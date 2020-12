Wegweisende Studie beleuchtet Gesundheitsgefahren von 5G für Mensch und Umwelt und Tipps was man dagegen unternehmen kann

Die New Hampshire Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology (Kommission zur Untersuchung der Umwelt- und Gesundheitseffekte der sich entwickelnden 5G-Technologie) hörte 13 Experten aus den Bereichen Epidemiologie, Arbeitsmedizin, Toxikologie, Physik und Technik sowie einen Experten aus der Mobilfunkindustrie. Mit Ausnahme des Industrievertreters waren sich alle einig, dass die von Mobilfunkgeräten ausgehende HF-Strahlung Menschen, Tiere, Insekten und Pflanzen beeinträchtigt.

*Neueste Daten der Gesetzgebungskommission von New Hampshire bestätigen, dass die drahtlose Technologie erhebliche negative Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Insekten und Pflanzen hat.

*Im Wettlauf um hyperschnelle Internetgeschwindigkeit und Konnektivität stellen Experten Vergleiche zwischen der Freigabe von 5G und den Lügen der Tabak- und Ölindustrie an.

*Die Struktur, die zur Unterstützung von 5G erforderlich ist, wird Mobilfunkantennenanschlüsse in der Nähe Ihres Zuhauses und Ihres Arbeitsplatzes platzieren, was es fast unmöglich macht, sie zu vermeiden und Ihr Risiko für übermäßigen oxidativen Stress erhöht, der zu Angstzuständen, Depressionen und Alzheimer führen kann.

*Es ist wichtig, sich an der Verhinderung der Einführung von 5G zu beteiligen, indem Sie Ihre lokalen Gesetzgeber kontaktieren und lokale Petitionen unterzeichnen. Erwägen Sie Maßnahmen in Ihrem Zuhause, um die Exposition zu reduzieren.

Sozusagen unter dem Radar fliegend, während der Medienberichterstattung über die COVID-19-Pandemie, ist der Rollout eines hyperschnellen 5G-Mobilfunknetzes im vollen Gange. Da Millionen von Amerikanern plötzlich aus der Ferne arbeiten, hat sich dies als eine große Chance für die Regulierungsbehörden erwiesen, 5G voranzutreiben.

Doch angesichts der wachsenden drahtlosen Verbindungen empfiehlt eine bahnbrechende Studie, die Belastung zu reduzieren.

Trotz der Bedenken vieler Experten schreitet die Implementierung unter dem Deckmantel voran, ein schnelleres und effizienteres Internet zu bringen – koste es, was es wolle. Der Begriff 5G steht für die fünfte Generation des drahtlosen Zugangs, die Jonathon Adelstein, Chef der Wireless Infrastructure Association, als „4G auf Steroiden“ charakterisiert. Der Verband vertritt fast 200 Unternehmen der Telekommunikationsbranche.

Allerdings ist Adelsteins Charakterisierung von 4G auf Steroiden nicht ganz zutreffend. Während das 4G-Netz weniger als 6 Gigahertz (GHz) des Funkfrequenzspektrums nutzt, wird 5G zwischen 30 GHz und 300 GHz belegen, also kürzere Millimeter-Wellenlängen. Die gesundheitlichen Auswirkungen einer ständigen Exposition gegenüber Impulsen dieser Wellenlängen sind noch nicht gründlich untersucht worden, aber die ersten Erkenntnisse zeigen, dass es wahrscheinlich gefährlich ist.

Wenn schnellere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wirklich das Endziel sind, dann sind Glasfaserverbindungen der weitaus bessere und sicherere Weg in die Zukunft. Es sind nicht die höheren Geschwindigkeiten von 5G, die den Wissenschaftlern Sorgen bereiten, sondern vielmehr die Verteilung der drahtlosen Daten, die in den meisten Fällen einfacher und kostengünstiger über Glasfaserkabel geleitet werden könnten.

Neueste Daten bestätigen bisherige Erkenntnisse

Nach der Verabschiedung der New Hampshire House Bill 522 wurde die New Hampshire legislative Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology gebildet. Die Kommission wurde beauftragt, „die Umwelt- und Gesundheitseffekte der 5G-Mobilfunktechnologie im Jahr 2019 zu untersuchen“.

