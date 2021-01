Wenn Sie dachten, 5G und das IoT wären extrem gefährlich, achten Sie auf das IoB

Wie implantierbare Geräte Ihren Körper mit dem Internet verbinden werden.

Das Zeitalter des „Internet of Things“ (IoT) und bald auch des „Internet of Bodies“ (IoB) ist angebrochen.

Die RAND Corporation, die Denkfabrik hinter einigen der einflussreichsten und beängstigendsten Ideen und Technologien der Welt, hat einen Bericht mit dem Titel „The Internet of Bodies: Opportunities, Risks, and Governance“ veröffentlicht.

Sie sollten bei allen Berichten, die von der RAND Corporation herausgegeben werden, misstrauisch sein. Alex Abella, Autor von „Soldiers of Reason: The RAND Corporation and the Rise of American Empire“, erklärt, warum:

„RAND war und ist die wesentliche Establishment-Organisation. Im Laufe seiner Geschichte war RAND das Herzstück jener Verflechtung von Pentagon-Begierden und finanzieller Raffgier, die Präsident Eisenhower den militärisch-industriell-legislativen Komplex nennen sollte. RAND hat buchstäblich die moderne Welt umgestaltet – und nur sehr wenige wissen es.“

Mit diesem Verständnis im Hinterkop gibt es viel Grund zur Besorgnis bei der Herausgabe dieses neuen Berichts.

Was ist das „Internet of Bodies“ (IoB)?

RAND definiert das IoB als „eine wachsende Industrie von Geräten, die den menschlichen Körper überwachen, Gesundheits- und andere persönliche Informationen sammeln und diese Daten über das Internet übertragen.“ Um sich als IoB-Gerät zu qualifizieren, muss die Technologie:

Software oder Rechenfunktionen enthalten

in der Lage sein, mit einem mit dem Internet verbundenen Gerät oder Netzwerk zu kommunizieren

Ein IoB-Gerät muss außerdem einen oder beide der folgenden Punkte erfüllen:

vom Menschen erzeugte Gesundheits- oder biometrische Daten sammeln

in der Lage sein, die Funktion des menschlichen Körpers zu verändern

Die Technologie, die Hollywood im Laufe der Jahre in dystopischen Sci-Fi-Phantasien präsentiert hat, ist jetzt Realität. In sehr naher Zukunft wünschen sich die technokratischen Oberherren von Wissenschaft, Gesundheit, Finanzen und Big Tech, dass die Menschheit von tragbaren Geräten zu solchen übergeht, die in unseren Körper eingebettet sind.

Wie sich IoB mit IoT überschneidet

IoT-Geräte wie Smart Meter, Smart Watches, virtuelle Assistenten und selbstfahrende Autos verbinden sich direkt mit dem Internet oder über ein lokales Netzwerk. Da IoT-Geräte immer alltäglicher werden, sagen Experten voraus, dass auch die Akzeptanz und der Wunsch nach IoB-Geräten steigen wird. Der RAND-Bericht prognostiziert:

„Bis 2025 wird es mehr als 41 Milliarden aktive IoT-Geräte geben, die täglich 2,5 Quintillionen Bytes an Daten über Umwelt, Transport, Geolokalisierung, Ernährung, Bewegung, Biometrie, soziale Interaktionen und das tägliche Leben der Menschen erzeugen. Diese Explosion an IoT-Geräten wird zu einer weiteren Popularität von IoB-Geräten führen.“

IoB-Produkte im Einsatz oder in der Entwicklung

Abbildung 1 aus dem RAND-Bericht zeigt, wie invasiv und allgegenwärtig die IoB-Technologie werden kann. Wenn sie erst einmal vollständig entfesselt ist, wird kein Teil des menschlichen Körpers ihrer Einmischung entgehen. Sie planen sogar, unsere Toiletten mit dem Internet zu verbinden, wo sie unsere Abfälle mithilfe der BioBot-Technologie überwachen werden, um zu bestimmen, was wir essen, welche Medikamente wir einnehmen dürfen und um unser genetisches Material zu analysieren!

