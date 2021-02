Warum COVID-19-Fälle jetzt sofort fallen werden

Eine Stunde nach Joe Bidens Amtsantritt senkte die Weltgesundheitsorganisation die empfohlene PCR-Zyklusschwelle (CT), was automatisch garantiert, dass die Zahl der “Fälle”, d.h. der positiven PCR-Testergebnisse, in den nächsten Tagen und Wochen drastisch sinken wird

Die von der WHO empfohlenen Tests waren früher auf 45 CTs festgelegt, doch der wissenschaftliche Konsens ist seit langem, dass alles über 35 CTs den Test unbrauchbar macht, da die Genauigkeit bei mickrigen 3% liegt – 97% sind falsch positiv

Die “Casedemic” hätte nicht aufrechterhalten werden können, wenn es nicht die Medien gäbe, auf die der Council on Foreign Relations, die Bilderberg-Gruppe und die Trilaterale Kommission einen erheblichen Einfluss ausüben

Der größte Teil der internationalen Berichterstattung in den westlichen Medien wird von nur drei globalen Nachrichtenagenturen geliefert, The Associated Press (AP), Reuters und Agence France-Presse (AFP)

Die Schlüsselrolle, die diese Agenturen spielen, bedeutet, dass westliche Medien oft über die gleichen Themen berichten und dabei sogar den gleichen Wortlaut verwenden. Regierungen, Militärs und Geheimdienste nutzen diese Nachrichtenagenturen auch als Multiplikatoren, um ihr gewähltes Narrativ zu verbreiten und zu verstärken

Die COVID-19-Fälle werden von jetzt an wie ein Stein fallen, und der Grund dafür ist einfach. Eine Stunde nach der Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten senkte die Weltgesundheitsorganisation plötzlich und aus heiterem Himmel die empfohlene PCR-Zyklusschwelle (CT), was automatisch garantiert, dass die Zahl der “Fälle”, d.h. der positiven PCR-Testergebnisse, stark sinken wird.

Seit Monaten warnen Experten davor, dass es sich bei COVID-19 weniger um eine virale Pandemie als vielmehr um eine “Casedemic” oder Pandemie falsch positiver Tests handelt, und dass die Tatsache, dass Labore übermäßig hohe CTs verwendet haben, diese Casedemic so lange am Leben erhalten hat. Ich habe dieses Schema in “COVID-19 Testing Scandal Deepens” und “Astonishing COVID-19 Testing Fraud Revealed” ausführlich beschrieben.

Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Tests waren früher auf 45 Zyklen eingestellt, doch der wissenschaftliche Konsens ist seit langem, dass alles über 35 CTs den Test unbrauchbar macht, da die Genauigkeit bei mickrigen 3% liegt – 97% sind falsch positiv.

Warum um alles in der Welt hat es so lange gedauert, bis dieses gut erkannte Problem behoben wurde, das die falsche Vorstellung schürte, dass asymptomatische Menschen eine Gesundheitsbedrohung darstellten und unter Quarantäne gestellt werden mussten? Wie die ehemalige Fortune 500-Führungskraft und Gesundheitsexpertin Stacey Lennox in einer PJ Media-Kolumne berichtet:

“Im August letzten Jahres veröffentlichte die New York Times einen Artikel, der besagt, dass bis zu 90 % der COVID-19-Tests in drei Staaten nicht auf eine aktive Erkrankung hinweisen. Mit anderen Worten, sie nahmen virale Trümmer auf, die nicht in der Lage waren, eine Infektion zu verursachen oder übertragen zu werden, weil die Zyklusschwelle (Ct) des PCR-Tests die Probe zu oft amplifizierte …

Kurz bevor der New York Times Artikel veröffentlicht wurde, revidierte die CDC ihre COVID-19 Testempfehlungen und sagte, dass nur symptomatische Patienten getestet werden sollten.

Die Medien spielten verrückt, und Dr. Fauci war überall im Fernsehen zu sehen, als er sagte … ‘Ich bin besorgt über die Interpretation dieser Empfehlungen und befürchte, dass sie den Leuten die falsche Annahme vermitteln, dass eine asymptomatische Ausbreitung nicht von großer Bedeutung ist. In Wirklichkeit ist sie es.’

Die Richtlinien gingen darauf zurück, alle ständig mit einem überempfindlichen Test zu testen. Die Idee, dass die asymptomatische Ausbreitung ab August Anlass zur Sorge gab, war nur eine von vielen Lügen, die Dr. Fauci erzählte… “

Niedrigere CT-Ergebnisse führen zu geringeren Lastlasten

Das Update der WHO vom 20. Januar 2021 räumt ein, dass ein positiver PCR-Test allein nicht gleichbedeutend mit einer Infektion ist, dass der “PCR-Schwellenwert (CT), der zum Nachweis von Viren erforderlich ist, umgekehrt proportional zur Viruslast des Patienten ist” und dass in Fällen, in denen die Symptome des Patienten nicht mit dem Ergebnis des Tests übereinstimmen, ein erneuter Test mit demselben oder einem anderen Test durchgeführt werden sollte.