Die Kommission setzte sich aus 13 Mitgliedern zusammen, deren Ausbildung Epidemiologie, Arbeitsmedizin, Toxikologie, Physik, Ingenieur-Elektromagnetik und ein Vertreter der Wireless-Industrie umfasste. Wie von EMF Safety Network zitiert, wurde die Kommission gebeten, acht spitze Fragen zu beantworten, einschließlich:

Warum Tausende von begutachteten Hochfrequenz (HF)-Studien, die eine breite Palette von gesundheitlichen Auswirkungen zeigen, einschließlich DNA-Schäden, Gehirn- und Herztumoren, Unfruchtbarkeit und viele andere Beschwerden, von der Federal Communication Commission (FCC) ignoriert wurden.

Warum die FCC-Richtlinien die gesundheitlichen Auswirkungen der drahtlosen Technologie nicht berücksichtigen.

Warum die HF-Grenzwerte der FCC 100-mal höher sind als die in anderen Ländern.

Warum die FCC die Einstufung der Weltgesundheitsorganisation als mögliches Karzinogen ignoriert.

Warum, obwohl die führenden Wissenschaftler der Welt einen Appell zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor drahtloser Strahlung unterzeichnet haben, nichts unternommen wurde.

Die Kommission hörte Experten an und schließlich erkannten alle außer dem Vertreter der Telekommunikation an, dass die von drahtlosen Geräten ausgehende HF-Strahlung Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Insekten und Pflanzen hat. Die Kommission schrieb:

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass DNA-Schäden durch Strahlung außerhalb des ionisierenden Teils des Spektrums auftreten können. Die Kommission hörte Argumente auf beiden Seiten dieses Themas, wobei viele nun sagen, dass es Befunde gibt, die biologische Effekte in diesem Bereich zeigen. Dieses Argument wird durch die zunehmende Nutzung von Millimeterwellen im Mikrowellenbereich noch verstärkt.

Ihre erste Empfehlung war „eine unabhängige Überprüfung der aktuellen RF-Standards der elektromagnetischen Strahlung im 300MHz- bis 300GHz-Mikrowellenspektrum“, um die Gesundheitsrisiken zu bewerten, die mit der zellularen Kommunikation verbunden waren.

Die übrigen Empfehlungen beinhalteten solche, die die Exposition des Einzelnen gegenüber dem 5G-Netzwerk reduzieren und das Wissen und Bewusstsein der Öffentlichkeit über ihre Exposition erhöhen würden.

Enthalten war ein kürzerer Minderheitenbericht, der vom Vertreter der Wirtschaft und Industrie und dem Vertreter der Telekommunikation geschrieben wurde, die nicht mit der Mehrheit der Experten übereinstimmten.

Das EMF Safety Network schrieb: „Dieser Minderheitenbericht plappert die Sprache der Telekommunikationsindustrie nach und entlarvt ihre Agenda, die Wissenschaft zu ignorieren und die Öffentlichkeit weiterhin zu verwirren.“

Sicherheit wird der Geschwindigkeit untergeordnet

Genauso wie die Tabakindustrie die Öffentlichkeit davon überzeugt hat, dass Rauchen nicht gefährlich ist, so verkauft die Telekommunikationsindustrie der Öffentlichkeit Geschwindigkeit vor Sicherheit. Im Interview mit Greater Earth Media machte der IT-Experte Jon Humphrey den krass offensichtlichen Vergleich zwischen den Aktionen der Telekommunikations-, Tabak- und Bleigasindustrie und sagte:

Sie wissen also, dass die Technologie gefährlich ist, und deshalb versuchen sie nur, so viel wie möglich davon zu verbreiten, bevor sie endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Traurigerweise haben wir das alles schon einmal gesehen.