Hier sind nur einige Beispiele für die Technologie, die derzeit entwickelt wird:

Augmented-Reality-Kontaktlinsen

Lese- und Schreibgeräte für das Gehirn

Körper-implantierte Sensoren

Kleidung mit Sensoren

Implantierbare Mikrochips (RFID und NFC)

Mentale und emotionale Sensoren

Künstliche Bauchspeicheldrüse

Mit Bluetooth verbundene Windel

Nicht einmal Babys werden diesem Alptraum entkommen können, in dem jede Körperfunktion ständig verfolgt und überwacht wird. Das Traurige daran ist, dass viele Menschen diese aufdringlichen Technologien begrüßen werden, weil sie bequem und zeitsparend sind. Der Tausch von körperlicher Souveränität gegen Bequemlichkeit ist jedoch nie ein faires Geschäft. Es dient fast immer dazu, diejenigen zu begünstigen, die mehr Kontrolle über unser Leben haben wollen. Durch die Annahme des technologischen Fortschritts willigen die Menschen ein, dass Technokraten jede Facette des Lebens diktieren. Bald werden Ärzte in der Lage sein, zu wissen, ob Sie die verschriebenen Medikamente ordnungsgemäß einnehmen, und sie werden Werkzeuge haben, Sie zu melden, wenn Sie es nicht tun. Digitale Pillen werden verwendet werden, um Ihre medizinische Compliance aufzuzeichnen, wie der RAND-Report signalisiert:

„Im Jahr 2017 hat die FDA die erste digitale Pille zugelassen: eine Aripiprazol-Tablette mit einem in die Pille eingebetteten Sensor, der die Einnahme des Medikaments aufzeichnet. Das Produkt ist für die Behandlung von Schizophrenie, die akute Behandlung von manischen und gemischten Episoden im Zusammenhang mit Bipolar-I-Störungen und als Zusatztherapie für Depressionen bei Erwachsenen zugelassen… Das System funktioniert, indem es eine Nachricht vom Sensor der Tablette an ein tragbares Pflaster sendet. Das Pflaster überträgt die Informationen an eine mobile Anwendung, so dass die Patienten die Einnahme des Medikaments auf ihrem Smartphone verfolgen können. Die Patienten können auch ihren Betreuern und ihrem Arzt erlauben, über ein webbasiertes Portal auf die Informationen zuzugreifen.“

IoB braucht fortschrittliche Technologien für höchste Nützlichkeit

Wenn Sie sich fragen, was all diese kommende Technologie antreibt, liegt die Antwort in einer Kombination aus 5G, Wi-Fi der nächsten Generation und Satelliten-Internet. Diese fortschrittlichen Systeme werden die Datenübertragungsgeschwindigkeiten erhöhen und eine besonders niedrige Latenz bieten, sodass Audio- und Bildaussetzer bei Zoom-Anrufen in den Mülleimer der Geschichte verbannt werden. In Kombination werden diese Systeme die nötige Leistung und Ressourcen bereitstellen, um ein Kontroll- und Überwachungsnetz zu schaffen, das in Echtzeit beobachtet werden kann. RAND bestätigt diesen Zweck und zeigt, dass:

„Diese Fortschritte werden es IoT-Technologien für Verbraucher, wie z. B. Smart-Home-Systeme, ermöglichen, sich mit IoB-Geräten zu verbinden, sodass z. B. der intelligente Thermostat einer Person mit ihrer intelligenten Kleidung verknüpft wird und automatisch die Temperatur in ihrer Wohnung regulieren kann. Eine größere Konnektivität und die weit verbreitete Integration von IoB in Smartphones und Geräten – von denen einige möglicherweise unbemerkt vom Benutzer Daten sammeln – werden die digitale Verfolgung von Benutzern über eine Reihe von Verhaltensweisen hinweg erhöhen.“

Während 5G in den USA und anderen Teilen der Welt breitflächig eingeführt wird, werden bereits Pläne zur Perfektionierung und Implementierung von 6G gemacht. Laut Autor Thomas S. Rappaport wird die 6G-Technologie „die Fähigkeit einleiten, drahtlose Signale mit der Geschwindigkeit menschlicher Berechnungen zu senden“… und „könnte bedeuten, dass menschliche Intelligenz schließlich verzögerungsfrei durch die Luft gesendet werden könnte.“ Experten sagen voraus, dass 6G bis 2030 weithin verfügbar sein wird.

