregende Timing als zufällig und irrelevant abgetan. Jetzt werden plötzlich alte Menschen, die kurz nach der Impfung sterben, mit der Ausrede abgetan, sie seien alt und hätten sowieso jeden Tag sterben können. Alte Menschen, die an SARS-CoV-2 sterben, müssen aber um jeden Preis aufgehalten werden. Komisch, wie das funktioniert.

Das Problem mit synthetischer RNA

Die in vielen COVID-19-Impfstoffen verwendete Boten-RNA (mRNA) ist nicht natürlich. Sie sind synthetisch. Da natürlich produzierte mRNA schnell abgebaut wird, muss sie mit Lipiden oder Polymeren komplexiert werden, um dies zu verhindern. COVID-19-Impfstoffe verwenden PEGylierte Lipid-Nanopartikel, und PEG ist bekannt dafür, Anaphylaxie zu verursachen. Lipid-Nanopartikel können auch andere Probleme verursachen.

Im Jahr 2017 berichtete Stat News über die Herausforderungen von Moderna bei der Entwicklung eines mRNA-basierten Medikaments für Crigler-Najjar, einer Erkrankung, die zu Gelbsucht, Muskeldegeneration und Hirnschäden führen kann:

“Um mRNA-Moleküle vor der natürlichen Abwehr des Körpers zu schützen, müssen Medikamentenentwickler sie in eine schützende Hülle verpacken. Für Moderna bedeutete das, die Crigler-Najjar-Therapie in Nanopartikel aus Lipiden zu packen.

Und für die Chemiker von Moderna stellten diese Nanopartikel eine gewaltige Herausforderung dar: Wenn man sie zu wenig dosiert, erhält man nicht genug Enzyme, um die Krankheit zu beeinflussen; wenn man sie zu viel dosiert, ist das Medikament zu giftig für die Patienten.

Die Wissenschaftler von Moderna wussten von Anfang an, dass die Verwendung von mRNA zur Ankurbelung der Proteinproduktion eine schwierige Aufgabe sein würde, also durchforsteten sie die medizinische Literatur nach Krankheiten, die mit geringen Mengen zusätzlichen Proteins behandelt werden könnten.

Und diese Liste von Krankheiten ist sehr, sehr kurz”, sagte der ehemalige Mitarbeiter … Crigler-Najjar war die am niedrigsten hängende Frucht. Doch Moderna konnte seine Therapie nicht zum Laufen bringen … Die sichere Dosis war zu schwach, und wiederholte Injektionen einer Dosis, die stark genug war, um wirksam zu sein, hatten in Tierversuchen beunruhigende Auswirkungen auf die Leber.”

Wenn sie ihre Medikamente jedoch als Impfstoffe bezeichnen, können sie die Sicherheitsstudien umgehen. Plötzlich erwarten sie von uns, dass wir glauben, dass all diese Sicherheitsprobleme gelöst sind? Ein weiteres Problem hängt damit zusammen, wie lange die mRNA in Ihrem System stabil bleibt. Sie ist in Nanolipid eingeschlossen, um zu verhindern, dass sie zu schnell abgebaut wird, aber was passiert, wenn die mRNA zu langsam oder gar nicht abgebaut wird?

Die Idee hinter den mRNA-Impfstoffen ist, dass Ihr Körper durch einen Trick dazu gebracht wird, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu bilden, und Ihr Immunsystem daraufhin Antikörper produziert. Aber was passiert, wenn Sie Ihren Körper in eine virale Proteinfabrik verwandeln und damit die Antikörperproduktion kontinuierlich aktiviert halten, ohne die Möglichkeit, abzuschalten?