Wir haben es bei den großen Tabakkonzernen gesehen, wir haben es bei verbleitem Gas gesehen und in jedem einzelnen Fall haben die großen Konzerne das getan, was sie immer tun – sie haben gelogen und dann haben sie Politiker und Wissenschaftler bezahlt und sie haben Leute zum Schweigen gebracht und sie diskreditiert und leider sind sie mit einer Menge davon durchgekommen und das ist es, was wir sicherstellen müssen, dass das bei 5G nicht passiert.

Es wird versprochen, dass die Geschwindigkeiten 10 bis 100 Mal schneller sein werden als 4G, das hauptsächlich auf Millimeterwellen (MMW) basiert. Laut EMF-Coach und Autor Lloyd Burrell werden die Signale wahrscheinlich schwächer sein, da die Wellenlängen nicht in Gebäude eindringen und eher in Regen und Pflanzen aufgenommen werden. Zum Anpassen wird das 5G-Netzwerk verwenden:

… kleinere Mobilfunkstationen (und die Technologie des Beamforming), die Datenpakete verschlüsseln/entschlüsseln und auf einem störungsfreien Weg zurück zu uns leiten. Dies könnte drahtlose Antennen an jedem Laternenpfahl, jedem Strommast, jedem Haus und jedem Geschäft in ganzen Stadtvierteln, Städten und Gemeinden bedeuten.

Dies erfordert eine neue Infrastruktur, bei der 5G-Zellstationen auf bestehenden Strukturen, wie z. B. Versorgungsmasten, montiert werden. Während der Anhörungen des US-Senats zu diesem Thema gaben die Vertreter der Industrie auf die Frage nach Sicherheitsstudien zu diesen Kleinzellenstationen an, dass ihnen nicht bekannt sei, ob solche Studien existieren.

Dies veranlasste Senator Richard Blumenthal, D-Conn, zu der Aussage: „Es gibt also wirklich keine laufende Forschung. We’re kind of flying blind here“. Ein im Scientific American veröffentlichter Artikel von Joel M. Moskowitz, Ph.D., Direktor des Center for Family and Community Health in der School of Public Health an der University of California, Berkeley, identifizierte eine weitere Herausforderung:

5G wird 4G nicht ersetzen; es wird 4G in naher Zukunft und möglicherweise auf lange Sicht begleiten. Wenn es synergistische Effekte durch die gleichzeitige Exposition gegenüber mehreren Arten von RFR gibt, kann unser Gesamtrisiko für Schäden durch RFR erheblich steigen. Krebs ist nicht das einzige Risiko, da es beträchtliche Beweise dafür gibt, dass RFR neurologische Störungen und reproduktive Schäden verursacht, wahrscheinlich aufgrund von oxidativem Stress.

Wie in diesem Video von IEEE Spectrum, Teil einer großen Organisation, die sich der Technik widmet, erklärt wird, gibt es mehrere Unterschiede zwischen 4G- und 5G-Technologie. In Anbetracht der Tatsache, dass es bereits viele Menschen gibt, die mit elektromagnetischer Überempfindlichkeit zu kämpfen haben, wird die Sättigung von Städten und Vororten mit zusätzlichen Funkfrequenzen dieses einst seltene Leiden nur noch verstärken.

Eines der wesentlichen Probleme mit der Technologie ist, dass sie sich hauptsächlich auf Millimeterwellen (MMW) stützt, von denen bekannt ist, dass sie menschliches Gewebe bis zu 2 Millimeter durchdringen, wo sie von der Oberfläche der Hornhaut absorbiert und von Schweißdrüsen innerhalb der Haut weitergeleitet werden. Jeder dieser Faktoren führt zu einer Assoziation mit einer Reihe von potenziellen Gesundheitsproblemen.

Zum Beispiel verwendet das US-Verteidigungsministerium (DOD) MMW in Waffen zur Kontrolle von Menschenansammlungen, dem so genannten Active Denial System, weil es ein starkes Brennen verursacht. Das DOD schreibt: „Das Active Denial System erzeugt einen fokussierten und sehr gerichteten Millimeterwellen-Hochfrequenzstrahl.“

MMW ist auch bekannt, um Ihre Immunfunktion zu unterdrücken und erhöhen zellulären Stress, schädliche freie Radikale, Lerndefizite und, potenziell, bakterielle Antibiotikaresistenz. Nichts deutet darauf hin, dass 5G weniger Schaden anrichten wird als die derzeitige Technologie, und es gibt Tausende von Studien, die die schädlichen Auswirkungen dieser Technologie belegen.