Zu allem Überfluss wird die Nano-Biotechnologie eingesetzt, um Zellen zu manipulieren und den menschlichen Körper mit dem Internet zu verbinden. Wissenschaftler, Forscher und Tech-Genies versuchen, Gott zu spielen, indem sie unsere Zellstrukturen umgestalten und sie dazu bringen, mit IoB-Geräten zu kommunizieren. Laut einem Artikel in „News Medical“ hat die Nanotechnologie „mehrere Arten von Impfstoffen der nächsten Generation ermöglicht“, wie zum Beispiel den mRNA-Coronavirus-Impfstoff, der von Moderna entwickelt wird.

Mögliche Vorteile

Die potenzielle Kehrseite der IoB-Technologie ist eindeutig festgestellt worden, aber kann dabei auch etwas Gutes herauskommen? Es gibt keine Möglichkeit, IoB an die Massen zu verkaufen, wenn es nicht verspricht, die Lebensqualität zu verbessern. Wie RAND andeutet:

„IoB könnte einen breiteren Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglichen, indem es eine kostengünstige ‚verteilte‘ oder ‚demokratisierte‘ Gesundheitsversorgung ermöglicht oder den Bedarf an riskanten oder kostspieligen medizinischen Eingriffen verringert. Durch ein größeres Gesundheitsbewusstsein, verbesserte Prävention und effektivere Intervention hat IoB sogar das Potenzial, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Früherkennung und Intervention durch Fernüberwachung die primären Treiber für die Reduzierung sind. IoB-Geräte können lebenswichtige Daten sammeln, um Ärzte, Patienten und Pflegepersonal mit medizinischen Warnungen zu versorgen. IoB-Geräte könnten sich auch als nützlich erweisen, um die Behandlung von Menschen zu steuern, die nicht sprechen oder ihre Symptome oder Gedanken nicht artikulieren können, wie z. B. Säuglinge, Schlaganfallopfer oder Demenzpatienten, indem sie das Pflegepersonal z. B. auf signifikante Veränderungen der Vitalparameter aufmerksam machen. IoB ist ein vielversprechender Ansatz für die Entwicklung von Echtzeit-Fernüberwachungssystemen für Patienten mit nicht übertragbaren Krankheiten, vor allem für Diabetiker und Herzpatienten.“

Wenn eines dieser Szenarien hilft, Leben zu retten und zu verbessern, dann ist IoB vielleicht ein lohnenswertes Unterfangen. Eine sorgfältige Lektüre dieses Zitats zeigt jedoch, dass die Vorteile von IoB mit Formulierungen wie „könnte ermöglichen“, „hat das Potenzial“, „könnte sich auch als nützlich erweisen“ und „ist ein vielversprechender Ansatz“ beschrieben werden. Mit anderen Worten: Die IoB-Technologie ist noch experimentell und vieles kann schief gehen, wenn sie auf breiter Ebene implementiert wird.

Wir wissen bereits, dass die Strahlung von Mobiltelefonen Krebs verursachen kann. Was passiert, wenn IoB-Geräte, die von Technik mit noch höherer Strahlung angetrieben werden, in den menschlichen Körper implantiert werden? Wo sind die Langzeitsicherheitsstudien? Wenn es sie bereits gibt oder sie gerade durchgeführt werden, wer sponsert sie? Wenn die Studien von denselben Industrien stammen, die von ihrer Verwendung profitieren wollen, dann ist ein Fehlverhalten fast garantiert.

Potenzial für Missbrauch

Leider sieht es so aus, als würden die negativen Folgen von IoB-Geräten ihre Vorteile bei weitem überwiegen. Es gibt einfach viel zu viele Dinge, die schief gehen können, wie in Tabelle 4 angegeben.

Vom Tod über Herausforderungen für die nationale Sicherheit bis hin zur Verletzung der Körperautonomie – die negativen Folgen der IoB-Technologie sind verheerend. RAND bestätigt noch mehr Bedenken und hebt hervor, dass:

„Der Zugang zu riesigen Strömen von live-gestreamten biometrischen Daten könnte … einen Überwachungsstaat von nie dagewesener Eindringlichkeit und Konsequenz ermöglichen. Er könnte die Ungleichheit bei den Gesundheitsergebnissen verstärken, wenn nur Menschen mit finanziellen Mitteln Zugang zu diesen Leistungen haben. Die zunehmende Konnektivität von IoT- und IoB-Geräten könnte eine größere Angriffsfläche bieten, die mehr Schwachstellen durch diese Netzwerke einführt. Genauso wie der ausländische Besitz von Daten über die Dating-Gewohnheiten oder den HIV-Status von Amerikanern für ruchlose Zwecke genutzt werden könnte, könnten die biometrischen und Gesundheitsdaten von US-Verbrauchern von Gegnern ausgenutzt werden, die Daten aus zahlreichen Quellen zusammenstellen könnten, um detaillierte Profile ihrer amerikanischen Ziele zu erstellen.“