Darüber hinaus sieht Ihr Körper diese synthetischen Partikel als Nicht-Selbst und ein Großteil der ständigen Antikörperreaktion werden Autoantikörper sein, die Ihr eigenes Gewebe angreifen. Mikovits erklärt:

“Normalerweise ist die Boten-RNA nicht frei im Körper, weil sie ein Gefahrensignal ist. Als Molekularbiologe ist das zentrale Dogma der Molekularbiologie, dass unser genetischer Code, die DNA, in die Boten-RNA transkribiert, geschrieben wird. Diese Boten-RNA wird in Proteine übersetzt oder in einer regulatorischen Funktion verwendet … um die Genexpression in Zellen zu regulieren.

Eine synthetische Boten-RNA zu nehmen und sie thermostabil zu machen – damit sie nicht zerfällt – [ist also problematisch]. Wir haben viele Enzyme (RNAsen und DNAsen), die freie RNA und DNA abbauen, weil das wiederum Gefahrensignale für das Immunsystem sind. Sie treiben buchstäblich Entzündungskrankheiten an.

Jetzt haben Sie PEG, PEGylated und Polyethylenglykol, und einen Lipid-Nanopartikel, der es ermöglicht, in jede Zelle des Körpers einzudringen und die Regulation unserer eigenen Gene mit dieser synthetischen RNA zu verändern, von der ein Teil tatsächlich die Botschaft für das Gen Syncytin ist …

Syncytin ist die endogene Gammaretrovirus-Hülle, die im menschlichen Genom kodiert ist … Wir wissen, dass, wenn Syncytin … im Körper anormal exprimiert wird, zum Beispiel im Gehirn, in das diese Lipid-Nanopartikel eindringen, dann hat man Multiple Sklerose.

Die Expression dieses Gens allein macht die Mikroglia wütend, entzündet buchstäblich und dysreguliert die Kommunikation zwischen den Mikroglia im Gehirn, die für die Beseitigung von Toxinen und Pathogenen im Gehirn entscheidend sind, und die Kommunikation mit den Astrozyten.

Es dysreguliert nicht nur das Immunsystem, sondern auch das Endocannabinoid-System, das der Dimmer-Schalter für Entzündungen ist. Wir haben bereits Multiple Sklerose als unerwünschtes Ereignis in den klinischen Studien gesehen, und wir werden belogen: ‘Oh, diese Leute hatten das [schon].’ Nein, das hatten sie nicht.

Wir sehen auch myalgische Enzephalomyelitis. Eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks, die mit exogenen Gammaretroviren, den XMRVs, [assoziiert ist].”

Diese Hochrisikogruppen sollten den COVID-19-Impfstoff meiden

Laut Mikovits zeigen Forschungen, dass 4 bis 6 % der Amerikaner bereits seit mehr als drei Jahrzehnten über kontaminierte Impfstoffe und Blutkonserven mit XMRV-Gammaretroviren infiziert sind, was eine Reihe von chronischen Gesundheitszuständen verursacht. Nun werden diese synthetischen Gentherapien (die sogenannten COVID-19-Impfstoffe) die chronische Krankheitslast weiter erhöhen, indem sie eine myalgische Enzephalomyelitis auslösen.

Jeder mit einer entzündlichen Erkrankung wie rheumatoide Arthritis, Parkinson-Krankheit, chronische Borreliose, jeder mit einer erworbenen Immunschwäche von irgendwelchen Krankheitserregern und Umweltgiften, das sind die Menschen, die getötet werden, ermordet, durch diesen Impfstoff. ~ Judy A. Mikovits, Ph.D.

Erschwerend kommt hinzu, dass in der synthetischen mRNA auch eine HIV-Hülle exprimiert wird, die eine Dysregulation des Immunsystems verursachen kann. “Das ist ein Albtraum”, sagt Mikovits. “Ich bin wütend, denn das sollte niemals erlaubt sein.”

Wie wir in früheren Interviews besprochen haben, wurde SARS-CoV-2 im Labor mit Gain-of-Function-Forschung manipuliert, die die Einführung der HIV-Hülle in das Spike-Protein beinhaltete.

