Wer kontrolliert den amerikanischen Imperialismus?

Der US-Imperialismus ist eine Tatsache, auch wenn die US-Regierung das ständig verneint. US-Präsident Barack Obama hat den US-Imperialismus jedoch ausdrücklich „gerechtfertigt“, als er den Kadetten an der US-Militärakademie West Point am 28. Mai 2014 Folgendes sagte:

„Die Vereinigten Staaten sind und bleiben die einzige unentbehrliche Nation.“

Das bedeutet, dass jedes andere Land „entbehrlich“ ist; nur die USA nicht. Und dann begann er mit seiner Tirade gegen Russland und China, und fügte hinzu:

„Von Brasilien bis Indien konkurrieren aufstrebende Mittelschichten mit uns, und Regierungen streben nach einem größeren Mitspracherecht in globalen Foren … Es wird die Aufgabe Ihrer Generation sein, auf diese neue Welt zu reagieren.”

Er erzählte diesen West Point Kadetten (immer so taktvoll), dass sie einen Krieg zugunsten von Amerikas internationalen Konzernen und gegen “aufsteigende Mittelschichten führen würden, die mit uns konkurrieren, und Regierungen, die ein größeres Mitspracherecht in globalen Foren anstreben” – und dass diese graduierten Kadetten in den US-Streitkräften dienen würden, um solche “Konkurrenten” zu vernichten, falls und wenn sich Amerikas diplomatisches Korps und die CIA als unzureichend erweisen, um den Job zu erledigen. Die militärischen Muskeln der USA, so sagte er ihnen, richten sich gegen “aufsteigende Mittelschichten [die] mit uns konkurrieren, und Regierungen [die] ein größeres