Natürlich haben viele Menschen bereits implantierte medizinische Geräte, die sie einfach am Leben erhalten. Doch selbst diese Arten von häufig verwendeten Implantaten sind weitgehend ungetestet. Ein Artikel von „Consumer Reports“ unterstreicht dieses Problem und behauptet:

„Dutzende Millionen Amerikaner leben mit medizinischen Geräten, die in ihren Körper implantiert sind – künstliche Gelenke, Herzdefibrillatoren, chirurgische Netze. Und man kann darauf wetten, dass die meisten von ihnen davon ausgehen, dass jemand, irgendwo, die Geräte auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet hat.

Aber das ist selten der Fall. Für die meisten Implantate und andere Hochrisikogeräte, die auf den Markt gebracht werden, müssen die Hersteller nichts weiter tun, als ein paar Papiere einzureichen und der Food and Drug Administration eine Nutzungsgebühr von etwa 4.000 Dollar zu zahlen, damit sie ein Produkt verkaufen können, das viele Millionen Dollar an Umsatz einbringen kann“.

IoB ist derzeit unreguliert

Obwohl man sich der extremen Gefahr bewusst ist, die von dieser Technologie ausgeht, entwickeln die Unternehmen ständig neue Produkte und sammeln Daten, ohne dass es eine große Aufsicht oder Regulierung gibt. Dies wirft zwei kritische Fragen auf: (1) wem gehören die Daten, die durch IoB-Geräte und -Technologie gesammelt werden, und (2) wie werden Tech-Entwickler und Datensammler reguliert? RAND räumt ein, dass es auf diese Fragen keine Antworten gibt und erklärt:

„Wie bei IoB-Geräten gibt es keine einzelne Instanz, die die Aufsicht über IoB-Daten übernimmt … Datenbroker sind weitgehend unreguliert, und die Vereinigten Staaten haben kein Bundesdatenschutzgesetz, sondern sind auf Gesetze der einzelnen Bundesstaaten angewiesen, die sich stark unterscheiden.

Die fehlende Konsistenz der IoB-Gesetze zwischen den Bundesstaaten und zwischen der bundesstaatlichen und der föderalen Ebene ermöglicht potenziell Regulierungslücken und Herausforderungen bei der Durchsetzung. Wie in vielen anderen Bereichen auch, hat der rasante Fortschritt bei den IoB-Technologien die Entwicklung von Richtlinien zur Bewältigung ihrer Risiken überholt.

… Es gibt noch keine Rechtsnormen darüber, wem die Daten gehören, die von einem bestimmten IoB-Gerät erzeugt werden – dem Benutzer, dem Hersteller, dem Gesundheitsdienstleister? Richtlinien, die den Verkauf von Benutzerinformationen an Datenvermittler regeln, oder die regeln, wie Datenvermittler arbeiten, sind im Entstehen begriffen, wenn sie überhaupt existieren.“

IoB steht in direktem Zusammenhang mit Transhumanismus, Biohacking und Cyborgs

Wir werden ständig darauf konditioniert, invasive Technologie bereitwillig zu akzeptieren, wie in dieser Apple Watch-Werbung gezeigt wird.

Viele Menschen sind bereits an datenverfolgende Geräte gewöhnt, aber sind sie bereit, noch invasivere Technologien zu ertragen, wie sie von Transhumanisten, Bio-/Körperhackern und Cyborgs vorgeschlagen werden? RAND beschreibt jede dieser Bewegungen wie folgt:

„Transhumanismus ist eine Weltanschauung und politische Bewegung, die für die Transzendenz der Menschheit über die derzeitigen menschlichen Fähigkeiten hinaus eintritt. Transhumanisten wollen mit Hilfe von Technologie, wie künstlichen Organen und anderen Techniken, das Altern aufhalten und eine ‚radikale Lebensverlängerung‘ erreichen.“

Bodyhacking bezieht sich im Allgemeinen darauf, den Körper zu modifizieren, um die eigenen körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten zu verbessern.