Mikovits’ Hypothese ist, dass diejenigen, die am anfälligsten für schwere neurologische Nebenwirkungen und den Tod durch die COVID-19-Impfstoffe sind, diejenigen sind, die zuvor durch kontaminierte Impfstoffe mit XMRVs, Borrelien, Babesien und Mykoplasmen infiziert wurden, was zu einer chronischen Erkrankung führte. (Ihr Buch, “Plague of Corruption,” Details der Wissenschaft und Geschichte der XMRVs, die eine faszinierende Lektüre ist.)

“Ja, absolut”, sagt sie. “Das ist eine unserer Hypothesen. Aber auch, jeder mit einer entzündlichen Erkrankung wie rheumatoide Arthritis, Parkinson-Krankheit, chronische Borreliose, jeder mit einer erworbenen Immunschwäche von irgendwelchen Krankheitserregern und Umweltgiften.

Das sind die Menschen, die getötet werden, ermordet, durch diesen Impfstoff, und Anthony Fauci weiß es … Ich kann nicht einmal schlafen [wegen] wie böse dies ist. Dies ist so tödlich, ich kann es nicht laut genug von den Dächern schreien.”

In der folgenden Tabelle sind 35 Krankheiten aufgeführt, die mit einer XMRV-Infektion assoziiert sind. Wenn Sie eine dieser Krankheiten haben, sollten Sie lange und gründlich nachdenken, bevor Sie sich für einen mRNA-COVID-19-Impfstoff anstellen, da Ihre Chancen auf schwere Nebenwirkungen oder Tod wahrscheinlich weitaus höher sind als bei jemandem, der keine dieser Krankheiten hat.

Dies ist keine vollständige Liste. Es kann viele weitere Erkrankungen geben, die Sie in eine Hochrisikokategorie einordnen. Ein Beispiel ist die idiopathische Thrombozytopenie (ITP), eine tödliche Blutungsstörung. Laut Mikovits zeigt ihre Arbeit, dass 30% aller ITP mit XMRVs assoziiert sind.

Interessanterweise ist ein Beispiel der 58-jährige Arzt aus Florida, der kürzlich den COVID-19-Impfstoff erhielt und zwei Wochen später an einer plötzlich auftretenden ITP starb. Dr. Jerry L. Spivak, ein Experte für Blutkrankheiten an der Johns Hopkins University, sagte der New York Times, es sei “eine medizinische Gewissheit”, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer den Tod des Mannes verursacht habe. Pfizer bestreitet natürlich jeden Zusammenhang.

Genetische Veränderungen können ein Leben lang anhalten

Wie lange wird also die synthetische RNA in den COVID-19-Impfstoffen im Körper verbleiben und die Zellen dazu bringen, dieses abnorme Protein zu produzieren? Mikovits glaubt, dass es dem Abbau für Monate, Jahre, in manchen Fällen sogar lebenslang entgehen wird.

All dies erinnert auf unheimliche Weise an frühere Versuche, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, die alle daran scheiterten, dass die Impfstoffe paradoxe Immunreaktionen auslösten, also eine Antikörper-abhängige Immunverstärkung. Die Tiere schienen zwar Antikörper gegen das Virus zu haben und hätten theoretisch geschützt sein müssen, aber als sie dem wilden Coronavirus ausgesetzt wurden, erkrankten sie schwer und die meisten starben.

Solche Misserfolge mögen der Grund dafür sein, dass sich so viele Impfstoffhersteller für die Verwendung von mRNA entschieden haben, anstatt konventionellen Strategien zur Impfstoffentwicklung zu folgen, aber das Endergebnis wird wahrscheinlich dasselbe oder noch schlimmer sein.

“Ich habe eine 41-jährige Schwiegertochter mit einem sehr aggressiven Dickdarmkrebs. Wir sehen eine Explosion von chronischen Krankheiten und diese Patienten werden nicht davon abgehalten, sich impfen zu lassen. Tatsächlich werden sie von den Ärzten verängstigt, sich impfen zu lassen.

