Was sie uns vor 2020 über den Lockdown sagten

Im Jahr 2020 änderten sich die Vorstellungen über den Umgang mit einem neuen Virus massiv.

Vor der Covid-19-Pandemie bezweifelte der Mainstream der Epidemiologie und des öffentlichen Gesundheitswesens die Wirksamkeit von Abriegelungen und Massenquarantänen – oder lehnte sie sogar ab, weil sie als ineffektiv angesehen wurden.

Das alles änderte sich im März 2020, als sich die Stimmung zugunsten von Lockdownmaßnahmen änderte.

Dennoch gibt es eine Fülle von Beweisen, die ihre ursprüngliche Haltung erklären und warum diese Mandate nicht funktionieren.

1: Fauci sagte, dass die Abschottung des Landes nicht funktioniert. (24. Januar 2020)

Anfang 2020 sprach Fauci mit Reportern und sagte: „Ich glaube nicht, dass wir dies in den USA tun könnten. Ich kann mir nicht vorstellen, New York oder Los Angeles zu schließen, sondern das Urteil der Chinesen Die Gesundheitsbehörden sind der Ansicht, dass dies angesichts der Tatsache, dass es sich in den Provinzen ausbreitet, ihrer Meinung nach etwas ist, das tatsächlich dazu beitragen wird, es einzudämmen. Ob dies der Fall ist oder nicht, ist wirklich fraglich, da es historisch gesehen keine großen Auswirkungen hat, wenn Sie Dinge herunterfahren. „

2: Bericht der Weltgesundheitsorganisation über NPIs und warum Quarantäne unwirksam ist. (2019)

In einer Tabelle listet die WHO ihre Empfehlungen für NPIs je nach Schweregrad auf. Die Quarantäne von exponierten Personen wird als „unter keinen Umständen empfohlen“ eingestuft. Der Bericht erklärt, dass „die häusliche Quarantäne von exponierten Personen zur Reduzierung der Übertragung nicht empfohlen wird, da es keine offensichtliche Begründung für diese Maßnahme gibt und es erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung geben würde.“

3: Die WHO räumt ein, dass die Übertragung während der Influenza-Pandemie von 1918 durch Sozialdistanzierung nicht gestoppt oder dramatisch reduziert wurde. (2006)

Die WHO-Autoren kommen schließlich zu dem Schluss, dass NPIs, einschließlich Quarantäne, bessere und gezieltere Methoden erfordern, um sie effektiver und weniger „belastend“ zu machen. „Kranke Personen“, so die Autoren, „sollten zu Hause bleiben, wenn sie zum ersten Mal symptomatisch werden, aber erzwungene Isolation und Quarantäne sind ineffektiv und unpraktisch.“ In einer Zusammenfassung von Berichten über die Influenza-Pandemie von 1918 nennt die WHO Lomé (das britisch besetzte Togo) und Edmonton (Kanada) als Orte, an denen „Isolation und Quarantäne eingeführt wurden; öffentliche Versammlungen wurden verboten; Schulen, Kirchen, Colleges, Theater und andere öffentliche Versammlungsorte wurden geschlossen.“ Doch trotz zusätzlicher Maßnahmen (in Lomé wurde der Verkehr gestoppt und in Edmonton wurden die Geschäftszeiten eingeschränkt) konnten in beiden Fällen „gesellschaftsverändernde Maßnahmen die Übertragung nicht stoppen oder anscheinend dramatisch reduzieren.“ Ein umfassender Bericht der Vereinigten Staaten über die Pandemie von 1918 kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Schließungen „in städtischen Gebieten nicht nachweislich wirksam waren, aber in kleineren Städten und ländlichen Gebieten, wo Gruppenkontakte weniger zahlreich sind, wirksam sein könnten.“

4: Eine Studie im Bulletin of Mathematical Biology über die Grippepandemie 1918 in Kanada kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Quarantänen nicht funktionieren. (2003)

Die Studie simulierte verschiedene Ebenen des Reisens und fand heraus, dass Reisebeschränkungen wirksam sein können, aber „dass eine Politik der Einführung von Quarantäne zum frühestmöglichen Zeitpunkt nicht immer zur größten Reduzierung der Fälle einer Krankheit führt.“ Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „Quarantänemaßnahmen, die den Reiseverkehr zwischen den Gemeinden einschränken, wahrscheinlich nie zu 100 % wirksam sind, und die Simulationsergebnisse deuten darauf hin, dass eine solche Situation die Situation sogar verschlimmern kann, vor allem, wenn es keine starken Bemühungen gibt, infektiöse Personen vom Rest der Bevölkerung zu isolieren.“

