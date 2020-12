WHO gibt nun (endlich) zu, dass der Coronatest zu falsch-positiven Ergebnissen führt

Die WHO warnte am 14. Dezember in einem Memo, dass der Coronatest falsch-positive Ergebnisse liefern kann. Der Coronat-Test basiert auf der Polymerase-Kettenreaktion oder PCR. Der Test funktioniert, indem winzige DNA- oder RNA-Fragmente entnommen und vervielfältigt werden, bis sie groß genug für die Messung sind. Dies geschieht in Zyklen, auch Multiplikationsrunden genannt. Nach jedem Zyklus verdoppelt sich die Menge des genetischen Materials. Die Anzahl der Zyklen, die benötigt werden, um etwas zu messen, wird auch als Ct-Wert bezeichnet. Je höher der Ct-Wert ist, desto geringer ist die Chance, dass Sie wirklich etwas messen.

In dem neuen Memo der WHO ist zu lesen, dass ein hoher Ct-Wert zu falsch positiven Testergebnissen führt. Die WHO erklärt: „Unter bestimmten Umständen ist es schwierig, zwischen Nebenviren und dem tatsächlichen Vorhandensein des Virus zu unterscheiden.

Wenn men es Rictig macht, kann man mit dem test fast alles im Körper finden

Menschen, die die Entwicklungen rund um den Coron-Test aufmerksam verfolgen, wissen das seit Monaten. Der PCR-Test ist leicht zu manipulieren und möglicherweise sehr unzuverlässig. Es wurden bereits viele Artikel von Experten, Medizinjournalisten und anderen Forschern darüber geschrieben. Bei einem Ct-Wert von 35 oder höher sagt das Ergebnis nichts aus.

Dr. Kary Mullis, der für die Erfindung des PCR-Verfahrens den Nobelpreis erhielt, sagte: „Mit der PCR – wenn man es richtig macht – kann man fast alles im Körper finden. Über die Anzahl der Zyklen sagte er: „Wenn Sie mehr als 40 Zyklen brauchen, stimmt etwas mit Ihrer PCR nicht.“

Die australische Regierung räumte ein, dass der Test unzuverlässig sei, und ein Gericht in Portugal kam zu demselben Schluss. Selbst Dr. Anthony Fauci hat offen zugegeben, dass man bei mehr als 35 Zyklen kein lebendes Virus, sondern „tote Nukleotide“ nachweisen kann. Viele Labore führen jedoch mehr als 35 Zyklen durch.

Warum hat die WHO erst jetzt entschieden, dass dies nicht gut ist? Vielleicht, weil es jetzt einen Impfstoff gibt. Sie brauchen keine Fehlalarme mehr. Nachdem alle geimpft worden sind, werden nach den neuen WHO-Richtlinien – also in weniger als 35 Zyklen – Koronattests durchgeführt, nach denen die Zahl der „positiven Fälle“ plötzlich stark abnimmt und der „Wunderimpfstoff“ wirkt.

Aber Vorsicht, wenn die Masse den Impfstoff verweigert, kann die Anzahl der Zyklen wieder erhöht werden, mit dem Ergebnis, dass der Virus/Krankheit wieder „zurückkehrt“.

„Endlich wird klar, was viele Ärzte und Wissenschaftler bereits behauptet haben. Der PCR-Test ist völlig unzuverlässig“, antwortet der Abgeordnete Wybren van Haga (FVD). „Und jetzt schnell zurück zur Normalität!“