Wie können wir die Leute aufwecken? Müssen erst Millionen von Amerikanern und Menschen weltweit sterben? Wird der Tod von Hank Aaron der schwarzen Gemeinschaft helfen? … Wir kennen die Mechanismen. Wir wissen, dass Schwarze und Hispanics RNA-Viren nicht so schnell abbauen können wie Kaukasier. Wir wissen das aus Studien, die bis zur MMR zurückreichen. Der MMR-Impfstoff wird mit ITP in Verbindung gebracht. Das steht direkt auf der Packungsbeilage.

Wenn Sie einen Einzelnukleotid-Polymorphismus in einer dieser RNasen namens RNase-L haben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie durch eine XMRV-Infektion aggressiven Brustkrebs, Prostatakrebs und andere Krebsarten bekommen (Warum also mRNA von Syncytin, einer Gamma-Retrovirus-Hülle, injizieren?).”

Durchbruch in der Genomik könnte Millionen von Menschenleben retten

Laut Mikovits ist eine Lösung, funktionelle Genomik-Technologien wie Breakthrough Genomics zu verwenden, ein Unternehmen, das maschinelles Lernen verwendet, um vollständige Genomsequenzen zu betrachten, um zu bestimmen, welche Einzelnukleotid-Polymorphismen in ACE2-Rezeptoren, antiviralen Signalwegen wie RNASEL und Interferonen eine Person am anfälligsten für Schäden durch diese Gentherapie “Impfstoffe” machen können.

“Wir haben die Technologie, um zu sehen, wer anfällig für schwere Auswirkungen ist. Das wird ein großer Teil der Bevölkerung sein”, sagt Mikovits.

Während eine Größe eindeutig nicht für alle in jeder Impfstoff-Strategie passt, ist es einfach skrupellos, einer ganzen Bevölkerung eine Gentherapie aufzuzwingen, wenn vorausgesagt werden kann, dass Millionen sterben und tödliche Krankheiten wie ITP entwickeln werden. Doch jeder, der es wagt, darüber zu sprechen, riskiert, wie Mikovits weiß, dass seine Karriere und sein Leben zerstört werden.

Symptome einer COVID-19-Impfstoffschädigung

Viele der jetzt gemeldeten Symptome deuten auf neurologische Schäden hin. Sie haben schwere Dyskinesien (Beeinträchtigung der willkürlichen Bewegung), Ataxie (fehlende Muskelkontrolle) und intermittierende oder chronische Krampfanfälle. Viele Fälle, die in persönlichen Videos in sozialen Medien beschrieben werden, sind ziemlich schockierend.

Ebenso schockierend ist, dass diese Videos von den Social-Media-Plattformen schnell wieder entfernt werden, angeblich wegen Verletzung von Nutzungsbedingungen. Es ist schwer zu ergründen, wie eine persönliche Erfahrung als “falsche Information” angesehen werden kann.

“Was das verursacht, ist die Neuroinflammation”, sagt Mikovits. “Es ist das Gehirn in Flammen. Sie werden Tics sehen, Sie werden Parkinson-Krankheit sehen, Sie werden ALS sehen, Sie werden sehen, dass sich solche Dinge mit extrem hoher Geschwindigkeit entwickeln, und es ist eine Entzündung des Gehirns.”

Die Nebenwirkungen deuten auch auf eine dysregulierte angeborene Immunantwort und ein gestörtes Endocannabinoid-System hin, das wie ein Dimmer-Schalter auf Ihr Immunsystem wirkt.

“Wir sehen Mastzellaktivierungssyndrome (MCAS). Die klinischen Symptome werden die entzündlichen Krankheiten sein. Wir hören, dass jeder es ‘Langstrecken-COVID’ nennt – die extreme, tiefgreifende, lähmende Müdigkeit, die Unfähigkeit, Energie aus den Mitochondrien zu produzieren.

