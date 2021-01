WHO ändert Definition der Herdenimmunität – Das ist alles Teil des „Great Reset“

Herdenimmunität tritt auf, wenn genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit haben, so dass sie sich nicht mehr in der Gemeinschaft ausbreiten kann

Die WHO-Definition der Herdenimmunität spiegelte dies lange Zeit wider, aber im Oktober 2020 revidierte sie dieses Konzept still und leise in einem Orwellschen Zug, der die natürliche Infektion völlig aus der Gleichung entfernt

Immunität, die sich durch frühere Infektionen entwickelt hat, ist die Art und Weise, wie es funktioniert hat, seit die Menschen leben: Ihr Immunsystem ist nicht darauf ausgelegt, sich impfen zu lassen; es ist darauf ausgelegt, als Reaktion auf den Kontakt mit einem infektiösen Erreger zu arbeiten

Diese Perversion der Wissenschaft impliziert, dass der einzige Weg, eine Herdenimmunität zu erreichen, die Impfung ist, was schlichtweg unwahr ist.

Das ist alles Teil des „Great Reset“: Die Einführung der weit verbreiteten COVID-19-Impfung in Verbindung mit der Nachverfolgung der COVID-19-Testergebnisse und des Impfstatus schafft die Voraussetzungen für eine biometrische Überwachung und zusätzliche Nachverfolgung

In einer schockierenden Umkehrung, die einer Neudefinition der Realität gleichkommt, hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Definition der Herdenimmunität geändert. Herdenimmunität tritt auf, wenn genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erwerben, so dass sie sich nicht mehr in der Gemeinschaft ausbreiten kann.

Wenn die Zahl der Anfälligen niedrig genug ist, um eine epidemische Ausbreitung zu verhindern, spricht man vom Erreichen der Herdenimmunität. Vor der Einführung von Impfstoffen wurde die Herdenimmunität ausschließlich durch die Exposition gegenüber einer Infektionskrankheit und deren Ausheilung erreicht.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Impfungen wurde das Konzept der Herdenimmunität dahingehend weiterentwickelt, dass es nicht nur die natürlich erworbene Immunität einschließt, die durch eine vorhergehende Krankheit entsteht, sondern auch die vorübergehende, durch Impfung erworbene Immunität, die nach einer Impfung auftreten kann. Die WHO hat dieses Konzept jedoch im Stillen in einem Orwell’schen Zug überarbeitet, der die natürliche Infektion vollständig aus der Gleichung entfernt.

Die WHO ändert entgegen der Wissenschaft die Bedeutung der Herdenimmunität

Im Juni 2020 entsprach die WHO-Definition der Herdenimmunität, die auf einer ihrer COVID-19-Fragenseiten veröffentlicht wurde, dem weithin akzeptierten Konzept, das seit Jahrzehnten der Standard für Infektionskrankheiten ist. Hier ist, was es ursprünglich sagte, mit freundlicher Genehmigung der Wayback-Maschine des Internet-Archivs:

„Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder durch eine Impfung oder durch eine durch frühere Infektionen entwickelte Immunität immun ist.“

Es sollte angemerkt werden, dass „Immunität, die durch vorherige Infektion entwickelt wurde“, die Art und Weise ist, wie es funktioniert, seit die Menschen leben. Ihr Immunsystem ist nicht darauf ausgelegt, Impfstoffe zu erhalten. Es ist so konzipiert, dass es als Reaktion auf die Exposition gegenüber einem infektiösen Erreger funktioniert. Offenbar ist das laut WHO nicht mehr der Fall. Nachfolgend die aktualisierte Definition der Herdenimmunität vom Oktober 2020, die jetzt „ein Konzept für die Impfung“ verwendet wird:

„Herdenimmunität“, auch bekannt als „Populationsimmunität“, ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei dem eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird. Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt.

