Wie Belarus die Lockdown-Lüge entlarvt

Die meisten europäischen Regierungen veranlassten die Abschaltung von Volkswirtschaften, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und andere Maßnahmen, die als Lockdown bekannt sind. Dies geschah angeblich als Reaktion auf die Ausbreitung von Sars-Cov-2, einem gefährlichen Atemwegsvirus, der seinen Ursprung in Wuhan, China, hatte.

Nur wenige Länder lehnten dieses Vorgehen ab; Schweden ist das bekannteste von ihnen. Ein interessanterer Fall von Abweichung vom offiziellen Narrativ ist jedoch Weißrussland und sein Führer Aleksandr Lukaschenka.

Dieser Artikel wird Lukaschenkas Ansatz zur angeblichen Pandemie skizzieren, gefolgt von einer Analyse der Todeszahlen und wie der weißrussische Fall die Lügen der Abriegelungsbefürworter entlarvt.

Die weißrussische Herangehensweise an Covid 19

Die angebliche Pandemie brach im März 2020 in Europa aus, und die meisten europäischen Regierungen verfolgten die harte Strategie, Abriegelungen zu verhängen. Lukaschenkas Reaktion war viel begrenzter. Eine belarussische Pressemitteilung vom 25. März spricht von den Quarantänen, die für Menschen eingerichtet wurden, die nach Belarus einreisen:

An allen Einlasspunkten wurden Quarantänestationen eingerichtet. Zu den Screening-Maßnahmen gehören und Temperaturkontrollen. Dieses System der Kontrolle funktioniert wirklich, stellte [Gesundheitsminister] Vladimir Karanik fest. So konnten bei mehr als 250 Personen Symptome einer Virusinfektion festgestellt werden. Die absolute Mehrheit von ihnen hatte jedoch Influenza, Parainfluenza und Adenovirus. Wenn eine Person positiv auf Coronaviren getestet wird, stellt das Gesundheitspersonal ihre Kontakte unter medizinische Beobachtung. „Solch ein gezieltes Vorgehen hilft, die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, sagte der Minister.

Lukaschenka sprach sich auch dafür aus, zu Hause zu bleiben, wenn man Symptome des Virus hat. Er gab auch einige berühmte Kommentare ab – über die in den westlichen Medien ausführlich berichtet wurde -, in denen er Gesundheitstipps gab:

Ich bin abstinent, aber in letzter Zeit sage ich scherzhaft, dass es notwendig ist, nicht nur die Hände mit Wodka zu waschen, sondern wahrscheinlich, dass [der Konsum] von 40-50 Gramm einer Maß sauberen Spirituose pro Tag – [diesen Virus vergiften kann]. Aber nicht bei der Arbeit.“ Dann sagt er: „Gehen Sie heute in die Sauna. Aber wenn [Sie] zwei-drei Mal in der Woche gehen, ist das noch gesünder. Die Chinesen haben uns gesagt, dass dieser Virus Temperaturen von 60 Grad nicht überlebt.

Insgesamt war die belarussische Vorgehensweise die am wenigsten autoritäre in Europa. Der belarussische Fußball lief normal weiter und die Fans durften weiterhin ihre Spiele besuchen. Theater, Cafés und andere gesellschaftliche Veranstaltungen blieben geöffnet, und es gab keinen Stillstand der Wirtschaft. Auch die Paraden zum Tag des Sieges fanden am 9. Mai statt, obwohl sie in Ländern wie Russland abgesagt wurden. Lukaschenka hat auch keine geplanten Wahlen verschoben, anders als Jacinda Ardern in Neuseeland.

Westliche Medien behandelten Lukaschenkas Vorgehen als eine lächerliche Kuriosität (in den Fällen, in denen sie es nicht völlig ignorierten). Sie machten sich über Lukaschenkas Kommentare über Wodka und Saunas lustig und nutzten dies als Mittel, um keine tieferen Fragen zu stellen.

Nach der offiziellen Erzählung sollte Belarus eine Zone des Todes, der Zerstörung und der Katastrophe sein. Neil Fergusons Modellierung – eines der Schlüsselstücke der Propaganda, die verwendet wurde, um Großbritannien in die Abriegelung zu versetzen – sagte voraus, dass, wenn Covid nicht unter Kontrolle ist es zwischen 54.090 und 71.616 Weißrussen töten würde.

Was sind also die Fakten?