Es ist nicht die Langstrecken-COVID. Es ist genau das, was es immer war – myalgische Enzephalomyelitis, eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Was sie absichtlich tun, ist, [bestimmte] Populationen abzutöten, die sie zuvor verletzt haben.”

Eine weitere häufige Nebenwirkung des Impfstoffs sind allergische Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks. Ein wahrscheinlicher Schuldiger in diesem ist PEG, schätzungsweise 70% der Amerikaner sind allergisch auf diesen. “Diese sofortigen Effekte sind mit ziemlicher Sicherheit das PEG und das Lipid-Nanopartikel, das toxische Partikel, das injiziert wird”, sagt Mikovits.

Längerfristig vermutet sie einen signifikanten Anstieg von Migräne, Tics, Parkinson-Krankheit, mikrovaskulären Störungen, verschiedenen Krebsarten, einschließlich Prostatakrebs, schweren Schmerzsyndromen wie Fibromyalgie und rheumatoider Arthritis, Blasenproblemen, Nierenerkrankungen, Psychosen, neurodegenerativen Erkrankungen wie der Lou-Gehrig-Krankheit (ALS) und Schlafstörungen, einschließlich Narkolepsie. Bei kleinen Kindern sind auch autismusähnliche Symptome wahrscheinlich, meint sie.

Wir werden am Ende die Anfälligsten töten

Abgesehen von den oben genannten chronischen Krankheiten sind auch Personen, die eine saisonale Grippeimpfung erhalten haben, Schwarze und Hispanoamerikaner von diesen COVID-19-Gentherapien besonders gefährdet. Schwarze und Hispanics sind aufgrund ihrer Genetik besonders gefährdet für die Antikörper-abhängige Immunverstärkung. Tragischerweise werden diese Impfstoffe unter dem Deckmantel der rassischen und sozialen Gerechtigkeit an die Anfälligsten verabreicht.

“Johns Hopkins hat vor ein paar Monaten den Plan vorgestellt, ethnische Minderheiten und geistig Behinderte zuerst zu impfen. Wenn ihr Gehirn bereits in Flammen steht, wenn sie bereits eine neurale Entzündungskrankheit haben, warum in aller Welt sollten Sie dieses neurale Entzündungsgift injizieren? Man tötet damit die Menschen, die am anfälligsten sind.”

Frauen im gebärfähigen Alter können auch ein Risiko für Unfruchtbarkeit haben, da Syncytin (die Gammaretrovirus-Hülle, die im menschlichen Genom kodiert ist und deren Expression durch die synthetische Syncytin-RNA im Impfstoff dysreguliert werden kann) für die ordnungsgemäße Verschmelzung der Plazenta in der Gebärmutter und die Einnistung der Eizelle erforderlich ist. Tatsächlich sagt die Weltgesundheitsorganisation jetzt, dass schwangere Frauen aufgrund von Berichten über späte Fehlgeburten nicht mit den Impfstoffen von Moderna oder Pfizer geimpft werden sollten.

Was zu tun ist, wenn Sie den Impfstoff erhalten haben und Probleme haben

Der Hauptgrund, warum ich Mikovits interviewen wollte, war, ihre Empfehlungen für diejenigen herauszufinden, die sich für die Impfung entschieden haben und es jetzt bereuen. Interessanterweise, was ich gelernt habe, ist, dass Sie die gleichen Strategien verwenden, die Sie verwenden würden, um die tatsächliche SARS-CoV-2-Infektion zu behandeln.

Ich habe im letzten Jahr viele Artikel geschrieben, in denen ich einfache Strategien zur Verbesserung Ihres Immunsystems beschrieben habe, und mit einem gesunden Immunsystem werden Sie es ohne Zwischenfälle überstehen, selbst wenn Sie am Ende krank werden. Im Folgenden fasse ich einige der Strategien zusammen, mit denen Sie sowohl COVID-19 vorbeugen als auch eventuelle Nebenwirkungen des Impfstoffs behandeln können.