Impfstoffe trainieren unser Immunsystem, Proteine zu bilden, die eine Krankheit bekämpfen, die sogenannten „Antikörper“, genau so, wie es passieren würde, wenn wir einer Krankheit ausgesetzt sind, aber – und das ist entscheidend – Impfstoffe funktionieren, ohne uns krank zu machen. Geimpfte Menschen sind davor geschützt, die betreffende Krankheit zu bekommen und weiterzugeben, so dass jegliche Übertragungsketten unterbrochen werden.“

Diese Perversion der Wissenschaft impliziert, dass der einzige Weg, eine Herdenimmunität zu erreichen, über die Impfung ist, die eklatant unwahr ist. Die erschreckenden Auswirkungen für die Gesellschaft sind jedoch, dass sie durch die Veröffentlichung dieser falschen Informationen versuchen, unsere Wahrnehmung dessen, was wahr ist und was nicht, zu verändern, so dass die Menschen glauben, dass sie ihr Immunsystem künstlich manipulieren müssen, da dies der einzige Weg ist, um vor Infektionskrankheiten sicher zu sein.

CDC, andere behalten die natürliche Infektion als Teil der Herdenimmunität

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben sich andere hochrangige medizinische Organisationen der verzerrten WHO-Definition der Herdenimmunität nicht angeschlossen. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention zum Beispiel definieren in ihrem Vaccine Glossary of Terms die Gemeinschaftsimmunität, auch bekannt als Herdenimmunität, wie folgt:

„Eine Situation, in der ein ausreichender Anteil einer Bevölkerung gegen eine Infektionskrankheit immun ist (durch Impfung und/oder Vorerkrankung), so dass die Ausbreitung von Mensch zu Mensch unwahrscheinlich ist. Auch Personen, die nicht geimpft sind (z. B. Neugeborene und chronisch Kranke), haben einen gewissen Schutz, da die Krankheit kaum Gelegenheit hat, sich innerhalb der Gemeinschaft auszubreiten.“

Die Mayo Clinic (Stand: 6. Januar 2020) stellte außerdem fest: „Es gibt zwei Wege zur Herdenimmunität für COVID-19 – Impfstoffe und Infektion“, und bemerkte:

„Herdenimmunität kann auch erreicht werden, wenn sich eine ausreichende Anzahl von Menschen in der Bevölkerung von einer Krankheit erholt hat und Antikörper gegen zukünftige Infektionen entwickelt hat. Zum Beispiel waren diejenigen, die die Grippe(Influenza)-Pandemie von 1918 überlebt hatten, später immun gegen eine Infektion mit der H1N1-Grippe, einem Subtyp der Influenza A.“

In einer JAMA-Patientenseite von 2020 über Herdenimmunität erklären Dr. Angel Desai, assoziierter Redakteur von JAMA Network Open, und Dr. Maimuna Majumder vom Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, ebenfalls, dass Herdenimmunität durch natürliche Infektion und Wiederherstellung erreicht werden kann:

„Herdenimmunität kann entweder durch Infektion und Genesung oder durch Impfung erreicht werden … Das Erreichen von Herdenimmunität durch Infektion beruht darauf, dass genügend Menschen mit der Krankheit infiziert werden und sich davon erholen, wobei sie Antikörper gegen zukünftige Infektionen entwickeln.“

Natürlich erworbene Immunität ist länger anhaltend

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens erklären oft, dass eine Impfung die Chance bietet, eine Immunität gegen eine Krankheit zu erwerben, ohne selbst daran erkranken zu müssen. Was sie in der Regel nicht erwähnen, abgesehen von den Risiken, die allen Impfstoffen innewohnen, ist, dass die aus der Impfung resultierende Immunität nicht die gleiche ist wie die, die durch eine natürliche Infektion erreicht wird.

Viele Impfstoffe bieten keine dauerhafte oder lebenslange Immunität. Impfstoffe verleihen nur eine vorübergehende künstliche Immunität, und manchmal versagen sie dabei. Deshalb werden Auffrischungsimpfungen benötigt. Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center (NVIC), erklärt es am Beispiel der Masern, warum das so problematisch ist:

„Was die medizinische Literatur zeigt, ist, dass die Baby-Boomer und die Generation vor uns eine natürliche Immunität erworben haben, die qualitativ überlegen ist. Sie ist länger anhaltend als die durch Impfung erworbene Immunität.

Wir haben zu etwas beigetragen, das wie eine durch Impfung erworbene Herdenimmunität aussieht. Wir wurden nie geimpft, aber wir tragen zu dem Konzept bei, das wie eine durch Impfung erworbene Herdenimmunität aussieht. Wenn wir sterben, werden Sie diese Barriere nicht mehr haben. Sie wissen das.

Eine durch Impfung erworbene Immunität ist nicht dasselbe wie eine natürlich erworbene Immunität. Das war von Anfang an das Problem bei der Entwicklung dieser Impfstoffe. Man hat nie verstanden, wie man Impfstoffe dazu bringt, die natürlich erworbene Immunität exakt nachzuahmen.

