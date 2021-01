Was Biden/Harris tun werden

mises.org

Um den verstorbenen Murray Rothbard zu paraphrasieren, funktionierte das „Zwei-Parteien-System“ in Amerika während des zwanzigsten Jahrhunderts in etwa so: Die Demokraten sorgten für die großen Sprünge nach vorn, und die Republikaner konsolidierten die Errungenschaften. Wilson, Roosevelt und Johnson waren die transformativen Präsidenten; Eisenhower, Nixon und Reagan boten nur Rhetorik und schwache Tee-Kompromisse. In der Politik ist es immer besser, für etwas zu sein, als gegen etwas zu sein, und die Republikaner waren nie sehr gegen eine Ausweitung der Bundesmacht, solange sie einen Platz am Trog hatten.

George W. Bush hat diese Dynamik zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts herausgefordert. Trotz seiner eigenen intellektuellen Unbelehrbarkeit nutzte er die terroristischen Ereignisse des 11. Septembers, um eine besonders schädliche „konservative“ Außenpolitik voranzutreiben und einen wachsenden Überwachungsstaat im Inland zu rechtfertigen. Die Ergebnisse waren reichlich transformativ, von der Ashcroft/Yoo-Doktrin der einheitlichen Exekutivgewalt bis hin zur Initiierung von zwei desaströsen Kriegen im Nahen Osten. Renditions, CIA Black Sites, Waterboarding und Guantanamo Bay wurden alle Teil des nationalen Lexikons. Und jeder wurde bezahlt, von Big Pharma in Form von Medicare Part D bis hin zu den Bürokraten der Lehrergewerkschaft, die die Bush-Ted Kennedy-Allianz, bekannt als No Child Left Behind, unterstützten. Hinzu kommt das orwellsche Ministerium für Heimatschutz und seine Transportsicherheitsbehörde, und Bushs sichtbarstes Vermächtnis könnte sein, den Flugverkehr in Amerika für immer zu ruinieren.

Donald Trump ist kein George W. Bush. Heute verlässt Donald Trump trotz all seines Getöses und der absoluten Abneigung der Linken ihm gegenüber das Amt als Übergangspräsident. Seine tatsächliche Bilanz, nicht seine Rhetorik und Twitter-Persona, wird sich als erstaunlich konform mit dem DC-Status quo erweisen. Sein „America First“-Gerede über Arbeitsplätze und Handel, seine schizophrene Außenpolitik, seine tatsächlichen Handlungen in Bezug auf die Einwanderungspolitik und sogar seine gepriesenen Steuersenkungen unterschieden sich in der Substanz nicht allzu sehr von allem, was Hillary Clinton getan haben könnte. Trumps Unterschied war der Ton, nicht die Substanz, aber zusammen mit seinem Außenseiterstatus war das genug, um ihm die bösartige Feindschaft des Sumpfes zu verdienen.

Wir haben im Wesentlichen eine vierjährige nationalen Paroxysmus über nichts ertragen, und für nichts. Denken Sie darüber nach. All dieser Hass und Spaltung wurde nicht in „Politik“ verwurzelt, was auch immer, aber in der politischen Klasse Hass und Verachtung für selbst rein rhetorische Herausforderungen an ihre Macht.

Also, was wird die Biden / Harris Verwaltung tun?

What Biden/Harris Will DoFür den Anfang, werden sie nur feige Opposition von der Mitch McConnell GOP übernehmen. Als Trump sie verlassen hat, sind nationale Republikaner eifrig und erleichtert, um ihre Rolle als die höfliche Kriegstreiber Verlierer Fraktion zurück zu kehren. Die Partei versucht, alle Spuren des Trumpismus wegzuwaschen und die Führung von atavistischen Figuren wie Mitt Romney, Liz Cheney und Nikki Haley zu umarmen. Aber Joe Biden und Kamala Harris riechen nach den jüngsten Ereignissen im US-Kapitol und ihren Siegen im Senat von Georgia eindeutig Blut und wollen Trump vollständig ablehnen und die GOP in diesem Prozess hängen. Noch wichtiger ist, dass sie unter enormem Druck von ihrer linken progressiven Flanke stehen, da sie sich auf die Unterstützer von Bernie Sanders und Elizabeth Warren verlassen haben, während sie sich für Antifa, BLM und LGBT-Anliegen als Kernstücke ihrer Kampagne einsetzten.

Daher sollten wir eine starke progressive Agenda erwarten, die von Biden vorangetrieben wird, einige davon in den ersten hundert Tagen über Executive Orders von zweifelhafter Legalität. Hilfreich ist, dass der neue Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, ein Memo herausgegeben hat, in dem er alle robusten Maßnahmen skizziert, die Biden sofort ergreifen wird, um jeden Hauch von Donald Trumps Präsenz aus dem Beltway zu entfernen.

Was wir erwarten sollten sind, nationale covid Mandate und Lockdowns, aggressive Klimawandel Vorschriften, Medicare für alle als Gesetzgebung, Studentendarlehen Vergebung, und eine Vielzahl von föderalen Regeln pervers auf Rasse konzentriert, Geschlecht und Sexualität in der Regierung, Schulen, Arbeitsplätzen, und Corporate Boardrooms. Amnestie für Einwanderer wird im Vordergrund stehen, zusammen mit DC und Puerto Rican statehood. Die Besetzung des Obersten Gerichtshofs wird ein besonders umstrittenes Thema sein, da viele Demokraten zwei von Trump ernannte Kandidaten für illegitim halten und die Konservativen im Senat die Justiz als letztes Bollwerk gegen die Linke sehen.

