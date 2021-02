Wenn Konzerne mächtiger werden als die Regierung, muss sich unsere Definition von „Big Brother“ ändern

Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden unsere gottgegebenen Freiheiten oft von repressiven Regierungen brutal unterdrückt, und das geschieht auch heute noch überall auf der Welt. Aber in unserer Zeit ist eine zusätzliche Bedrohung für unsere Freiheiten und Freiheiten aufgetaucht.

Globale Konzerne werden immer größer und mächtiger, und in den letzten Jahren haben sie diese Macht zunehmend genutzt, um die Gesellschaft zu gestalten. Das ist ein sehr gefährlicher Trend, denn in der westlichen Welt gelten viele der Einschränkungen, denen unsere nationalen Regierungen unterworfen sind aber für Konzerne nicht.

Das gibt ihnen einen enormen Einfluss, und den nutzen sie auch.

Hier in den Vereinigten Staaten hat die Bundesregierung immer noch ein Machtmonopol in Bereichen wie Grenzsicherheit, Landesverteidigung und Außenpolitik.

Aber wenn es um die Dinge geht, die im täglichen Leben der meisten Amerikaner am wichtigsten sind, könnte man argumentieren, dass die riesigen Konzerne inzwischen mächtiger sind als die Bundesregierung.

Zum Beispiel prahlen unsere Politiker gerne damit, wie viele Arbeitsplätze sie „geschaffen“ haben, aber die Wahrheit ist, dass sie eigentlich gar keine Arbeitsplätze schaffen, es sei denn, man will die nutzlosen Schreibtischjobs der Regierung zählen.

Unsere Politiker können dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, das für das Wirtschaftswachstum günstig ist, aber es sind die Unternehmen, die wirklich bestimmen, ob die Wirtschaft wächst oder nicht.

Man könnte sogar behaupten, dass die Unternehmen derzeit die Wirtschaft sind.

Im Laufe der Zeit ist es für jeden Amerikaner immer schwieriger geworden, wirklich unabhängig vom Unternehmenssystem zu werden. Selbst wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen oder für sich selbst arbeiten, besteht eine gute Chance, dass Sie in vielerlei Hinsicht von den großen Konzernen abhängig sind.

Wenn Sie das bezweifeln, versuchen Sie doch einfach einmal, sich selbständig zu machen, ohne jemals Produkte von Unternehmen zu benutzen, ohne jemals mit einem großen Technologieunternehmen zu arbeiten und ohne jemals ein Einkommen aus irgendeiner Unternehmensquelle zu beziehen.

Heutzutage wird der größte Teil unseres Lebens von unseren Firmenoberhäuptern bestimmt. Sie entscheiden, welchen Job Sie haben werden, wie hoch Ihr Gehalt sein wird, wie lange Sie arbeiten werden und wie Ihre Krankenversicherung aussehen wird.

Darüber hinaus haben nun viele große Unternehmen entschieden, dass es bestimmte Überzeugungen, Meinungen und Werte gibt, die ihre Mitarbeiter nicht haben dürfen.

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich gehört, dass eine bestimmte Schauspielerin von Disney gefeuert wurde, weil sie Meinungen hatte, die nicht akzeptabel waren. Das war ein sehr prominenter Fall, aber die Wahrheit ist, dass diese Art von Dingen derzeit im ganzen Land ständig passieren.

Wenn wir uns in die Zukunft bewegen, werden große Gruppen von Menschen, die sich eines „Gedankenverbrechens“ schuldig gemacht haben, davon ausgeschlossen, jemals bestimmte Arten von Jobs zu bekommen. Wenn Sie der aktuellen Version der politischen Korrektheit nicht die Treue schwören, wird es Ihnen einfach nicht erlaubt sein, eine prominente Position in der Gesellschaft einzunehmen.

Wenn Ihre Überzeugungen als „anstößig“ angesehen werden, dürfen Sie mit etwas Glück den Boden für die Elite wischen.

Selbst wenn Sie zu Hause sind, will die Elite endlos überwachen und kontrollieren, was Sie tun, sagen und denken. Das tun sie in erster Linie über das Internet, und in den letzten Monaten haben sie ihre Kontrolle erheblich verschärft. Das Folgende stammt aus einem Meinungsartikel, der gerade vom ehemaligen US-Senator Orrin Hatch verfasst wurde…

Betrachten Sie die Ereignisse des letzten Monats. Social-Media-Sites verbannt den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von ihren Plattformen. Eine Säuberung von konservativen Stimmen auf Twitter folgte. Amazon Web Services löschte Parler, eine konservative Social-Media-Seite, aus dem Internet. Nur wenige Tage später blockierte YouTube den öffentlichen Zugang zu einer Senatsanhörung über COVID-19.