Ich denke, der schockierendste Teil, wann immer ich in die medizinische Literatur gehe, ist zu verstehen, wie viel sie nicht über die Funktionsweise des Immunsystems wissen, darüber, wie Infektionen Immunität verleihen und wie Impfstoffe eine künstliche Immunität stimulieren.“

Auch die WHO hat die Definition von „Pandemie“ geändert

Wenn es nicht schon klar war, dass die WHO versucht, die Realität so zu verändern, dass sie in ihre eigene Agenda passt, wird es Sie vielleicht interessieren, dass COVID-19 kein Thema mehr wäre, wenn die WHO nicht die Definition von „Pandemie“ geändert hätte. Die ursprüngliche WHO-Definition einer Pandemie vom 1. Mai 2009 besagte, dass es sich um weltweit gleichzeitig auftretende Epidemien „mit einer enormen Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ handelt:

„Eine Influenza-Pandemie tritt auf, wenn ein neues Influenza-Virus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt, was weltweit zu mehreren, gleichzeitigen Epidemien mit enormen Zahlen von Todesfällen und Erkrankungen führt.“

Diese Definition wurde in den Monaten vor der Schweinegrippe-Pandemie 2009 geändert, wobei die Kriterien Schweregrad und hohe Sterblichkeit gestrichen wurden und die Definition einer Pandemie als „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ übrig blieb.

Diese Änderung der Definition erlaubte es der WHO, die Schweinegrippe zu einer Pandemie zu erklären, nachdem nur 144 Menschen weltweit an der Infektion gestorben waren, und sie ist der Grund, warum COVID-19 immer noch als Pandemie propagiert wird, obwohl viele Daten darauf hindeuten, dass die Letalität von COVID-19 der saisonalen Grippe entspricht.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie die WHO bequemerweise frühere Wahrheiten ändert, ereignete sich im Juni 2020. Während eines Pressebriefings stellte Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für die COVID-19-Pandemie, klar, dass Menschen, die COVID-19 ohne Symptome haben, die Krankheit „selten“ auf andere übertragen. In einer dramatischen Kehrtwende zog die WHO diese Aussage nur einen Tag später wieder zurück.

Am 9. Juni 2020 nahm Dr. Mike Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Notfallprogramms, Van Kerkhoves Aussage schnell zurück und sagte, die Bemerkungen seien „falsch interpretiert worden oder vielleicht haben wir nicht die elegantesten Worte benutzt, um das zu erklären.

Es ist alles Teil des GREAT RESET

Die Bill & Melinda Gates Foundation, für diejenigen, die es nicht wissen, ist der größte Geldgeber der WHO, und Bill Gates gehört zusammen mit Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID),15 zu denjenigen, die erklärt haben, dass das Leben nicht zur Normalität zurückkehren kann, bis es einen Impfstoff gegen COVID-19 gibt.

„Die Menschheit hatte noch nie eine dringendere Aufgabe als die Schaffung einer breiten Immunität gegen das Coronavirus“, schrieb Gates im April 2020 in seinem Blog. „Realistisch betrachtet, müssen wir einen sicheren und wirksamen Impfstoff entwickeln, wenn wir zur Normalität zurückkehren wollen. Wir müssen Milliarden von Dosen herstellen, wir müssen sie in jeden Teil der Welt bringen, und das alles muss so schnell wie möglich geschehen.“

Gates hat sogar erklärt, dass er „vermutet, dass der COVID-19-Impfstoff Teil des routinemäßigen Impfplans für Neugeborene werden wird “ , und er hat zu Protokoll gegeben, dass die USA eine Krankheitsüberwachung und ein nationales Nachverfolgungssystem benötigen, das auf unseren Körpern eingebettete Impfstoffdatensätze beinhalten könnte (wie z. B. unsichtbare Tintenquantenpunkt-Tattoos, die in einem Artikel in Science Translational Medicine beschrieben wurden).

Impfpässe, die mit Handy-Apps verbunden sein werden, die Ihre COVID-19-Testergebnisse und Ihren Impfstatus nachverfolgen, sind bereits da und werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 „allgemein verfügbar“ sein. Dies ist alles im Einklang mit dem Great Reset, die in ihrem Kern ist Technokratie, in dem wir das Volk nichts über die herrschende Elite wissen, während jeder Aspekt unseres Lebens überwacht wird, verfolgt und für ihren Gewinn manipuliert.

