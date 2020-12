Wenn Sie dachten, 2020 war ein schlechtes Jahr, dann sehen Sie was 2021 passiert

In Bezug auf die Wirtschaft und die soziale Situation in Amerika ist 2020 definitiv eines der hässlichsten Jahre in der Geschichte, daran führt wirklich kein Weg vorbei. Dennoch habe ich den Eindruck, dass viele in der Öffentlichkeit unter der Annahme operieren, dass wir kurz davor sind, den Gipfel des Berges zu erreichen und das es von nun an nur noch bergab gehen wird. Leider ist das nicht der Fall.

Alle Augen sind auf das Pandemie-Ereignis gerichtet, und man denkt, dass, sobald die Pandemie „vorbei“ ist, die Krise vorbei sein wird und alles wieder zur Normalität zurückkehrt.

Aber, wie uns die Globalisten seit Beginn des Ausbruchs sagen, wird die Welt „nie wieder zur Normalität zurückkehren„. Nicht wegen der Pandemie, wohlgemerkt, sondern weil SIE es nicht zulassen werden, dass die Dinge wieder normal werden. Der „große Reset“, wie ihn das Weltwirtschaftsforum nennt, soll noch viele Jahre andauern. Und, die Globalisten beabsichtigen, dass jeder Aspekt unseres Lebens in etwas fast unerkennbar verändert werden.

Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich nicht erwarte, dass die Reset-Agenda erfolgreich sein wird. In der Tat, ich denke, es wird kläglich scheitern. Die Globalisten haben zu schnell zu weit gegriffen und sich selbst bloßgestellt, und Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt und in Amerika kaufen ihnen das Pandemie-Narrativ nicht ab. Aber hier ist das Problem; die Pandemie ist eine Ablenkung von einer viel größeren Bedrohung, nämlich dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der sich gerade jetzt entwickelt.

Der finanzielle Abschwung wurde von internationalen Banken und Zentralbanken durch massive Verschuldung und inflationäre Stimulierungsmaßnahmen geschaffen. Die Initialzündung für den Flächenbrand fand im Jahr 2008 statt, die wirtschaftliche Bedrohung ist schon seit geraumer Zeit vor der Nase der Öffentlichkeit. Nun aber hat das Establishment einige perfekte Sündenböcke, darunter die Trump-Administration sowie das Coronavirus. Die Globalisten hoffen, dass die Menschen durch die Pandemiekrise und den Wahlkampf so hypnotisiert werden, dass sie alle Schuld für den Zusammenbruch auf diese beiden vorgefertigten Ziele schieben werden.

Machen Sie keinen Fehler, die Wirtschaft wurde auf Lebenserhaltung gestellt, lange bevor Trump jemals ins Amt kam und lange bevor irgendjemand jemals von COVID-19 gehört hat. Die Globalisten ziehen jetzt einfach den Stecker und lassen sie sterben.

Natürlich bleiben die Aktienmärkte hoch, aber der Aktienmarkt repräsentiert NICHT die Wirtschaft. Er spiegelt nicht die finanzielle Gesundheit oder die Stabilität auf der Main Street wider. Der Aktienmarkt ist eine künstlich aufgemotzte pawlowsche Glocke, die die Öffentlichkeit jedes Mal, wenn die Ticker grün werden, zur Beruhigung dient. Die Mehrheit der Menschen neigt dazu, Aktienkurse mit wirtschaftlicher Verbesserung zu assoziieren (hauptsächlich Menschen, die nichts über Wirtschaft oder Aktien wissen). Der Umfang ihrer Recherchen besteht aus 15 Minuten Mainstream-Nachrichten pro Tag zusammen mit 30-Sekunden-Berichten über den steigenden oder fallenden Dow, das ist alles. Ein steigender Dow reicht aus, um einen großen Prozentsatz der Bevölkerung in dem Glauben zu halten, dass die Dinge besser werden.

Letztendlich werden die Aktien zusammen mit fast allem anderen abstürzen, genau wie in den hyperinflationären Märkten in Deutschland zur Weima.

Worauf sich die Öffentlichkeit jedoch konzentrieren sollte, sind die Schließungen von Kleinunternehmen, einschließlich der U-6-Messungen, die Ausgaben des Einzelhandels während der Stimulierung, die Räumungsankündigungen, usw. Dies wird Ihnen sagen, was die tatsächliche Geschichte hinter der Wirtschaft ist.