Diese Ereignisse bestätigten, was viele von uns schon lange wussten: Die wahre politische Macht liegt nicht mehr in Washington, sondern im Silicon Valley. Big Tech entscheidet nun effektiv darüber, wer das Recht hat, sich zu äußern, wer das Recht hat, sich online zu versammeln und wer die Möglichkeit hat, ein Unternehmen im digitalen Zeitalter aufzubauen. Für viele Amerikaner haben die Nutzungsbedingungen von Twitter jetzt mehr Macht darüber, was sie auf dem öffentlichen Platz sagen können und was nicht, als der erste Verfassungszusatz es macht.

Früher konnten die Amerikaner auf den öffentlichen Platz gehen und alles sagen, was sie wollten.

Aber jetzt sind die großen Tech-Unternehmen der öffentliche Platz.

Redefreiheit ist eine Sache der Vergangenheit im Internet, und mehr Stimmen werden „deplatformed“ mit jedem Tag.

Am Mittwoch, war es LifeSiteNews…

YouTube hat den Kanal von LifeSiteNews gerade vollständig gelöscht. Dies ist kein vorübergehendes Verbot. Jedes einzelne unserer Videos ist komplett weg.

Das hat mich sehr betrübt, denn so viele andere Pro-Life-Stimmen sind bereits zum Schweigen gebracht worden. Wir brauchen dringend diese Stimmen, denn wenn wir auf dem Weg bleiben, die wir derzeit auf sind, gibt es keine Zukunft für Amerika.

Am Donnerstag, suspendierte Twitter Project Veritas.

Project Veritas möchte weiterhin ihre Informationen in der Öffentlichkeit teilen, und ich möchte es weiterhin mit meinen Lesern teilen. In der Tat, Ich teile Project Veritas Videos auf The Most Important News die ganze Zeit.

Aber Twitter hat beschlossen, dass Project Veritas zu offensiv geworden ist.

„Abbrechen Kultur“ ist außer Kontrolle geraten, und es ist der Beginn jeden Bereich unserer Gesellschaft zu infizieren. Hier ist mehr von Orrin Hatch…

Das Muster der „Kündigung“ von Personen für Beiträge in sozialen Medien ist gut etabliert. Dies kann zur Deklassierung, Kündigung oder – wenn Sie die Baseball-Legende Curt Schilling sind – sogar zum Verlust Ihrer Krankenversicherung führen. Wir sind daran gewöhnt, die Kündigungskultur auf einer Mikroebene zu sehen: hier wird ein Zeitungsredakteur gefeuert, dort ein Universitätsprofessor suspendiert. Aber jetzt, dank der Hilfe von Big Tech, sehen wir die Kündigungskultur auf einer viel breiteren Ebene. Man denke nur an die Massenkündigung der mehr als 10 Millionen Nutzer von Parler oder an die zunehmenden Forderungen, Fox News, Newsmax und andere rechtsgerichtete Kanäle ganz zu verbieten. Wenn sie erfolgreich sind, werden diese Bemühungen das Fenster akzeptabler Standpunkte in der amerikanischen Gesellschaft schrumpfen lassen, bis sich die Konservativen am Rande wiederfinden.

Wenn wir diesen Weg weitergehen, denken Sie nur daran, was dies für die nächste Generation von Amerikanern bedeuten würde.

Kinder, die sich eines „Gedankenverbrechens“ schuldig gemacht haben, werden nicht in gute Schulen gehen, sie werden niemals gute Jobs haben dürfen, sie werden von Banken und Finanzinstituten gemieden und sie werden von allen großen Entitäten im Internet verboten oder ausgegrenzt.

Im Grunde genommen werden sie einen Weg finden müssen, irgendwie am Rande der Gesellschaft zu überleben.

All das soll die Menschen dazu zwingen, das zu glauben, was sie glauben sollen.

In der Tat ist es gefährlich für Sie, diesen Artikel gerade zu lesen.

Sie sind immer da und beobachten alles was Sie im Internet tun, und Ausdrücke der Nichteinhaltung sind nicht akzeptabel in dieser schönen neuen Welt, in der wir leben.