Covid-Todesfälle und Weißrussland

Die Einwohnerzahl von Weißrussland beträgt ca. 9,5 Mio. Menschen. Von dieser Bevölkerung sind mit Stand vom 12. Dezember 2020 insgesamt 1.263 Todesfälle als Folge von Covid 19 verzeichnet. Es scheint, dass der erste Todesfall in Weißrussland, der dieser Krankheit zugeschrieben wird, der 31. März war, wobei bis zum 12. Dezember jeden Tag zwischen 2 und 11 Todesfälle verzeichnet wurden.

Es versteht sich von selbst, dass 1.263 Todesfälle bei einer Bevölkerung von 9,5 Mio. Menschen verschwindend gering sind und kaum auf eine tödliche Pandemie hindeuten, die das Land überrollt. Aber Kritiker des weißrussischen Vorgehens könnten behaupten, dass Lukaschenka die Realität von Covid 19 Todesfällen im Lande verheimlicht.

Der logischste Weg, diese Frage zu untersuchen, besteht darin, zu prüfen, ob es in diesem Zeitraum in Weißrussland generell einen Überschuss an Todesfällen gab, und wenn ja, wie viele. Natürlich würde die Tatsache, dass es überzählige Todesfälle gab, nicht beweisen, dass die Todesfälle durch versteckte Fälle von Covid 19 verursacht wurden – oder auch nicht. Aber eine relativ niedrige Zahl von überzähligen Todesfällen würde zeigen, dass die Behauptung, Lukaschenka würde Massensterben durch Covid 19 verbergen, nicht plausibel ist.

Den Daten zufolge gab es in Belarus im zweiten Quartal 2020 (April, Mai und Juni) einige überzählige Todesfälle. 35.858 Menschen starben in diesem Zeitraum in Belarus, 5606 mehr als im Jahr 2019. Bei der Untersuchung der Daten können wir sehen, dass die überwiegende Mehrheit dieser überschüssigen Todesfälle im Juni war, mit praktisch keinem im April und einem kleinen Überschuss im Mai.

Diese Zahl ist eher gering im Vergleich zu den Untergangsprognosen von Leuten wie Neil Ferguson.

Weißrussland gegen England und Wales

Ein Vergleich mit einem anderen Land, das Lockdowns verfolgte, liefert einen weiteren Beweis dafür, dass die angstmachenden Vorhersagen bezüglich der Folgen des Nicht-Abschließens unbegründet sind.

Diese Analyse wurde durchgeführt, indem die Anzahl der überzähligen Todesfälle für Weißrussland genommen und dann die gleichen Zahlen für England und Wales aus den wöchentlichen Todesdaten von 2019 und 2020 berechnet wurden. Weißrussland hatte im April, Mai und Juni 2020, 5605 überzählige Todesfälle bei einer Bevölkerung von 9,5 Millionen. England und Wales hatten im gleichen Zeitraum 54.798 überzählige Sterbefälle bei einer Bevölkerung von 59,5 Millionen.

Die Bevölkerung von England und Wales ist 6,26 mal größer als die von Weißrussland, also teilt man die Zahl von 54.798 durch 6,26 und erhält ein Ergebnis von 8754. Hätte Weißrussland die gleiche überhöhte Sterberate wie England und Wales, wären weitere 3.149 Todesfälle in Weißrussland zu beobachten gewesen. Oder anders ausgedrückt: Hätten England und Wales die gleiche überhöhte Sterberate wie Weißrussland, gäbe es 19.711 weniger Todesfälle in diesem Zeitraum.

Der Artikel des BMJ über Weißrussland: Saving the Case for Lockdowns?

Diese Beweise sehen für Lockdown-Befürworter vernichtend aus. Es gibt jedoch einen Versuch, die niedrige Todesrate in Weißrussland zu erklären, obwohl es dort keinen Lockdown gab, abgedruckt im British Medical Journal. Der Artikel führt vier Gründe an, warum Weißrussland eine niedrige Todesrate hat, von denen einige Vergleichsdaten mit Großbritannien bieten.

Der erste Grund, der in dem Artikel genannt wird, ist, dass Weißrussland eine viel höhere Anzahl von Betten pro Kopf hat – 11 pro 1000 im Gegensatz zu den 2,5 pro 1000 in Großbritannien.

Das Gesundheitswesen sucht in der Regel ein Gleichgewicht zwischen der Verfügbarkeit von genügend Betten, um eine Krise zu bewältigen, und nicht so vielen, dass Geld für unnötige Betten verschwendet wird. Es kann argumentiert werden, dass der NHS das Gleichgewicht falsch hält und zu wenige Betten pro Kopf der Bevölkerung hat. Zum Beispiel gab es in Großbritannien in der Saison 2017-2018 eine große Anzahl von Grippefällen und die Krankenhäuser hatten eine hohe Bettenbelegung.