Es gibt bestimmte Ereignisse, die den Abschwung ebenfalls beschleunigen könnten, und wir müssen uns im Moment vor schwarzen Schwänen in Acht nehmen. Das Finanzsystem wurde im letzten Jahrzehnt so anfällig gemacht, dass jeder einzelne große Schock es zu Fall bringen könnte (erinnern Sie sich an 2008?). Verwechseln wir nicht Stimulus mit Widerstandsfähigkeit. Der Stimulus hat seine Grenzen, und ich glaube, dass wir im Jahr 2021 an diese Grenzen stoßen werden.

Hier sind einige der Ereignisse, die ich für das nächste Jahr vorhersage, zusammen mit den Auswirkungen, die sie auf die Stabilität Amerikas und vieler anderer Teile der Welt haben werden…

Die viel umstrittene Wahl setzt sich bis in den Januar fort

Die Wahlmänner in den Bundesstaaten sollen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in einer Woche abschließen, aber ich vermute, dass juristische Auseinandersetzungen das Wahlmännerkollegium daran hindern könnten, die Auszählung abzuschließen. Dies könnte dazu führen, dass die Ergebnisse des Wahlmännerkollegiums ignoriert werden und der Kampf um das Weiße Haus bis ins nächste Jahr andauert (es sei denn, der Oberste Gerichtshof kann alle Argumente anhören und in Rekordzeit zu einer Entscheidung kommen).

Wachsende Beweise für Wahlbetrug speziell in Georgia, Pennsylvania und Michigan haben viele Konservative dazu gebracht, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Frage zu stellen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Zweifler eine Biden-Präsidentschaft akzeptieren wird, selbst wenn Trump sich entschließen würde, nachzugeben.

Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass Trump über den Tag der Amtseinführung im Januar hinaus im Amt bleiben wird und dass die politische Linke plötzlich erkennen wird, dass die Wahl nicht so absolut war, wie sie ursprünglich angenommen hat.

Die angefochtene Wahl würde zwar nicht direkt zu wirtschaftlicher Instabilität führen, aber sie würde bedeuten, dass die Öffentlichkeit aus ihrer Verblüffung herausgerissen wird und ihr Glaube an die Zukunft erschüttert wird. Überbewertete, fragile Finanzsysteme verlassen sich auf den „größeren Narren“, um die Preise zu stützen, und brauchen das blinde Vertrauen der Bevölkerung, um weiter vorwärts zu taumeln. Dieser Glaube wird nun auf die Probe gestellt.

Massenproteste, Unruhen, evtl. bewaffneter Konflikt

Ich bin in diesen Tagen ziemlich misstrauisch gegenüber dem Verhalten der Mainstream-Medien geworden, sogar noch mehr als sonst. Warum? Nun, jedes Mal, wenn eine harte Tatsache auf Wahlbetrug veröffentlicht wird, lügen die Medien darüber. Und ich spreche hier nicht von geschickter Verdrehung, um die Wirkung der Nachricht abzuschwächen, ich spreche von offener Lüge, die leicht von jedem überprüft und entlarvt werden kann.

Diese Art von Desinformation würde niemals Konservative oder sogar intelligente Gemäßigte überzeugen, weil wir die Quellen doppelt überprüfen. Die Leute auf der politischen Linken neigen jedoch eher dazu, alles zu glauben, was die MSM sagen, ohne eigene Nachforschungen anzustellen. Ich fange an, mich zu fragen, ob die Medien wieder die gleiche Masche verwenden wie Jahr 2016: geben falsche Hoffnung durch Fehlinformationen, so dass, wenn die Dinge nicht ihren Weg gehen werden, sie wütend werden, als ob etwas von ihnen gestohlen wurde.

Richten die Medien die Linke für einen epischen Schock ein, indem sie sich weigern, legitime Beweise für Wahlbetrug zu melden, und sie glauben lassen, dass es keinen Fall gibt? Ist das Ziel, Linke so hart zu treffen, dass Trump im Amt bleibt, dass sie als Reaktion bösartig aufregen?

Vielleicht liege ich falsch und Biden geht ohne Hindernisse ins Amt, wie viele erwarten. Seien wir aber ehrlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie die Wahlsituation an diesem Punkt verlaufen kann:

In Anbetracht der Beweise für Wahlbetrug bleibt Trump im Amt. Linke randalieren en masse und behaupten, die Präsidentschaft sei gestohlen worden. Konservative werden gebeten, Kriegsrechtsmaßnahmen zu unterstützen, um „den Wahnsinn zu stoppen.“ Durch die Unterstützung des Kriegsrechts, würden die Konservativen die sehr verfassungsmäßigen Schutz und Freiheiten opfern sie behaupten, zu verteidigen.

