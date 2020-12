WHO-Beauftragter: Mindestens 2 Jahre lang keine Normalität

Der Sonderbeauftragte der WHO für die globale COVID-19-Reaktion sagt, dass trotz des Impfstoffs gegen COVID-19 wird das normale Leben erst in mindestens zwei Jahren wieder zurück kehren.

Dr. David Nabarro schlug vor, dass soziale Distanzierung und Masken etwas seien, das als eine Möglichkeit, „dieses Virus mit Respekt zu behandeln“, weitergeführt werden müsse.

„Das bedeutet Gesichtsmasken und körperliche Distanzierung, sonst wird das Virus sich weiter verbreiten. Die Realität ist, dass es einige Monate dauern wird, bis wir auf diese Vorsichtsmaßnahmen verzichten können“, sagte er.

Auf die Frage, wann sich die Dinge wieder normalisieren würden, schlug Nabarro vor, dass dies frühestens Ende 2022 der Fall sein würde.

„Ich hasse es, Vorhersagen zu machen, aber betrachten wir es einfach im Großen und Ganzen. Niemand von uns wird sicher sein, bis die ganze Welt sicher ist“, bemerkte Nabarro.

„The reality is, it’ll be some months before we’re able to dispense with all these precautions.“@WHO Special Envoy, Dr David Nabarro tells @KayBurley face masks and social distancing ‚will need to be built into our lives for months to come‘.#KayBurley: https://t.co/wDm3gYLsCY pic.twitter.com/irnNprMwr3

— Sky News (@SkyNews) December 7, 2020