Der Rollout der weit verbreiteten COVID-19-Impfung in Verbindung mit der Verfolgung von COVID-19-Testergebnissen und dem Impfstatus schafft die Voraussetzungen für eine biometrische Überwachung und zusätzliche Verfolgung, die schließlich mit all Ihren anderen medizinischen Aufzeichnungen, der digitalen ID, dem digitalen Bankwesen und einem sozialen Kreditsystem verknüpft werden wird.

Haben einige Gebiete auf natürliche Weise eine Herdenimmunität gegen COVID-19 erlangt?

Was ist, wenn COVID-19, das bei der Mehrheit der Menschen nur geringe Symptome verursacht – und bei anderen keine Symptome hervorruft – sich bereits in den Gemeinden verbreitet hat, so dass eine natürliche Herdenimmunität besteht? Die WHO weist diese Möglichkeit schnell zurück und erklärt.

„Versuche, eine ‚Herdenimmunität‘ zu erreichen, indem man Menschen einem Virus aussetzt, sind wissenschaftlich problematisch und unethisch. Die Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, wird zu unnötigen Infektionen, Leiden und Tod führen. Die große Mehrheit der Menschen in den meisten Ländern ist nach wie vor anfällig für dieses Virus. Seroprävalenz-Erhebungen legen nahe, dass in den meisten Ländern weniger als 10 % der Bevölkerung mit COVID-19 infiziert sind.“

Dies widerspricht Daten, die darauf hindeuten, dass einige Gebiete bereits die Schwelle der Herdenimmunität (HIT) erreicht haben könnten. Laut der New York Times sagten mehr als ein Dutzend Wissenschaftler in Interviews, dass die HIT für COVID-19 wahrscheinlich 50% oder weniger beträgt. „Wenn das stimmt, dann könnte es möglich sein, das Coronavirus schneller zurückzudrängen als bisher angenommen“, berichtete die Times, und das vielleicht ohne die Notwendigkeit eines Impfstoffs.

Die Herdenimmunität wird anhand der Reproduktionszahl oder R-Anzahl (R0) berechnet, die die geschätzte Anzahl der Neuinfektionen ist, die von einer infizierten Person ausgehen können.Eine R0 von unter 1 (wobei R1 bedeutet, dass eine infizierte Person voraussichtlich eine weitere Person anstecken wird) zeigt an, dass die Fälle zurückgehen, während eine R0 über 1 darauf hindeutet, dass die Fälle zunehmen.

Dies ist jedoch alles andere als eine exakte Wissenschaft, da die Anfälligkeit einer Person für eine Infektion von vielen Faktoren abhängt, einschließlich ihres Gesundheitszustands, ihres Alters und ihrer Kontakte innerhalb einer Gemeinschaft. Die anfänglichen R0-Berechnungen für die HIT von COVID-19 basierten auf der Annahme, dass alle Menschen die gleiche Anfälligkeit haben und sich zufällig mit anderen in der Gemeinschaft mischen würden.

„Das passiert im wirklichen Leben nicht“, sagte Dr. Saad Omer, Direktor des Yale Institute for Global Health, gegenüber der Times. „Die Herdenimmunität könnte von Gruppe zu Gruppe und von Subpopulation zu Subpopulation variieren“ oder sogar von Postleitzahl zu Postleitzahl.

Wenn man reale Szenarien in die Gleichung mit einbezieht, sinkt die HIT erheblich, wobei einige Experten sagen, dass sie nur 10 bis 20 % betragen könnte. Tatsächlich ist es möglich, wie die Times andeutete, dass die Herdenimmunität für die Pandemie „dem Zeitplan voraus ist“.

Forscher aus Oxford, Virginia Tech und der Liverpool School of Tropical Medicine gehören zu denjenigen, die herausgefunden haben, dass die HIT auf weniger als 10 % sinkt, wenn individuelle Unterschiede in der Anfälligkeit und Exposition berücksichtigt werden. Mit dieser Zahl und unter Verwendung der Schätzung der WHO, dass weniger als 10 % der Bevölkerung bereits infiziert sind, könnte die HIT bereits erreicht sein oder sich schnell nähern – und das alles durch natürlich erworbene Immunität.