Mit anderen Worten: Wenn Sie keine Symptome haben, ist es unwahrscheinlich, dass ein positiver Test mit einem hohen CT auf eine aktive Infektion hinweist. Höchstwahrscheinlich sind Sie nicht infektiös und werden nicht krank werden. Die Berücksichtigung der Symptome eines Patienten hätte von Anfang an Routine sein müssen, und die Senkung des CT-Wertes hätte schon vor Monaten erfolgen müssen. Es passte nur nicht in das geopolitische Narrativ.

Am 7. Januar 2021 senkte die Gesundheitsbehörde von Kansas ebenfalls den CT-Wert für ihre COVID-19-Tests, von 42 auf 35 CTs. Es ist zwar unklar, ob und wie viele private Labore in diesem Bundesstaat diesem Beispiel folgten, aber der “Fall”-Trend in Kansas begann zu sinken, von einem Tagesdurchschnitt von 2.752 am 7. Januar auf 1.795 am 20. Januar. Tatsächlich wird Lennox’ Vorhersage vom Oktober 2020 von Tag zu Tag prophetischer:

“Biden wird nationale Standards herausgeben, wie die Plexiglasbarrieren in Restaurants, über die er während der Debatte sprach, und die Gouverneure unter Druck setzen, die Maskenmandate mit Hilfe der finanziellen Hebelwirkung der Bundesregierung umzusetzen. Irgendein Schreiberling bei der CDC oder der FDA wird neue Richtlinien herausgeben, die den Ct, den die Labore verwenden, senken, und die Fälle werden auf magische Weise zu fallen beginnen.

In Wirklichkeit wird die Änderung nur falsch-positive Fälle eliminieren, aber die meisten Amerikaner werden das nicht wissen. Der gute alte Onkel Joe wird der Held sein, obwohl es Deep-State-Akteure in den Gesundheitsbürokratien sind, die ein Problem mit Tests nicht lösen werden, das ihnen seit Monaten bekannt ist.”

Die USA sollen den großen Reset gestalten

Warum hat die WHO so lange gewartet, um die CT-Anleitung zu korrigieren? Ist es wirklich ein Zufall, dass die aktualisierte Anleitung am Tag von Bidens Amtseinführung herausgegeben wurde? Oder ist es nur ein weiterer Beweis dafür, dass die COVID-19-Pandemie eine politische Schachfigur ist, deren Ziel es ist, die Weltbevölkerung in einen globalen wirtschaftlichen und sozialen “Reset” zu führen?

Präsident Biden hat eine lange Geschichte der Unterstützung globalistischer Agenden und der “Neuen Weltordnung”, was der alte Begriff für das ist, was jetzt “Great Reset” genannt wird. Offensichtlich wäre Biden die bevorzugte Wahl für die technokratische Elite, die diese ruchlose Agenda vorantreibt, um persönliche Freiheiten radikal zu verringern.

Wie in einem Artikel vom 29. Oktober 2020 auf der Website des Weltwirtschaftsforums vermerkt, ist es die US-Außenpolitik, die den “Great Reset” prägen wird. “Die Vereinigten Staaten werden klare Prioritäten setzen müssen, um sicherzustellen, dass ihre außenpolitischen Bemühungen ihre Fähigkeiten nutzen können, um den globalen Aufschwung zu gestalten”, heißt es in dem Artikel.

Während ein Großteil der darin enthaltenen Diskussion für das ungeübte Ohr wohlwollend und gut klingt, können diejenigen, die den Plan des Great Reset untersucht haben und mit dem Jargon und der wahren Bedeutung hinter den Schlagworten vertraut sind, die Wahrheit zwischen den Zeilen lesen.

Medien sind mitschuldig an der falschen Pandemie-Narrative

Nur wie hat die tiefe Staatstechnokratie die Massen getäuscht? Kurz gesagt, durch ihre Medien Komplizen. Ohne die Mainstream-Medien pumpen aus irreführend, wenn nicht flach-out falsche Informationen auf einer täglichen Basis (denken Sie an den nonstop ticker mit Fall und Sterblichkeits Daten), nichts davon wäre möglich gewesen.

Ein wichtiger Akteur hinter dem Great Reset ist der Council on Foreign Relations (CFR). Wie Swiss Policy Research erklärt: “Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit sind die Führungskräfte und Top-Journalisten fast aller großen US-Medien seit langem Mitglieder des einflussreichen Council on Foreign Relations”.

Nicht zu verwechseln mit dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats oder dem Europäischen Rat für auswärtige Beziehungen, ist der CFR eine gemeinnützige Denkfabrik, zu deren über 5.000 Mitgliedern auch ehemalige und gegenwärtige Präsidenten, Politiker, Staatssekretäre, CIA-Direktoren, Banker, Anwälte, Hochschulprofessoren und Unternehmensführer gehören, um nur einige zu nennen.

