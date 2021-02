WHO stellt jetzt die Wirksamkeit von Impfstoffen aufgrund neuer “Mutationen” des Virus in Frage

Neue Varianten von COVID könnten Zweifel an der Wirksamkeit von Impfstoffen wecken, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der berüchtigte Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, am Montag.

Tedros sagte, es sei eine “besorgniserregende Nachricht”, dass die bisher entwickelten Impfstoffe möglicherweise weniger wirksam gegen die Variante des Virus sind, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, berichtete das Western Journal.

Als Reaktion auf die Entscheidung Südafrikas, den Impfstoff von AstraZeneca am Sonntag während einer Pressekonferenz auszusetzen, bezeichnete Tedros die Entscheidung als “eine Erinnerung daran, dass wir alles tun müssen, um die Verbreitung des Virus mit bewährten Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit zu reduzieren.

Es werde auch immer deutlicher, dass die Impfstoffhersteller ihre bestehenden Muster modifizieren müssten, um mit der identifizierten genetischen Mutation umgehen zu können.

Der WHO-Chef sagte, dass wahrscheinlich weitere Dosen des Impfstoffs als Auffrischung gegen die neuen Varianten des Virus, die sich weltweit ausbreiten, injiziert werden müssten, da sie die neuen vorherrschenden Stämme werden könnten.

Laut Tedros erwartet die WHO in den nächsten Tagen eine Entscheidung darüber, ob sie angesichts der Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen den afrikanischen Stamm eine Notverwendungsliste für den Impfstoff von AstraZeneca empfehlen wird.

Die Ergebnisse der WHO deuten darauf hin, dass der Impfstoff von Oxford-AstraZeneca ein wichtiger Baustein in ihren weltweiten Impfbemühungen ist, da er in armen und Entwicklungsländern weit verbreitet werden kann und leichter an jedes Klima angepasst werden kann, im Gegensatz zu den RNA-basierten Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna, die ultrakalte Temperaturen benötigen.

In der Zwischenzeit sagte der medizinische Epidemiologe Salim Abdool Karim, Vorsitzender eines Pandemie-Beratungskomitees für die südafrikanische Regierung, dass eine Studie des Astrazeneca-Impfstoffs, an der 2.026 Personen, meist junge Menschen, teilnahmen, nur eine 22-prozentige Wirksamkeit ergab.

Karim zitierte auch frühere Studien, um darauf hinzuweisen, dass andere Impfstoffe ebenfalls weniger wirksam gegen den neuen Stamm wären, obwohl er den Impfstoff von Pfizer-BioNTech und den in China von Sinopharm produzierten als Optionen zur Bekämpfung der südafrikanischen Variante nannte, so laut Courthouse News.

Für den Chefwissenschaftler der WHO, Dr. Soumya Swaminathan, sollten die Menschen nicht die Schlussfolgerungen Südafrikas übernehmen, dass der Astrazeneca-Impfstoff nicht funktioniert, und zu seiner Verteidigung hinzufügen, dass die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass bisher entwickelte Impfstoffe Todesfälle, Krankenhausaufenthalte und schwere Krankheiten reduzieren.

Er fügte weiter hinzu, dass die von Novavax, Pfizer und BioNTech und Johnson & Johnson entwickelten Impfstoffe weniger Wirkung gegen den in Südafrika identifizierten Stamm zu haben scheinen, obwohl er sagte, dass sie schwere Erkrankungen verhindern könnten.

Bislang wurden alarmierende Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Impfkampagnen gemeldet.

In einem kürzlichen veröffentlichten Bericht von The Sun wurden nach der Impfkampagne in Großbritannien 143 Todesfälle gemeldet, obwohl die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) behauptet, dass die verabreichten Impfstoffe sicher sind.

Die Behörde führt die Todesfälle auf Faktoren wie Vorerkrankungen der Patienten und fortgeschrittenes Alter zurück und erklärt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Todesfälle mit dem Impfstoff in Verbindung stehen.

Laut einem Bericht von Bloomberg News vom 16. Januar sollen mindestens 23 ältere Norweger nach Erhalt der Dosis gestorben sein.

World Health Organization: Vaccines May Be Ineffective Against COVID Variants

La OMS pone en duda la efectividad de las vacunas por las nuevas mutaciones del virus