Weihnachtswunder im Landtag – Restaurant wird zur Kantine

Eine unglaubliche Geschichte

Heute Nacht habe ich hier schon geschrieben, wie das Restaurant des Stuttgarter Landtags auf wundersame Weise zur Kantine wurde. Und damit auch in Corona-Zeiten geöffnet bleiben darf – denn Kantinen sind von der Schließung der Gastronomie ausgenommen. Auch mit den Mindestabständen nehmen es besonders Auserwählte, wie die Landtagspräsidentin von den Grünen, in der neuen „Kantine“ nicht so genau (siehe hier). Einer meiner vielen aufmerksamen Leser (allen ein herzliches Dankeschön) hat mich nun auf eine faszinierende Fundstelle aufmerksam gemacht: Die Eigenwerbung des früheren Restaurants und der jetzigen Kantine. Sie hat mich so fasziniert, dass ich mich entschloss, daraus einen eigenen kurzen Beitrag zu machen. Denn was inzwischen in „unserem besten Deutschland aller Zeiten“ in Kantinen geboten ist, beweist, dass unsere Republik faktisch ein Schlaraffenland ist, in dem Milch und Honig fließen. Und noch dazu zum Spottpreis – ist das Drei-Gang-Menü in dieser „Kantine“ doch, laut einem Abgeordneten, auch schon unter 10 Euro zu haben. Getränk inklusive.