Zunächst einmal sollten Sie sich “sauber” ernähren, am besten biologisch. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel aller Art, da diese mit schädlicher Omega-6-Linolsäure belastet sind, die Ihre Mitochondrienfunktion zerstört. Ziehen Sie auch die Ketose und eine zeitlich begrenzte Ernährung in Betracht, beides wird Ihnen helfen, Ihre Stoffwechselmaschinerie und die Funktion der Mitochondrien zu optimieren. Wie von Mikovits angemerkt:

“Wir müssen über die Entgiftung von Metallen nachdenken, wir müssen über Glyphosat nachdenken … Wir müssen Entzündungen an allen Gewebestellen verhindern und unser Immunsystem gesund halten … Sie werden Ketone statt [Zucker] für die Neuroinflammation verbrennen wollen, also werden Sie in Ketose kommen wollen und den mTOR-Signalweg entlasten.”

In Bezug auf Glyphosat ist eine einfache Möglichkeit, die Aufnahme von Glyphosat zu blockieren, die Einnahme von Glycin. Ungefähr 3 Gramm, etwa ein halber Teelöffel, ein paar Mal am Tag sollten ausreichen, zusammen mit einer biologischen Ernährung, damit Sie nicht mit jeder Mahlzeit mehr Glyphosat aufnehmen.

Um die Entgiftung zu verbessern, empfehle ich, Ihre natürliche Glutathionproduktion mit molekularen Wasserstofftabletten zu aktivieren. Alle diese Strategien sollten helfen, Ihre Widerstandsfähigkeit gegen SARS-CoV-2 zu verbessern, und können sogar Ihrem Körper bei der Entgiftung helfen, wenn Sie den Fehler gemacht haben, diese experimentelle Gentherapie zu bekommen.

Eine weitere hilfreiche Strategie ist es, einen neutralen pH-Wert beizubehalten. Sie möchten, dass Ihr pH-Wert genau um 7 herum liegt, was Sie mit einem preiswerten Urinstreifen messen können. Je niedriger Ihr pH-Wert ist, desto saurer sind Sie.

Eine einfache Möglichkeit, Ihren pH-Wert anzuheben, wenn er zu sauer ist (und das ist bei den meisten Menschen der Fall), ist die Einnahme von einem viertel Teelöffel Natriumbikarbonat (Backpulver) oder Kaliumbikarbonat in Wasser ein paar Mal am Tag. Die Verbesserung Ihres pH-Wertes wird die Widerstandsfähigkeit Ihres Immunsystems verbessern und den Mineralienverlust aus Ihren Knochen reduzieren, wodurch Ihr Risiko für Osteoporose verringert wird.

Hilfreiche Ergänzungen

Auch eine Nahrungsergänzung kann hilfreich sein. Zu den wichtigsten gehören:

Vitamin D – Vitamin D-Präparate sind leicht erhältlich und eines der günstigsten Präparate auf dem Markt. Alles in allem ist die Vitamin-D-Optimierung wahrscheinlich die einfachste und vorteilhafteste Strategie, die jeder tun kann, um sein Risiko für COVID-19 und andere Infektionen zu minimieren, und kann Ihr Immunsystem in einer Angelegenheit von ein paar Wochen stärken.

N-Acetylcystein (NAC) – NAC ist eine Vorstufe von reduziertem Glutathion, das bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Laut einer Literaturanalyse kann ein Glutathionmangel tatsächlich mit dem Schweregrad von COVID-19 assoziiert sein, was den Autor zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass NAC sowohl zur Prävention als auch zur Behandlung nützlich sein könnte.

Zink – Zink spielt eine sehr wichtige Rolle für die Fähigkeit Ihres Immunsystems, virale Infektionen abzuwehren. Wie Vitamin D hilft Zink bei der Regulierung Ihrer Immunfunktion – und eine Kombination von Zink mit einem Zink-Ionophor, wie Hydroxychloroquin oder Quercetin, wurde 2010 gezeigt, dass es das SARS-Coronavirus in vitro hemmt. In Zellkulturen blockierte es auch die Virusreplikation innerhalb von Minuten. Wichtig ist, dass ein Zinkmangel nachweislich die Immunfunktion beeinträchtigt.