Was die Steuern angeht, so heißt es: UP. Sie werden steigen. Aber trotz seiner Wahlkampfversprechen, vermutet man, dass die Biden-Administration alle Kapitalertragssteuererhöhungen langsam angehen wird. Viele Amerikaner aus den blauen Bundesstaaten haben 2020 große Gewinne an der Börse gemacht, und das könnte ihren Enthusiasmus für die Überwindung der Vermögensungleichheit dämpfen. Aufschlussreich wird auch sein, ob Biden tatsächlich darauf drängt, die besonderen Steuerregeln für Private-Equity-Firmen zu ändern, die als „Carried Interest“ bekannt sind. Und er wird sich beeilen, die volle Abzugsfähigkeit von staatlichen Einkommenssteuern wiederherzustellen, die das Trump-Steuergesetz einschränkte und damit wohlhabende Steuerzahler in den blauen Hochsteuerstaaten verletzte. Schließlich kennt er seine Basis.

Kamala Harris ist der Joker in dieser Geschichte. Wurde jemals ein US-Präsident in der modernen Geschichte mit der weit verbreiteten Erwartung gewählt, dass er seine Amtszeit nicht beenden würde? Nicht nur, dass er der älteste gewählte Regierungschef sein wird, er zeigt auch deutliche Anzeichen eines kognitiven Verfalls und um Worte zu finden kommt er des öfteren is stolpern – wie man es von einem Mann seines Alters erwarten würde. Harris‘ Präsidentschaftskampagne brachte uninspirierte 40 Millionen Dollar ein, von denen mehr als die Hälfte von wohlhabenden Spendern kam. Sie schaffte es nicht, sowohl in den Umfragen als auch an der Wahlurne für Aufregung zu sorgen. Sie schnitt bei der linken Flanke ihrer Partei unterdurchschnittlich ab und konnte keinen einzigen demokratischen Delegierten oder Vorwahlen gewinnen. Praktisch keine Demokraten stimmten für sie, um Präsidentin zu werden.

Aufgrund ihres Alters und ihres Status als „Person of Color“ lehnt Harris sicherlich links von ihrem Chef. Er ist der alte Haudegen für das korporative Delaware; sie ist die junge, hippe Senatorin aus dem progressiven Kalifornien. Aber wenn Joe Biden stirbt oder zurücktritt – beides ist in den nächsten vier Jahren durchaus möglich – wird Harris sicherlich zu einer transformativen Figur.

So oder so, die Biden-Administration erbt eine politische Landschaft, die ihr sehr entgegenkommt. Politiker, Journalisten, CEOs und Menschen aller politischen Richtungen (einschließlich der Libertären) feiern die Enttarnung und Entpersonalisierung von Trump und machen ihre Verachtung für seine Anhänger und ihren Wunsch, ihn zu bestrafen, deutlich.

Neue US-Klage richtet sich gegen Diskriminierung aufgrund des ImpfstatusDemokratische Sozialisten entdecken nun ihre Liebe zur Diskriminierung durch „private Unternehmen“ und unterstützen Deep Tech-Säuberungen von widerspenstigen Stimmen oder jedem, der es wagt, die Legitimität der Wahlen in Frage zu stellen. Die alternative Social-Media-Seite Parler nimmt sich „build your own platform“ zu Herzen, nur um von den App-Stores von Android und Apple ausgeschlossen und von seinem Amazon-Webhosting gekickt zu werden. BLM/Antifa-Aktivisten, die den Sommer damit verbrachten, Gebäude in Brand zu setzen und die Auflösung der städtischen Polizeibehörden zu fordern, klingen wie Nixons Verfechter von Recht und Ordnung, wenn es um die Hallen des Kongresses geht. Und linke Progressive lernen, „die Bombe zu lieben“, während sie die militärische Besetzung von DC mit fünfundzwanzigtausend Soldaten der Nationalgarde über eine nicht existierende Bedrohung für Bidens virtuelle Amtseinführung bejubeln (achten Sie auf die permanente Stationierung von Truppen rund um Capitol Hill, wie in jeder guten Bananenrepublik). Zäune umgeben nun das heilige Capitol-Gebäude; anscheinend funktionieren Mauern, um einfache Bürger in einem guten Abstand vom „Haus des Volkes“ zu halten.

In der Zwischenzeit ist Populismus, das schmutzigste aller Schimpfwörter, das zur Beschreibung der Demokratie verwendet wird, wenn der falsche Kerl gewinnt, völlig gerechtfertigt, wenn die Eliten so schlecht versagen. Es wird nicht einfach weggehen. Wenn die Biden-Administration wirklich eine De-facto-Klasse politischer Dissidenten schaffen will, vor allem unter den „Flyover Deplorables“, dann könnte der Widerstand gegen ihre neue Rekonstruktion(!) stärker sein, als sie sich vorstellen. Populisten sind keine Aufrührer oder Verräter, noch sind sie inländische Terroristen. Und politisch besiegte Menschen gruppieren sich neu und tauchen in verschiedenen Formen wieder auf, manchmal in virulenten Formen.

Ist Massendemokratie in einem Land mit 330 Millionen Menschen die Antwort? Ist ein gewisses Maß an Subsidiarität zulässig, um lokale Kontrolle und größeren sozialen Zusammenhalt zu ermöglichen? Oder müssen die Staaten vollständig und endgültig zu glorifizierten Bundesstaaten werden, archaische Rückfälle in alte Vorstellungen von Amerika? Wenn Biden oder Harris Amerika wirklich verändern wollen, müssen sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die Linke ist nicht in der Stimmung für eine Versöhnung mit Trump-Anhängern, aber Bestrafung ist keine Politik. Es ist die Tat von Tyrannen.