5: Der populäre Autor und Tulane-Adjunct-Professor John M. Barry, ein starker Gegner der Great Barrington Declaration, argumentierte, dass Quarantänen im Falle der Spanischen Grippe nicht funktionieren. (2009)

Vor über einem Jahrzehnt stellte Barry fest, dass Quarantänen historisch gesehen erfolglos waren: „Dieser Autor unterstützt die meisten vorgeschlagenen NPIs, mit Ausnahme der Quarantäne, die historisch gesehen stark darauf hindeutet, dass sie ineffektiv ist, und möglicherweise auch die Schließung von Schulen, wobei die Analyse der jüngsten Ereignisse noch aussteht.“ Er befürwortet stattdessen allgemein angepriesene Maßnahmen, wie z. B. zu Hause bleiben, wenn man sich unwohl fühlt (und sich dabei von Familienmitgliedern isolieren), häufig die Hände waschen und eine Maske tragen, wenn man krank ist. In Bezug auf den letzten Punkt warnt er vor dem Tragen von Masken bei gesunden Menschen und merkt an: „Beweise aus dem SARS-Ausbruch deuten darauf hin, dass die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens sich selbst infizierten, während sie ihre Schutzausrüstung ablegten.“

6: Der Direktor des Seton Hall Center for Global Health Studies sagt, dass die Reisebeschränkungen die Übertragung von SARS nicht verzögert haben. (2009)

Yanzhong Huang räumt ein, dass „Reisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen nur einen begrenzten Nutzen haben, wenn es darum geht, die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen […], indem sie Reisen und Handel beeinträchtigen und genau die Art von Transparenz und Offenheit verhindern, die für eine globale Reaktion auf Krankheitsausbrüche unerlässlich ist.“ Diese Maßnahmen untergraben letztlich die Überwachungskapazitäten eines Landes, weil „Menschen, die Symptome zeigen, aus Angst vor Quarantäne oder Stigmatisierung die Gesundheitsbehörden meiden [und] begrenzte Gesundheitsressourcen verschwenden […] Laurie Garrett vom Council on Foreign Relations [stellte fest], dass im Juli in den meisten Ländern der Welt bereits Anzeichen von Müdigkeit und Ressourcenerschöpfung aufgetreten waren.

7: Eine Studie der Wake Forest University stößt bei einer simulierten Epidemie auf „Selbstschutz-Müdigkeit“. (2013)

Studie nutzt ein Multiplayer-Online-Spiel, um die Ausbreitung einer Infektionskrankheit durch eine aus den Spielern zusammengesetzte Bevölkerung zu simulieren. Die Autoren finden heraus, dass „die Bereitschaft der Menschen, sich sicher zu verhalten, mit der Zeit zu- oder abnimmt, abhängig von der Schwere einer Epidemie […]; wenn die Prävalenz niedrig ist, setzt ein ‚Selbstschutz-Müdigkeitseffekt‘ ein, wodurch Individuen mit der Zeit weniger bereit sind, sich sicher zu verhalten.“ Sie sagen, dies erinnere „an die Kondommüdigkeit – die abnehmende Verwendung von Kondomen als Präventionsmaßnahme – im Kontext der HIV/AIDS-Prävention.“

8: In der Zeitschrift „Biosecurity and Bioterrorism“ lehnen die Epidemiologen von Johns Hopkins Quarantänen rundweg ab. (2006)

In einem Artikel mit dem Titel „Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza“ (Maßnahmen zur Eindämmung der pandemischen Grippe) weisen die Epidemiologen der JHU auf Probleme mit Abriegelungen hin: „Wie die Erfahrung zeigt, gibt es keine Grundlage für die Empfehlung einer Quarantäne, weder für Gruppen noch für Einzelpersonen. Die Probleme bei der Umsetzung solcher Maßnahmen sind gewaltig, und die sekundären Auswirkungen von Abwesenheit und Störung der Gemeinschaft sowie mögliche negative Folgen, wie der Verlust des öffentlichen Vertrauens in die Regierung und die Stigmatisierung der unter Quarantäne stehenden Personen und Gruppen, sind wahrscheinlich beträchtlich.“ Ihre abschließende Bemerkung betonte: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinschaften, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert sind, am besten und mit der geringsten Angst reagieren, wenn das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird.“

9: In einer führenden Fachzeitschrift, dem American Journal of Epidemiology, erklären die Autoren, unter welchen Bedingungen eine Quarantäne wirksam wäre, die nicht mit den Merkmalen von Covid-19 übereinstimmen. (2006)