Melatonin – Fördert die Immunfunktion auf vielfältige Weise und hilft, Entzündungen zu unterdrücken. Melatonin kann auch einer SARS-CoV-2-Infektion vorbeugen, indem es u. a. Glutathion auflädt und die Vitamin-D-Synthese fördert.

Vitamin C – Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Vitamin C bei der Behandlung von Viruserkrankungen, Sepsis und ARDS sehr hilfreich sein kann, was alles auch für COVID-19 gilt. Zu seinen grundlegenden Eigenschaften gehören entzündungshemmende, immunmodulatorische, antioxidative, antithrombotische und antivirale Aktivitäten. In hohen Dosen wirkt es sogar wie ein antivirales Medikament, das Viren aktiv inaktiviert. Vitamin C wirkt auch synergistisch mit Quercetin.

Quercetin – Als leistungsstarker Immun-Booster und Breitspektrum-Antivirus wurde Quercetin zunächst als Breitspektrum-Schutz gegen das SARS-Coronavirus nach der SARS-Epidemie von 2003 entdeckt, und es gibt Hinweise darauf, dass es auch für die Prävention und Behandlung von SARS-CoV-2 nützlich sein könnte.

B-Vitamine – B-Vitamine können auch mehrere COVID-19-spezifische Krankheitsprozesse beeinflussen, darunter Virusreplikation und -invasion, Induktion eines Zytokinsturms, adaptive Immunität und Hyperkoagulabilität.

Mikovits empfiehlt auch Interferone vom Typ 1.

“Der Typ 1 [Interferon] – die primäre Quelle von Interferon, Alpha und Beta – ist die plasmazytoide dendritische Zelle. Wir wissen, dass diese bei Menschen mit HIV, mit XMRVs, mit aberranter retroviraler Expression dysreguliert ist. Diese Menschen können kein Interferon produzieren.

Interferone vom Typ 1 können in einem Spray bereitgestellt werden, das man direkt in den Rachen, in die Nase sprühen kann, und das gibt einem den Schutz, den man braucht, damit sich das Virus nicht [repliziert]. Es baut es sofort ab … Sollten Sie Husten oder Fieber, Kopfschmerzen verspüren, erhöhen Sie sofort Ihr Typ-1-Interferon. Nehmen Sie auch prophylaktisch ein paar Sprühstöße davon pro Tag, und das wird die Viruslast niedrig halten.

Wir wissen, dass [SARS-CoV-2] kein natürliches Virus ist, wir wissen, dass es im Labor hergestellt wurde, aber es wird die Expression beruhigen, es wird die RNA für diejenigen abbauen, die die RNA nicht abbauen können, und das ist die Aufgabe von Typ-1-Interferon – Ihre Makrophagen zu diesen kleinen Pac-Men zu machen, die einfach die virale mRNA abbauen.”

Meine persönliche Wahl für die Behandlung von COVID-19-Symptomen ist vernebeltes Peroxid. Es ist ein Hausmittel, das ich jedem empfehle, sich damit vertraut zu machen, da es in vielen Fällen die Symptome in nur wenigen Stunden verbessern kann. Sie können es auch als vorbeugende Strategie verwenden, wenn Sie wissen, dass Sie mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der krank ist.

Die Vernebelung von Wasserstoffperoxid in die Nebenhöhlen, den Rachen und die Lunge ist eine einfache, unkomplizierte Methode, um die körpereigene Produktion von Wasserstoffperoxid zur Bekämpfung von Infektionen zu erhöhen und kann sowohl prophylaktisch nach bekannter Exposition gegenüber COVID-19 als auch zur Behandlung von leichten, mittleren und sogar schweren Erkrankungen eingesetzt werden.