Cyborgs oder kybernetische Organismen sind Menschen, die Maschinen eingesetzt haben, um ihre Intelligenz oder ihre Sinne zu verbessern.“

Hier sind nur ein paar Beispiele für die bizarren Dinge, die Menschen, die einer oder mehreren dieser Bewegungen angehören, mit ihrem Körper angestellt haben:

Da sich die Menschen bereits freiwillig in Cyborgs verwandeln, macht dies die Menschheit reif für massenhafte körperliche Eingriffe, genetische Veränderungen und DNA-Manipulationen sowie die Verschmelzung mit Maschinen, wie sie von Personen wie Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Zoltan Istvan und Klaus Schwab angedacht wird.

IoB ebnet den Weg für den großen Reset und die 4. industrielle Revolution

In seinem 2016 erschienenen Buch „Die vierte industrielle Revolution“ schrieb Klaus Schwab, CEO des Weltwirtschaftsforums:

„Von den vielen vielfältigen und faszinierenden Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, ist die intensivste und wichtigste die Frage, wie wir die neue technologische Revolution verstehen und gestalten können, die nichts weniger als eine Transformation der Menschheit mit sich bringt. Wir stehen am Anfang einer Revolution, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander in Beziehung treten, grundlegend verändert. In ihrem Ausmaß, ihrer Reichweite und ihrer Komplexität ist das, was ich als vierte industrielle Revolution bezeichne, anders als alles, was die Menschheit bisher erlebt hat.

… Die Veränderungen sind so tiefgreifend, dass es aus der Perspektive der Menschheitsgeschichte nie eine Zeit größerer Verheißungen oder Gefahren gab.“

Um diese neue technologische Revolution zu erreichen, befürwortet Schwab die Zunahme von IoB-Technologien und führt an, dass 82 % der befragten Führungskräfte glauben, dass bis 2025 ein Wendepunkt erreicht sein wird, an dem die Menschen implantierbare Geräte bereitwillig akzeptieren werden.

„Die Menschen sind immer mehr mit Geräten verbunden, und diese Geräte werden zunehmend mit ihrem Körper verbunden. Geräte werden nicht nur getragen, sondern auch in den Körper implantiert und dienen der Kommunikation, Standort- und Verhaltensüberwachung sowie Gesundheitsfunktionen … Intelligente Tattoos und andere einzigartige Chips könnten bei der Identifizierung und Ortung helfen. Implantierte Geräte werden wahrscheinlich auch dabei helfen, Gedanken zu kommunizieren, die normalerweise verbal durch ein ‚eingebautes‘ Smartphone ausgedrückt werden, und möglicherweise unausgesprochene Gedanken oder Stimmungen durch das Lesen von Hirnströmen und anderen Signalen.„

Schwab freut sich auf den Tag, an dem Bioimplantate unsere Gedanken lesen können! Verstehen Sie langsam, wohin das alles führen soll? Die Frage, die man sich stellen muss, wenn mehr Technologie entwickelt und eingesetzt wird, ist: Wer profitiert davon? Sind diese Initiativen wirklich zum Wohle der Menschheit, oder nur für einige wenige an der Spitze des Spektrums, die mehr Kontrolle über die Massen wünschen? Ich denke, ein weiterer Blick auf Schwabs Gedanken wird helfen, endgültige Antworten auf diese Fragen zu geben. In seinem 2018 erschienenen Folgebuch „Shaping the Fourth Industrial Revolution“ erklärt Schwab:

„Die Welt steht an einem Scheideweg. Die sozialen und politischen Systeme, die Millionen Menschen aus der Armut befreit und unsere nationale und globale Politik ein halbes Jahrhundert lang geprägt haben, lassen uns im Stich. Die wirtschaftlichen Vorteile des menschlichen Einfallsreichtums und der menschlichen Anstrengungen konzentrieren sich immer mehr, die Ungleichheit nimmt zu und die negativen externen Effekte unserer integrierten globalen Wirtschaft schaden der natürlichen Umwelt und den gefährdeten Bevölkerungsgruppen: den Akteuren, die am wenigsten in der Lage sind, die Kosten des Fortschritts zu tragen.