Die Bettenbelegung in Großbritannien ging jedoch aufgrund der Schließungen und der NHS-Politik, so viele Patienten wie möglich zu entlassen, deutlich zurück. Am 13. April, ein paar Wochen nach dem Lockdown, waren die Notfallbetten zu 40 % nicht belegt. Dies deutet kaum auf einen Gesundheitsdienst hin, der völlig überfordert gewesen wäre, wenn er sich nicht eingeschlossen hätte (zum Vergleich: NHS-Betten sind normalerweise zu 90 % belegt). Es könnte sogar sein, dass der Lockdown Leben gekostet hat, indem Behandlungen abgesagt wurden, Menschen aus Krankenhäusern entlassen wurden und eine auf Angst basierende Botschaft verbreitet wurde, die Menschen davon abhielt, eine Behandlung zu suchen.

Ein weiteres Hauptargument des Artikels ist, dass Weißrussland eine geringe Anzahl von älteren Menschen in Pflegeheimen hat (203 pro 100.000, im Gegensatz zu Großbritannien mit 854 pro 100.000). Es stimmt, dass sich ein Erreger der Atemwege in einer Umgebung wie einem Pflegeheim leichter ausbreiten kann, weil sich dort viele gefährdete Personen aufhalten. Es ist auch richtig, dass es in Großbritannien in diesem Zeitraum eine große Anzahl von Todesfällen in Pflegeheimen gab.

Allerdings hat die Politik der britischen Regierung gegenüber Pflegeheimen wahrscheinlich zumindest einen Teil der übermäßigen Todesfälle in diesem Zeitraum verursacht. Menschen in Pflegeheimen wurde routinemäßig eine Krankenhausbehandlung verweigert und sie hatten keinen Zugang zu Hausärzten. Der Mangel an Besuchen durch die Familie führte dazu, dass viele ältere Patienten geistig aufgaben und sich ihr Zustand verschlechterte. Die daraus resultierenden Todesfälle können also nicht einem Virus, sondern der Regierungspolitik zugeschrieben werden.

Das Argument versagt auch als Begründung für Abriegelungen. Wenn die Mehrzahl der Todesfälle in einer relativ abgeschlossenen Umgebung wie einem Pflegeheim auftritt, werden Abriegelungen der gesamten Gesellschaft, wie z. B. die Schließung von Geschäften und Sportveranstaltungen, keinen Einfluss auf die Übertragung innerhalb dieser Umgebung haben.

Zwei weitere Gründe, die in dem Artikel genannt werden – das bessere weißrussische Testsystem und das mangelnde Interesse an Weißrussland als Reiseziel – haben ebenfalls keinen Einfluss darauf, ob Abriegelungen eine effektive Strategie sind.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Menschen mit einem positiven Test, aber ohne Symptome, ansteckend sind. Daraus folgt, dass das Testen von mehr Menschen nicht zu weniger Todesfällen führen wird, so dass dies nicht die niedrige Todesrate in Weißrussland ohne eine Abriegelung erklären kann. Weißrussland führte Quarantänemaßnahmen durch, während Großbritannien weiterhin Flüge ins Land zuließ.

In dem Artikel wird argumentiert, dass es für Weißrussland einfacher ist (als für Großbritannien), seine Grenzen zu schließen, weil es kein Hauptreiseziel ist, was auch stimmt, aber es kann nicht ernsthaft behauptet werden, dass die Einrichtung von Quarantänemaßnahmen mehr kostet als die Schließung des gesamten Landes. Sobald ein hypothetisches Virus auch in einem Land in signifikanter Anzahl vorhanden ist, wird auch die Quarantäne irrelevant.

Schlussfolgerung

Der Fall Weißrussland ist ein bedeutendes Problem für diejenigen, die argumentieren, dass Lockdowns notwendig waren, um ein Massensterben durch die tödliche Pandemie Covid 19 zu verhindern. Die begrenzten Maßnahmen, die in Weißrussland ergriffen wurden, bedeuteten eine geringere Todesrate als die Lockdowns, die England und Wales unterstützen. Es gibt auch keine klaren Argumente dafür, warum Weißrussland so einzigartig ist, dass es ohne Lockdowns auskommen konnte, während andere Länder sie hatten.

In Anbetracht der Kosten für die Wirtschaft und das psychische Wohlbefinden, die mit der Verhängung von Abriegelungen verbunden sind, sowie der drakonischen Einschränkungen grundlegender Freiheiten, deuten diese Fakten stark darauf hin, dass die Führer, die Abriegelungen verhängt haben, sich vor ihren Bürgern verantworten müssen.