Weitere Lockdown-Märchen

Die neuen Tricks der Lockdown-Medien.

(Nur auf Deutsch) Lockdown-Befürworter stehen vor dem Problem, dass die Lockdown-Politik international enormen sozialen und wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat und immer noch verursacht, aber offensichtlich keinen medizinischen Nutzen gebracht hat (siehe Grafik oben).

Ein vermeintliches „Vorbild“ nach dem anderen verschwand von der Bühne, so dass heute nur noch das totalitäre China sowie einige Inselstaaten übrig bleiben. Der Erfolg der Inseln lag nicht in erster Linie in der Sperrung, sondern in den frühen Grenzkontrollen – insbesondere in Südkorea, Taiwan und Japan gab es bisher keine Sperrung.