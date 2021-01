Warum Ihr Gesicht bald Ihre Bankkarte ersetzen könnte

Typischer unkritischer BBC Bericht der nicht auf die totale Kontrolle jedes einzelnen hinweist.

Die Gesichtserkennung wird tief in Verbraucherdienste integriert, bei denen Zahlungen erforderlich sind, wodurch die Verwendung physischer Zahlungskarten entfällt. Die Menge der gesammelten Daten ist zwar für Benutzer praktisch, bietet jedoch einen umfassenden Einblick in die Privatsphäre, obwohl versprochen wird, Ihre Daten sicher zu halten.

Von Richard Baimbridge via BBC:

Um zu bezahlen, sehen Sie sich einfach Ihr Spiegelbild auf einem kleinen LCD-Bildschirm an der Kasse an. Der gesamte Vorgang dauert weniger als fünf Sekunden und ist völlig kontaktlos. Darüber hinaus müssen Sie weder Ihr Mobiltelefon noch Ihre Bankkarte bei sich tragen, keinen Ausweis vorlegen oder eine PIN eingeben.

Willkommen in der futuristischen Zahlungswelt für Gesichtserkennung. Es mag wie etwas aus einem Science-Fiction-Film klingen, aber diese Art von Transaktion findet in Großstädten Chinas bereits täglich millionenfach statt.

Werden wir die Technologie, die jetzt in den USA und anderen Ländern wie Dänemark und Nigeria eingeführt wird, in einigen Jahren alle einsetzen? Und gibt es Datenschutz- und Datensicherheitsprobleme, über die wir uns Sorgen machen müssen?

Stewart, eine 18-jährige Studentin, sagt, sie habe keine derartigen Bedenken. „Ich habe das Gefühl, dass die Technologie so schnell voranschreitet, dass die Leute nicht zweimal darüber nachdenken, so etwas zu verwenden.“

„Unsere Telefone lesen bereits unsere Gesichter und unsere Gesichter sind bereits im Internet, daher denke ich nicht, dass dies wirklich einen großen Unterschied macht [für die Sicherheit von jemandem]. Es ist schneller, bequemer und sicherer… und Sie müssen sich keine Sorgen machen, Ihr Telefon oder Ihre Karten zu Hause zu lassen «.

Sie verwendet die Bezahlung für die Gesichtserkennung durch ein amerikanisches Technologieunternehmen namens PopID. Sie registrieren sich über deren Website und laden ein Foto Ihres Gesichts hoch, das im Cloud-basierten System des Unternehmens gespeichert ist. Dann verknüpfen Sie Ihr Konto mit Ihrer Bankkarte.

PopID hat seinen Sitz in Los Angeles und wird heute von rund 70 unabhängigen Restaurants und Cafés in einer Handvoll Städten in den USA, hauptsächlich an der Westküste, genutzt.

Der CEO des Unternehmens, John Miller, sagt: „Wir sind der Ansicht, dass die Verwendung Ihres Gesichts zum Bezahlen nicht anders ist [als die Verwendung Ihres Telefons].

„Es ist nur eine andere Art, sich zu identifizieren. Das [digitale] Bild [aufgenommen am Point of Sale] wird sofort zerstört und die Daten werden an niemanden weitergegeben.

Tatsächlich argumentiert er, dass dies weniger aufdringlich ist als das Bezahlen mit Ihrem Mobiltelefon, da ein Telefon Ihren Standort jederzeit über GPS verfolgen kann. Er fügt hinzu, dass die von PopID gespeicherten Fotos mathematische Karten eindeutiger Gesichtsvektoren sind, keine tatsächlichen Fotos.

Derzeit erfordert PopID, dass der Benutzer seine Maske vorübergehend herunter zieht, aber das Unternehmen sagt, dass es seine Systeme aktualisiert, so dass dies in Zukunft nicht mehr nötig ist.

Ungefähr 12.000 km entfernt in der chinesischen Stadt Guangzhou hat ein anderer Student die Technologie der Gesichtszahlung im Sinn. Ling (der sich aus Angst vor Ärger weigerte, seinen richtigen Namen zu nennen) sagt, dass dies jetzt die einzige Möglichkeit ist, Lebensmittel am Automaten in seinem Wohnblock an der Sun Yat-sen-Universität zu kaufen.

Anders als Sara in Los Angeles ist Ling mit der Einführung der Technologie alles andere als zufrieden. Beunruhigt über den zunehmenden Eingriff in ihr tägliches Leben, weigert sie sich, es zu benutzen. Selbst wenn es bedeutet, dass sie keinen abendlichen Imbiss mehr kaufen kann.

„Technologie ist wie eine Flut“, sagt er. „Du kannst auf keinen Fall gegen ihn schwimmen. Aber ich möchte mich auch gegen diese Art verteidigen, solange ich kann.