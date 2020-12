Was ist dran am UFO-Phänomen? – Punkt.PRERADOVIC Weihnachtsspecial mit Robert Fleischer

Wo steht eigentlich die UFO-Forschung? In Deutschland wird das Thema oft belächelt, die USA und andere Staaten haben dagegen eigene militärische Forschungsprojekte, die sich mit außerirdischen Intelligenzen und möglichen Besuchen auf der Erde beschäftigen. Der langjährige Leiter des israelischen Weltraumprogramms behauptet jetzt sogar, es gebe einen Vertrag zwischen Aliens und der US-Regierung. Der Journalist Robert Fleischer (exomagazin.tv) betreibt seit Jahren akribische Recherche zum Thema UFOs und interviewte schon Vertreter des Pentagon zu Aliens. Ein Gespräch über UFOs in der Luft und im Meer, geheime Forschung, Sichtungen in der Nähe von Atommeilern und die Frage, ob außerirdische Intelligenz schon mitten unter uns weilt.