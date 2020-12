Warum hat die WHO den vernichtenden Bericht über Italiens COVID-19-Reaktion verschwiegen?

Ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Berichten zufolge eine wichtige Studie über Italiens frühe Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie entfernt. Ranieri Guerra, der italienische WHO-Beamte, der die Studie entfernte, diente zuvor als Generaldirektor für präventive Gesundheit im italienischen Gesundheitsministerium von in den Jahren 2014 bis 2017.

Der Bericht, der extrem kritisch gegenüber Italiens planloser früher Reaktion auf die Pandemie ist – sollte eine Blaupause für Regierungen sein, die noch nicht von dem Coronavirus betroffen sind. Kuwait finanzierte den Bericht, der von dem WHO-Wissenschaftler Francesco Zambon und 10 Kollegen aus ganz Europa geschrieben wurde. The Guardian:

Unter dem Titel An Unprecedented Challenge: Italy’s First Response to Covid-19 wurde das Dokument am 13. Mai auf der WHO-Website veröffentlicht, bevor es am nächsten Tag wieder entfernt wurde, wie der Guardian im August erstmals berichtete.

In dem 102-seitigen Bericht heißt es, Italiens Pandemieplan sei seit 2006 nicht mehr aktualisiert worden und die erste Reaktion der Krankenhäuser sei aufgrund der Unvorbereitetheit improvisiert, chaotisch und kreativ“ gewesen.

Es habe einige Zeit gedauert, bis formale Anleitungen zur Verfügung standen, so der Bericht weiter.

Guerra war direkt für die Aktualisierung des italienischen Pandemieplans von 2006 verantwortlich, was erklären könnte, warum er nicht wollte, dass eine Studie diese Tatsache für alle Welt sichtbar macht.

Der veraltete Plan ist ein entscheidendes Element in den Voruntersuchungen, die von der Staatsanwaltschaft in Bergamo – der am stärksten betroffenen Provinz in der Lombardei während der ersten Welle der Pandemie – wegen möglicher krimineller Fahrlässigkeit der Behörden durchgeführt werden. Die Zahl der durch Covid verursachten Todesfälle in Italien überstieg am Sonntag die 60.000, die höchste Zahl auf dem europäischen Festland.

Die Zahl ist sicherlich viel höher, da Italien schon anfangs in der Pandemie keine Krankenhausbetten mehr zur Verfügung standen und die Menschen zu Tausenden in ihren Häusern starben.

Die WHO weigert sich, Zambon bei den Anhörungen in Bergamo aussagen zu lassen. Offenbar möchte die Organisation lieber die Nachricht begraben, dass sie einen potenziell lebensrettenden Bericht aus politischen Gründen begraben hat.

Zambon, der seinen Sitz im WHO-Büro in Venedig hat, wurde dreimal vorgeladen, um mit den Staatsanwälten zu sprechen, wurde aber von der WHO daran gehindert, die darauf bestand, dass er und die anderen zehn Forscher, die an der Erstellung des Berichts beteiligt waren, Immunität genießen sollten, um auszusagen. Nur Guerra wurde Anfang November von den Staatsanwälten angehört, aber der Inhalt der Anhörung wurde nicht bekannt gegeben.

Nach der ersten Vorladung von Zambon und den anderen Forschern sagte die WHO, dass die regionalen Staatsanwälte den diplomatischen Weg einschlagen müssten, indem sie ihre Anfrage über das italienische Außenministerium stellen

Und Joe Biden will sich dieser Bande von kriminellen bürokratischen Stümper wieder anschließen?

Die Dinge wurden offenbar hitzig zwischen Zambon, dem Autor des Berichts, und Guerra, dessen Versäumnisse Tausende getötet haben könnten. Guerra drohte offenbar damit, Zambon zu feuern, wenn er den Bericht nicht dahingehend ändere, dass die Kritik an dem veralteten Plan entfernt werde, die Kritik, die Guerra als kriminell fahrlässig erscheinen lässt. Zambon meldete die Drohungen pflichtbewusst an seine Vorgesetzten, aber die WHO eröffnete keine interne Untersuchung.

Die WHO weigert sich zu erklären, warum der Bericht entfernt wurde, außer zu sagen, dass er „Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten enthielt.“

Ja, darauf wette ich.

Ist Guerra der Pflichtverletzung und der kriminellen Fahrlässigkeit schuldig?

„Der Bericht kritisierte nicht die italienische Regierung, sondern zeigte die kritischen Punkte beim Management der Pandemie auf, ausgehend von der Prämisse des alten Pandemieplans, der 2017 nur ‚bestätigt‘ und nicht aktualisiert wurde“, sagte Zambon. „Das Team hat das gründlich überprüft und festgestellt, dass alle Pläne, die nach 2006 kamen, einfach kopiert und eingefügt wurden – kein einziges Wort oder Komma wurde im Text verändert.“

Und wir sollen unser Vertrauen in die Bürokraten des Gesundheitswesens setzen? Ich passe