Die Forschung von Martin Pall, Ph.D., beschreibt detailliert, wie übermäßiger oxidativer Stress, ausgelöst durch die Mikrowellenexposition der drahtlosen Technologie, zu reproduktiven Schäden und neurologischen Störungen, wie Angst, Depression, Autismus und Alzheimer, führen kann.

Was können Sie tun, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, auszusteigen?

Sobald es in Ihrer Nachbarschaft installiert ist, haben Sie keine Möglichkeit mehr, sich der 5G-Exposition zu entziehen. „5G wird praktisch überall sein, und die Möglichkeiten, sich einfach „davon zu entfernen“, werden sehr begrenzt sein, wenn Millionen von Kleinzellengeräten ausgerollt werden“, sagt Humphrey.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Mikrowellenstrahlung von drahtlosen Technologien ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man sich Sorgen um seine Gesundheit macht. Leider wird die Einführung von 5G Abhilfemaßnahmen erschweren. Deshalb müssen wir uns alle engagieren und tun, was wir können, um dies von vornherein zu verhindern, indem wir uns zum Beispiel an Ihre lokalen Gesetzgeber wenden und lokale Petitionen unterzeichnen.

Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge, wie Sie Ihre Gefährdung reduzieren und den Schaden durch drahtlose Technologien mindern können. Darüber hinaus können Sie ein kostenloses Kapitel aus meinem Buch „EMF*D“ herunterladen, das viele der wichtigsten Empfehlungen zusammenfasst. Es ist praktisch, wenn Sie es auf Ihrem Schreibtisch als Referenz aufbewahren, wenn Sie Änderungen in Ihrem Haus vornehmen.

*Identifizieren Sie die wichtigsten EMF-Quellen in Ihrem Zuhause, wie z. B. Ihr Mobiltelefon, schnurlose Telefone, WLAN-Router, Bluetooth-Headsets und andere mit Bluetooth ausgestattete Geräte, drahtlose Mäuse, Tastaturen, intelligente Thermostate, Babyphone, intelligente Messgeräte und die Mikrowelle in Ihrer Küche. Sprechen Sie idealerweise jede Quelle an und bestimmen Sie, wie Sie deren Nutzung am besten einschränken können.

*Sofern es sich nicht um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt, sollten Kinder keine Mobiltelefone oder drahtlose Geräte jeglicher Art benutzen. Kinder sind aufgrund ihrer dünneren Schädelknochen und ihres sich entwickelnden Immunsystems und Gehirns weitaus anfälliger für Handystrahlung als Erwachsene.

*Die Forschung zeigt auch, dass Kleinkinder unter einem Jahr nicht effektiv Sprache aus Videos lernen und das, was sie auf dem iPad lernen, nicht auf die reale Welt übertragen. Es ist also ein Fehler zu glauben, dass elektronische Geräte wertvolle Bildungserfahrungen bieten.

*Verbinden Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit dem Internet und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Desktop im Flugzeugmodus befindet. Vermeiden Sie auch drahtlose Tastaturen, Trackballs, Mäuse, Spielsysteme, Drucker und tragbare Haustelefone. Entscheiden Sie sich für die kabelgebundenen Versionen.

*Wenn Sie WLAN verwenden müssen, schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benutzen, besonders nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie WLAN ganz abschalten können. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschlüsse haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine kabelgebundene Verbindung zum Internet herstellen.

*Vermeiden Sie die Verwendung von kabellosen Ladegeräten für Ihr Mobiltelefon, da auch diese die EMF in Ihrem Haus erhöhen. Kabelloses Laden ist auch weit weniger energieeffizient als die Verwendung eines Dongles, der an einer Steckdose angeschlossen ist, da er kontinuierlich Strom zieht (und EMF aussendet), egal ob Sie ihn benutzen oder nicht.