Dr. David Brownstein, der über 100 COVID-19-Patienten erfolgreich mit vernebeltem Peroxid behandelt hat, veröffentlichte in der Juli 2020-Ausgabe von Science, Public Health Policy and The Law einen Fallbericht über diese Behandlung. Er beschreibt auch dessen Vorteile in “How Nebulized Peroxide Helps Against Respiratory Infections”.

Vernebeltes Wasserstoffperoxid ist extrem sicher, und alles, was Sie brauchen, ist ein Tischvernebler und Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität, das Sie mit Kochsalzlösung auf 0,1 % Stärke verdünnen müssen. Ich empfehle, diese Artikel im Voraus zu kaufen, damit Sie alles haben, was Sie brauchen, und bei den ersten Anzeichen einer Atemwegsinfektion mit der Behandlung zu Hause beginnen können.

In dem Video, gehe ich über die Grundlagen dieser Behandlung. Achten Sie darauf, einen Vernebler zu kaufen, der an eine Steckdose angeschlossen werden kann, da batteriebetriebene Vernebler eine zu geringe Leistung haben, um wirklich effektiv zu sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Vernebler mit einer Gesichtsmaske geliefert wird, nicht nur mit einem Mundstück. Wenn er nicht mit einer Gesichtsmaske geliefert wird, können Sie eine separat erwerben. Suchen Sie einfach bei Amazon nach “Vernebler-Gesichtsmaske für Erwachsene”.

Mehr Informationen

Wir hoffen, dass wir Ihnen genug Informationen gegeben haben, damit Sie den Gentherapie-“Impfstoff” COVID-19 noch einmal überdenken. Zumindest sollten Sie mehr recherchieren, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Die einfache Wahrheit ist, dass Sie ihn nicht brauchen, also ist es ein unnötiges Risiko.

Um mehr zu erfahren, bestellen Sie unbedingt ein Exemplar von “Ending Plague: A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption”. Wir befinden uns in mehr als einer Hinsicht in einer Krise, und sich zu bilden – und dann andere zu bilden – ist absolut entscheidend. Das Leben von Millionen von Menschen steht auf dem Spiel. Also bitte, nehmen Sie sich die Zeit, diese Informationen zu verdauen, sie zu verstehen und sie mit denen zu teilen, die Sie lieben.

Eines der kraftvollsten Videos, die ich je gesehen habe

Das folgende Video von Barbara Loe Fisher ist eines der kraftvollsten Videos, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, dass das Betrachten dieses Videos Sie dazu inspiriert, sich der Sache anzunehmen und sich dem Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit von Impfstoffen anzuschließen.

Es gibt einen Kulturkrieg und geheime Absprachen zwischen vielen Industrien und Bundesaufsichtsbehörden, die zu einer Unterdrückung der Wahrheit über lebenswichtige, wichtige Gesundheitsfragen führen. Wenn diese Unterdrückung weitergeht, werden wir allmählich und schrittweise unsere privaten individuellen Rechte aushöhlen, für die unsere Vorfahren so hart gekämpft haben. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Video anzusehen.

Schützen Sie Ihr Recht auf informierte Zustimmung und verteidigen Sie Impfstoffausnahmen

Bei all der Ungewissheit, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen umgibt, ist es von entscheidender Bedeutung, Ihr Recht zu schützen, unabhängige Gesundheitsentscheidungen zu treffen und eine freiwillige, informierte Zustimmung zur Impfung auszuüben. Es ist dringend notwendig, dass jeder in Amerika aufsteht und dafür kämpft, den Schutz der informierten Zustimmung zu Impfungen in den staatlichen Gesundheits- und Arbeitsgesetzen zu schützen und zu erweitern. Der beste Weg, dies zu tun, ist, sich persönlich bei Ihren staatlichen Gesetzgebern zu engagieren und die Führungskräfte in Ihrer Gemeinde aufzuklären.

Quellen: