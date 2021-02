Washingtons Schachspiel im Nahen Osten und wie es ausgehen wird

Obwohl das Erbe der Außenpolitik für Biden nicht einfach war, gibt es keinen Zweifel, dass die Probleme des Nahen Ostens, so oder so, ganz oben auf seiner Agenda bleiben werden, und dafür gibt es viele Gründe. Erstens ist es eine strategisch sehr vorteilhafte Region, um die ganze Welt über die Energiepreise zu manipulieren, und als großer Markt für amerikanische Waffen hat sie schon immer die Interessen aller US-Eliten angezogen, egal ob sie Demokraten oder Republikaner sind.

Im bevorstehenden, in den nächsten vier Jahren stattfindenden Schachspiel, das Washington auf dieser regionalen Plattform spielt, wird Biden sicherlich in allernächster Zukunft seine Figuren arrangieren müssen, die Richtungen der einzelnen Angriffe der vorherigen Administration anpassen und neue Zwischen- und Endziele hervorheben. Wie Biden bereits in seinen Wahlkampfreden erklärt hat, beabsichtigt er unter anderem, Teheran zurück an den Verhandlungstisch mit Washington zu bringen, die unvermeidliche Anpassung in den Beziehungen zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vorzunehmen, der „begonnen hat, sich von den Vereinigten Staaten zu entfernen.“

Auch für die Biden-Administration wird es nicht leicht sein, einen für Washington möglichst vorteilhaften Weg der Beziehungen zu Israel zu finden, genauer gesagt, eine Balance zwischen Trumps offen einseitigem pro-israelischem Kurs und der Zweckmäßigkeit, die ausgewogene Politik, die Obama in diesem Teil der Welt verfolgte, wiederzubeleben.

Bislang hat Biden der Nahostpolitik auf seiner Wahlkampf-Website nur wenige Zeilen gewidmet. Sie beschränkten sich meist auf die traditionellen Versprechen: “die immerwährenden Kriege in Afghanistan und im Nahen Osten zu beenden”, die US-Truppen nach Hause zu bringen, sich nur auf den Kampf gegen die Terrorgruppen Al-Qaida und Daesh zu konzentrieren (beides Formationen, die in Russland verboten sind), die amerikanische Unterstützung für den “von den Saudis geführten Krieg im Jemen” zu beenden und sich weiterhin fest für Israels Sicherheit einzusetzen. Die Suche nach den gewinnbringendsten konkreten Lösungen wird die neue Präsidialadministration lange Zeit in Anspruch nehmen, denn in dem verworrenen Geflecht der Interessen lokaler und externer Akteure in der Region könnte jeder Schritt zu einem geopolitischen Tsunami für alle Beteiligten werden.

In Ermangelung einer Entscheidung Washingtons ist die Situation in der Region, insbesondere innerhalb der Länder, die dem Abraham-Abkommen beigetreten sind, jedoch unklar.

Israel eröffnete, basierend auf einem am 15. September 2020 unterzeichneten Vertrag, am 24. Januar seine Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eitan Na’eh, der eine bemerkenswerte Karriere im israelischen Außenministerium gemacht hat, wurde zum vorläufigen Gesandten ernannt, um die Mission zu leiten, obwohl ein ständiger jüdischer Botschafter nicht ernannt wird, bis eine neue israelische Regierung gebildet wird, da die aktuelle Übergangsregierung nicht die Autorität hat, dies zu erlauben. Zusätzlich zur Botschaft wurde am 26. Januar das israelische Konsulat in Dubai – einem wichtigen touristischen Zentrum der Vereinigten Arabischen Emirate – eröffnet, da Tel Aviv die Absicht hat, die touristischen Besuche israelischer Bürger in diesem Land zu erhöhen. Das Konsulat in Dubai wurde damit zur zweiten diplomatischen Vertretung Israels in diesem Land. Gleichzeitig ist bekannt, dass die beiden Staaten schon vor der gegenseitigen Anerkennung informelle Beziehungen unterhielten und seit langem stillschweigend in den Bereichen Verteidigung, Militär, Geheimdienst sowie bei der Bekämpfung des iranischen Atomprogramms zusammenarbeiten, da sich die Positionen Israels und der VAE in dieser Frage ähneln. Infolgedessen wurden die VAE der dritte arabische Staat (nach Ägypten 1979 und Jordanien 1994), der ein Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnete.

Erinnern Sie sich, dass später, auf Drängen Washingtons, Bahrain schnell dem Friedensabkommen mit Israel beitrat, ein paar Monate später folgten Marokko (Dezember 2020) und der Sudan (Januar 2021), und die Abkommen selbst wurden die “Abraham-Abkommen” genannt – in Erinnerung an die biblische Figur, die als geistiger Vorfahre aller Anhänger des Christentums, des Judentums und des Islam gilt.

Und so wurde am 26. Januar die israelische diplomatische Vertretung in Marokko in der Hauptstadt Rabat mit der Ankunft des Interimsgesandten David Govrin wiedereröffnet. Diese israelische diplomatische Vertretung wurde vor etwa 20 Jahren nach der Aussetzung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern geschlossen, aber Israel behielt das Gebäude, in dem das Verbindungsbüro untergebracht war. Auch Marokko behielt sein diplomatisches Büro in Tel Aviv, das ebenfalls während der Zweiten Intifada geschlossen wurde.

Benjamin Netanjahu wird außerdem vom 9. bis 11. Februar zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Bahrain reisen, wo er sich mit Kronprinz Mohammed bin Zayed von den Vereinigten Arabischen Emiraten, König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain, Kronprinz Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa sowie mit hochrangigen Beamten in Abu Dhabi und Manama treffen will.

Im Rahmen der Intensivierung der Kontakte und der Zusammenarbeit mit den Unterzeichnerstaaten des Abraham-Abkommens stattete der israelische Geheimdienstminister Eli Cohen am 26. Januar der sudanesischen Hauptstadt Khartum einen Kurzbesuch ab, wo er mit dem sudanesischen Präsidenten Abdel Fattah al-Burha, Verteidigungsminister Yassin Ibrahim und mehreren sudanesischen Vertretern des Verteidigungs- und des Geheimdienstministeriums zusammentraf. Es wurde eine breite Palette von Fragen der bilateralen Zusammenarbeit besprochen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Geheimdienst und Wirtschaft. Bei den Kontakten wurde auch die Möglichkeit eines Beitritts Israels zum Red Sea Council, dem der Sudan, Ägypten und Saudi-Arabien angehören, erörtert.

Die diplomatischen Schritte zur Unterzeichnung des Abraham-Abkommens wurden in der Region jedoch unterschiedlich aufgenommen. Insbesondere Bewohner Palästinas und des Irans warfen den Ländern, die die Abkommen mit Israel unterzeichnet haben, vor, die Interessen des arabischen Volkes zu verraten. Der Präsident von Algerien, Abdelmadjid Tebboune, kommentierte die Friedensabkommen mit der Bemerkung, dass sein Land “das palästinensische Problem hochhält” und die überstürzte Normalisierung der Beziehungen nicht unterstützt.

Auch innerhalb der Länder, die den Abraham-Verträgen beigetreten sind, ist das Bild recht kompliziert. So sprach sich der sudanesische Premierminister Abdallah Hamdok während der Diskussionen um die Annahme des Abkommens gegen den Deal aus. Auch Sadiq al-Mahdi, Vorsitzender der wichtigsten Oppositionspartei des Landes, Al-Umma, der dort als einer der angesehensten Politiker gilt, verurteilte die Entscheidung des offiziellen Khartums mit den Worten: “Dies trägt zur Zerstörung des Friedensprojekts im Nahen Osten bei und ist ein Schritt zur Entfachung eines neuen Krieges.”

Am 17. Januar verbrannten Dutzende von Demonstranten im Sudan eine israelische Flagge während einer Demonstration gegen Khartums Unterzeichnung eines Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen mit dem jüdischen Staat. Die Demonstranten skandierten anti-israelische Slogans und trugen Plakate mit Aufschriften: “Normalisierung ist Verrat” und “Normalisierung ist ein Verbrechen”.

Analysten zufolge kann mit dem Beitritt von immer mehr Ländern zum Abraham-Abkommen nicht nur die arabisch-israelische Konfrontation zum Scheitern gebracht werden, sondern auch eine neue Allianz gebildet werden, die sich, wenn Tel Aviv aktiv wird, nicht gegen Israel, sondern gegen einen anderen Feind richtet – den Iran. Darüber hinaus wird Tel Aviv zum Beispiel Zugang zur Insel Sokotra erhalten, die faktisch von den VAE kontrolliert wird, was Teherans Unterstützung für die Houthis im Jemen ernsthaft erschweren wird.

Es sollte auch bedacht werden, dass die VAE, Bahrain, Marokko und der Sudan zwar bereits ein Abkommen zur Regelung der Beziehungen zu Israel unterzeichnet haben, dennoch haben die Behörden und politischen Kräfte in diesen Ländern wiederholt ihre prinzipielle Position zum Thema Westbank betont. Gleichzeitig betonten sie, dass das Abraham-Abkommen es ermöglichte, die Annexion palästinensischen Landes durch Israel zu stoppen.

Netanjahu seinerseits hat aber auch wiederholt eine etwas andere Position betont, insbesondere, dass die “Ausdehnung der Souveränität” über diese Gebiete nicht beendet, sondern nur ausgesetzt sei, und dabei angemerkt, dass die weitere Umsetzung dieses Plans in Abstimmung mit Washington erfolgen werde. Netanjahus Worte wurden durch die Tatsache bestätigt, dass die israelische Führung ihre “Siedlungspolitik” trotz der kürzlichen Unterzeichnung des Abraham-Abkommens fortsetzt: Am 20. Januar wurde berichtet, dass die Behörden ein Projekt zum Bau von mehr als 800 Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt haben. Die palästinensischen Wahlen, die für den 22. Mai angesetzt sind, werden die Spannungen in dieser Frage zweifellos verschärfen.

In dieser Hinsicht muss die Biden-Administration, die nach Angaben aus Tel Aviv bereits ihre Unterstützung für das Abraham-Abkommen zum Ausdruck gebracht hat, viele der kritischen Details ihrer Nahost-Politik so schnell wie möglich angehen. Andernfalls könnten die Protestfeuer in dieser Region in sehr naher Zukunft ausbrechen und auf die Vereinigten Staaten übergreifen.