*Schalten Sie nachts den Strom zu Ihrem Schlafzimmer ab. Dies funktioniert in der Regel, um elektrische Felder von den Drähten in Ihrer Wand zu reduzieren, es sei denn, es gibt einen angrenzenden Raum neben Ihrem Schlafzimmer. Wenn das der Fall ist, müssen Sie mit einem Messgerät feststellen, ob Sie auch den Strom im angrenzenden Raum abschalten müssen.

*Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, idealerweise einen ohne Licht. Ich verwende einen sprechenden Wecker für Sehbehinderte.

*Wenn Sie noch einen Mikrowellenherd verwenden, sollten Sie ihn durch einen Dampfkonvektionsherd ersetzen, der Ihre Speisen ebenso schnell und weitaus sicherer erhitzt.

*Vermeiden Sie die Verwendung von „intelligenten“ Geräten und Thermostaten, die auf drahtlose Signalübertragung angewiesen sind. Dies gilt auch für alle neuen „intelligenten“ Fernsehgeräte, da sie ein Wi-Fi-Signal aussenden und Sie das Wi-Fi-Signal im Gegensatz zu Ihrem Computer nicht ausschalten können. Erwägen Sie, stattdessen einen großen Computermonitor als Fernseher zu verwenden, da dieser kein WLAN-Signal aussendet.

*Lehnen Sie einen intelligenten Zähler an Ihrem Haus ab, solange Sie können, oder fügen Sie einem vorhandenen intelligenten Zähler eine Abschirmung hinzu, von denen einige die Strahlung nachweislich um bis zu 98 % reduzieren.

*Ziehen Sie in Erwägung, das Bett Ihres Babys in Ihr Zimmer zu verlegen, anstatt ein drahtloses Babyphone zu verwenden. Verwenden Sie alternativ ein fest verdrahtetes Überwachungsgerät.

*Ersetzen Sie CFL-Lampen durch Glühbirnen. Idealerweise entfernen Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus. Sie strahlen nicht nur ungesundes Licht aus, sondern, was noch wichtiger ist, sie übertragen Strom auf Ihren Körper, wenn Sie sich in der Nähe der Lampen aufhalten.

*Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon am Körper zu tragen, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus, und schlafen Sie nie mit diesem in Ihrem Schlafzimmer, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus. Selbst im Flugzeugmodus kann es Signale aussenden, weshalb ich mein Telefon in eine Faraday-Tasche stecke.

*Wenn Sie Ihr Mobiltelefon benutzen, verwenden Sie die Freisprecheinrichtung und halten Sie das Telefon mindestens einen Meter von sich entfernt. Verringern Sie die Zeit, die Sie mit dem Mobiltelefon verbringen, radikal. Verwenden Sie stattdessen VoIP-Software-Telefone, die Sie über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet nutzen können.

*Vermeiden Sie es, Ihr Handy und andere elektronische Geräte mindestens eine Stunde (besser mehrere Stunden) vor dem Schlafengehen zu benutzen, da das blaue Licht des Bildschirms und die EMFs beide die Melatoninproduktion hemmen. Wenn Sie Ihr Telefon benutzen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie die Blaulichtfilter aktiviert haben und dass es im Dunkelmodus ist.

*Die Auswirkungen von EMF werden durch Kalziumkanalblocker reduziert, stellen Sie also sicher, dass Sie genügend Magnesium zu sich nehmen. Die meisten Menschen haben einen Magnesiummangel, der die Auswirkungen von EMFs verschlimmert.

*Pall hat eine Arbeit veröffentlicht, die nahelegt, dass die Erhöhung des Nrf2-Spiegels helfen kann, EMF-Schäden zu lindern. Eine einfache Möglichkeit, Nrf2 zu aktivieren, ist der Verzehr von Nrf2-verstärkenden Lebensmitteln, wie Kreuzblütler-Gemüse und fermentierte Lebensmittel und Getränke.

*Bewegung, Kalorienrestriktion (wie z.B. intermittierendes Fasten) und die Aktivierung des Stickoxid-Signalwegs (eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Stickoxid-Dump-Übung) erhöhen ebenfalls Nrf2.