Biden betritt das Weiße Haus unter schwerem Verdacht des Betrugs. Er versucht dann, eine nationale Abriegelung der Stufe 4 im Namen des Stoppens der Pandemie einzuführen. Mit der Todesrate für das Virus weit unter 1% für alle, die nicht in einem Pflegeheim mit vorbestehenden Bedingungen leben, und keine Beweise, dass Maske Mandate etwas bewirkt, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, Millionen von Amerikanern weigern sich diesen Maßnahmen nach zu kommen. Die Bundesstaaten und Gemeinden, die sich daran halten, werden noch mehr Schließungen von Kleinbetrieben und Arbeitslosigkeit erleiden.

Biden würde dann versuchen, kriegsrechtliche Maßnahmen einzuleiten, die bürgerlichen Freiheiten ab zu schaffen und das wird möglicherweise einen Bürgerkrieg auslösen.

Medizinische Pässe und Impferpressung

Regierungsvertreter sind in diesen Tagen ständig in den Medien und behaupten, dass Impfungen nicht verpflichtend gemacht werden sollen. Was sie nicht erwähnen, ist, dass sie bereits versuchen, gesetzlich festzulegen, dass jeder ohne Impfung oder medizinischen Pass nicht in der Lage sein wird, an der normalen Gesellschaft teilzunehmen oder sogar in ihrem Job arbeiten zu dürfen. Dieses Programm bewegt sich in einem unglaublich schnellen Tempo, was mich denken lässt, dass die Globalisten erkennen, dass sie den Kampf um die Köpfe der Bürger verlieren und sie ihre Agenda vorantreiben müssen, bevor es zu spät ist.

Hier ist, was im Jahr 2021 in Bezug auf die Pandemie passieren wird:

1: Die Medien und elitären Organisationen werden weiterhin die Infektionszahlen in die Höhe treiben, um die Öffentlichkeit zu verängstigen, obwohl die Todesrate so niedrig ist, dass die Infektionsrate bedeutungslos wird

2: Wenn Biden im Amt ist, werden Mandate zu einem Bundesthema gemacht und auf Bundesebene durchgesetzt werden

3: Wenn Trump im Amt ist, werden die Regierungen der Bundesstaaten versuchen, Mandate durchzusetzen, und die großen Konzerne werden ihnen dabei helfen

4: Es wird dann einen großen Vorstoß geben, medizinische Pässe zu verlangen, die beweisen, dass eine Person nicht infiziert ist, um irgendeinen öffentlichen Ort zu betreten. Das bedeutet, dass man sich rund um die Uhr einer Kontaktverfolgung unterziehen muss oder einen neuen Impfstoff bekommt, wann immer dies angeordnet wird. Im Grunde genommen wird Ihr Leben unter der totalen Kontrolle der Landes- oder Bundesregierungen stehen, wenn Sie auch nur den Anschein einer Rückkehr in Ihr normales Leben haben wollen.

5: Wenn dieser Prozess nicht funktioniert und nicht genügend Menschen zum Einlenken bewegt, werden die Regierungen versuchen, Konjunkturschecks oder eine Form des Universellen Grundeinkommens anzubieten, aber nur für jene Menschen, die der Überwachung ihrer Handys und der Impfung zustimmen.

6: Neue Mutationen von COVID-19 werden von nun an praktischerweise jedes Jahr gefunden werden, was bedeutet, dass die Öffentlichkeit ständig neue Impfungen erhalten muss, und die medizinische Tyrannei wird niemals verschwinden, wenn die Menschen nicht aggressiv dagegen vorgehen.

Von nun an wird es noch schlimmer…

2021 wird viel schlimmer sein als 2020, aber zumindest werden die Linien gezogen und der Kampf wird für alle klarer sein. Die Wirtschaftskrise ist das, was mich am meisten beunruhigt. Die oben genannten Ereignisse werden den endgültigen Abschwung des globalen Systems und Amerikas im Besonderen vollenden. Ein solcher Finanzcrash würde weit mehr Chaos und Tod verursachen, als es der Coronavirus je könnte.

Letztendlich glaube ich, dass die Öffentlichkeit schlecht auf Pandemie-Mandate reagieren wird. Viele konservative Staaten und Bezirke werden sich einfach weigern, sie durchzusetzen. Die Frage ist jedoch, werden sich die Menschen am Ende gegenseitig bekämpfen und alles über die Globalisten vergessen, die das Problem überhaupt erst geschaffen haben? Wird die Massenarmut Erfolg haben, wo die Pandemie versagt hat, indem sie die Amerikaner überzeugt hat, ihre Freiheiten im Austausch für etwas Stabilität aufzugeben?

Ablenkungen gibt es zuhauf, und die Reset-Agenda zeichnet sich ab, aber ich sehe nicht, dass die Globalisten ungeschoren aus dieser Sache herauskommen. Zu viele Menschen wissen jetzt, wer sie sind und was sie vorhaben.