Das öffentliche Vertrauen in die Wirtschaft, die Regierung, die Medien und sogar die Zivilgesellschaft ist so weit gesunken, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung das Gefühl hat, dass das aktuelle System sie im Stich lässt. Die wachsende Kluft im Vertrauen zwischen den Menschen im obersten Einkommensviertel ihres Landes und dem Rest der Bevölkerung zeigt, dass der soziale Zusammenhalt bestenfalls brüchig und schlimmstenfalls kurz vor dem Zusammenbruch steht.

In diesem prekären politischen und sozialen Kontext stehen wir sowohl vor den Chancen als auch vor den Herausforderungen einer Reihe leistungsfähiger, aufstrebender Technologien – von künstlicher Intelligenz über Biotechnologien, fortschrittliche Materialien bis hin zu Quantencomputern -, die radikale Veränderungen in unserer Lebensweise bewirken werden und die ich als die vierte industrielle Revolution bezeichnet habe.“

Im Klartext: Schwab und Konsorten verschärfen Probleme wie Armut, Ungleichheit, zivile Unruhen, Misstrauen in die Regierung und Umweltzerstörung, um den Wunsch der Menschheit nach einem besseren Weg zu wecken. Dieser Weg ist das, was er die vierte industrielle Revolution nennt. Kombiniert mit den Plänen für den „Great Reset“, plant die Kabale, die das Weltwirtschaftsforum und viele andere globale Entitäten umfasst, eine Lösung anzubieten, die alle Übel der Menschheit zu lösen vorgibt, aber in Wirklichkeit dazu dienen wird, uns weiter zu versklaven. Wir werden von der Technologie, die sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit erschaffen, kontrolliert und einer minderwertigen Form der Menschheit unterworfen werden, indem man sie als Fortschritt und Erleuchtung tarnt. Bezüglich seiner Vision, die Menschheit nach seinem Bilde umzugestalten, sagt Schwab weiter:

„Die Zukunft wird unser Verständnis davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, sowohl in biologischer als auch sozialer Hinsicht herausfordern. Aufstrebende Biotechnologie-Agenden versprechen, die menschliche Lebensspanne zu verbessern und zu verlängern und die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. Die Möglichkeiten der Integration digitaler Technologien mit biologischem Gewebe wachsen ebenfalls, und was das für die nächsten Jahrzehnte bedeutet, weckt eine Reihe von Emotionen, von Hoffnung über Verwunderung bis hin zu Angst. Optimisten malen sich eine nachhaltigere Welt aus, frei von den Krankheiten, die wir heute bekämpfen. Pessimisten warnen vor einer dystopischen Zukunft mit Designer-Babys und ungleichem Zugang zu den Früchten der Biotechnologie.“

Ich schätze, Schwab hat nie die warnenden Geschichten über Männer gelesen, die versuchen, Gott zu spielen, wie „Frankenstein“ und „Die Insel des Dr. Moreau“

? Nennen Sie mich einen Pessimisten, aber ich glaube nicht an die alptraumhafte Zukunft, die Schwab, die RAND Corporation und alle ihre Verschwörer zu schaffen wünschen. In einem Interview mit dem RAND-Whistleblower Alex Abella enthüllte Paul Joseph Watson, was die Bemühungen der Organisation wirklich antreibt:

„RANDs ultimatives Ziel war es, Technokraten zu haben, die jeden Aspekt der Gesellschaft leiten, in der Verfolgung einer Eine-Welt-Regierung, die unter der ‚Herrschaft der Vernunft‘ verwaltet werden würde, eine rücksichtslose Welt, in der Effizienz König war und die Menschen wenig mehr als Maschinen waren, weshalb RAND die Sozialwissenschaften studierte, weil sie ratlos waren, wie man mit Menschen umgeht und wie menschliche Wesen nicht immer in ihrem eigenen vorhersehbaren Eigeninteresse handeln. In der neuen Weltordnung, an deren Schaffung RAND und die Ford Foundation arbeiten, ist kein Platz für Liebe, Empathie oder Selbstlosigkeit, und Patriotismus und Altruismus sind ihren Zielen zuwiderlaufend.“

Die wahren Absichten hinter dem „Internet der Körper“ und anderen Plänen wie der „Agenda 2030“, dem „Great Reset“ und der „Vierten industriellen Revolution“ sind nicht altruistisch, sondern diabolisch. Seien Sie gewarnt, dass diese Technologie Ihr Leben kurzfristig einfacher machen kann, aber ihr langfristiger Zweck ist es, Sie zu einem entmenschlichten Sklaven zu machen.