Insbesondere stellen sie fest, dass Quarantänen nur dann wirksam sind, wenn: (1) eine Isolierung nicht möglich ist; und (2) die asymptomatische Ausbreitung signifikant und zeitlich eng begrenzt ist (nichts von alledem ist bei Covid der Fall). Sie schlussfolgern, dass „die Anzahl der durch den Einsatz von Quarantäne verhinderten Infektionen voraussichtlich sehr gering sein wird, vorausgesetzt, dass die Isolierung effektiv ist.“ Und wenn die Isolierung ineffektiv ist? Dann ist sie nur dann von Vorteil, „wenn es eine signifikante asymptomatische Übertragung gibt und wenn die asymptomatische Periode weder sehr lang noch sehr kurz ist.“ Sollte jedoch eine Massenquarantäne angewendet werden, würde sie „erhebliche soziale, psychologische und wirtschaftliche Kosten verursachen, ohne dass viele infizierte Personen entdeckt werden.“

10: Im Epidemiology Journal sagen die Harvard- und Yale-Professoren Marc Lipsitch und Ted Cohen, dass das Hinauszögern einer Infektion ältere Menschen schlechter stellen kann. (2008)

Sie erklären, wie das Hinauszögern des Infektionsrisikos kontraintuitiv wirken kann, wenn der Erreger für ältere Bevölkerungsgruppen tödlicher ist. Sie sagen: „Die Verringerung des Risikos, dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft einem Erreger ausgesetzt wird, hat den begleitenden Effekt, dass das Durchschnittsalter, in dem Infektionen auftreten, steigt. Bei Krankheitserregern, die im höheren Alter eine höhere Morbidität verursachen, können Maßnahmen, die die Exposition reduzieren, aber nicht eliminieren, paradoxerweise die Zahl der schweren Krankheitsfälle erhöhen, indem sie die Last der Infektion auf ältere Personen verlagern.“ Basierend auf dieser Analyse wird Covid-19, das die Älteren unverhältnismäßig stärker schädigt als die Jüngeren, besser gehandhabt, indem man die Bevölkerung exponiert, sei es durch natürliche Infektion oder Impfung.

11: Ein Team von Johns Hopkins-Wissenschaftlern sagt, dass Quarantänen nicht funktionieren, aber aus politischen Gründen angestrebt werden. (September 2019)

In dem Bericht erklären sie, dass Quarantäne eher politisch als auf die öffentliche Gesundheit bezogen ist: „Während eines Notfalls sollte erwartet werden, dass die Umsetzung einiger NPIs, wie z.B. Reisebeschränkungen und Quarantäne, eher aus sozialen oder politischen Gründen von den politischen Führern verfolgt wird, als aufgrund von Erkenntnissen der öffentlichen Gesundheit.“ Später erklären sie die Ineffektivität von Quarantäne: „Im Kontext eines hochwirksamen respiratorischen Erregers kann Quarantäne aufgrund der hohen Übertragbarkeit das am wenigsten wirksame NPI zur Kontrolle der Ausbreitung sein.“

Im März 2020 argumentierte Michael Osterholm – jetzt Bidens Covid-19-Berater – ebenfalls, dass Abriegelungen kein „Heilmittel“ für die Pandemie sind und listete mehrere Kosten einer Abriegelung auf. Osterholms Artikel in der New York Times im August zeigt jedoch eine konträre Sichtweise, indem er behauptet, dass „wir unsere Lockdown-Bemühungen zur Kontrolle der Virusübertragung aufgegeben haben, lange bevor das Virus unter Kontrolle war“, indem wir „zu schnell geöffnet haben.“ Osterholm und (Neel) Kashkari befürworten einen obligatorischen Shelter-in-Place „für alle außer den wirklich wichtigen Mitarbeitern.“

Ebenfalls im März 2020 gipfelten diese Erkenntnisse aus den genannten Werken und vielen anderen in einem offenen Brief an Vizepräsident Mike Pence, der von 800 Medizinern zahlreicher Universitäten im ganzen Land unterzeichnet wurde und darauf hinwies: „Obligatorische Quarantäne, regionale Abriegelungen und Reiseverbote[…] sind schwierig umzusetzen, können das öffentliche Vertrauen untergraben, haben hohe gesellschaftliche Kosten und, was wichtig ist, betreffen unverhältnismäßig die verletzlichsten Segmente in unseren Gemeinschaften.“

Während der Expertenkonsens über die Unwirksamkeit von Massenquarantänen in den vergangenen Jahren in letzter Zeit in Frage gestellt wurde, zeigen die heutigen Beweise immer wieder, dass Massenquarantäne sowohl unwirksam bei der Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten als auch schädlich für den Einzelnen ist. Die falsche Lektion zu lernen – anzunehmen, dass Massenquarantänen sowohl gut als auch effektiv sind – schafft einen gefährlichen Präzedenzfall für zukünftige Pandemien.