Der CFR betreibt auch das David Rockefeller Studies Program, das wiederum das Weiße Haus in außenpolitischen Fragen berät. Insgesamt übt der CFR eine unglaubliche Macht und Einfluss auf das Weiße Haus und seine Politik aus. Wie von Swiss Policy Research berichtet:

“In seinem berühmten Artikel über ‘Das amerikanische Establishment’, stellte der politische Kolumnist Richard H. Rovere fest: ‘Die Direktoren des CFR bilden eine Art Präsidium für jenen Teil des Establishments, der unsere Geschicke als Nation lenkt ..

[I] sie versäumt es selten, eines seiner Mitglieder oder zumindest einen seiner Verbündeten ins Weiße Haus zu bringen. Tatsächlich kann es im Allgemeinen dafür sorgen, dass beide Kandidaten Männer sind, die für ihn akzeptabel sind. “Erst bei den Wahlen 2016 konnte sich der Rat anscheinend nicht durchsetzen.”

Die Synchronisation von Fake News

Der CFR hat zwei internationale Zweigstellen: die Bilderberg-Gruppe und die Trilaterale Kommission. Wie von Swiss Policy Research erklärt, wurden diese beiden Gruppen von CFR-Führern gegründet, “um die Zusammenarbeit der Eliten auf globaler Ebene zu fördern.”

Bekannte Namen im US-Zweig der Trilateralen Gruppe sind David Rockefeller, Henry Kissinger, Michael Bloomberg und die Google-Schwergewichte Eric Schmidt und Susan Molinari, Vizepräsidentin für Public Policy bei Google. Viele der Vorstandsmitglieder sind auch Mitglieder des Aspen-Instituts, das Führungskräfte aus der ganzen Welt in den Feinheiten der Globalisierung schult und berät.

Der Großteil der internationalen Nachrichtenberichterstattung in westlichen Medien wird von nur drei globalen Nachrichtenagenturen bereitgestellt … Die Schlüsselrolle, die diese Agenturen spielen, bedeutet, dass westliche Medien oft über dieselben Themen berichten und dabei sogar denselben Wortlaut verwenden. Darüber hinaus nutzen Regierungen, Militärs und Geheimdienste diese globalen Nachrichtenagenturen als Multiplikatoren, um ihre Botschaften in der ganzen Welt zu verbreiten. ~ Swiss Policy Research

Wie Sie in der Grafik sehen können, sind die großen Medien in allen drei Gruppen gut vertreten, was erklärt, wie ein falsches Narrativ (was immer es auch sein mag) so weit koordiniert und auf den Tag, wenn nicht sogar auf die Stunde genau synchronisiert werden kann.

Wie in dem Beitrag “Der Propaganda-Multiplikator” von Swiss Policy Research angemerkt:

“Es ist einer der wichtigsten Aspekte unseres Mediensystems und doch in der Öffentlichkeit kaum bekannt: Der Großteil der internationalen Berichterstattung in westlichen Medien wird von nur drei globalen Nachrichtenagenturen [Associated Press (AP), Reuters und Agence France-Presse (AFP)] mit Sitz in New York, London und Paris geliefert.

Die Schlüsselrolle, die diese Agenturen spielen, bedeutet, dass westliche Medien oft über dieselben Themen berichten und dabei sogar denselben Wortlaut verwenden. Darüber hinaus nutzen Regierungen, Militärs und Geheimdienste diese globalen Nachrichtenagenturen als Multiplikatoren, um ihre Botschaften in der ganzen Welt zu verbreiten.

Eine Untersuchung der Syrien-Kriegsberichterstattung von neun führenden europäischen Zeitungen verdeutlicht diese Probleme: 78% aller Artikel basierten ganz oder teilweise auf Agenturmeldungen … 0% auf investigativer Recherche. Außerdem sprachen sich 82 % aller Meinungsbeiträge und Interviews für eine Intervention der USA und der NATO aus, während Propaganda ausschließlich der Gegenseite zugeschrieben wurde.”

Die “freie Presse” ist alles andere als unabhängig

Solange diese Nachrichtenagenturen keine Meldung senden, ist es unwahrscheinlich, dass die nationalen und lokalen Medien über ein Ereignis berichten. Selbst Fotos und Videos werden in der Regel direkt von diesen globalen Nachrichtenagenturen bezogen. Auf diese Weise hören, sehen und lesen die Menschen überall genau dieselbe Nachricht.

“Diese Abhängigkeit von den globalen Agenturen schafft eine auffällige Ähnlichkeit in der internationalen Berichterstattung: Von Wien bis Washington berichten unsere Medien oft über die gleichen Themen und verwenden viele der gleichen Phrasen – ein Phänomen, das man sonst eher mit ‘kontrollierten Medien’ in autoritären Staaten in Verbindung bringt”, schreibt Swiss Policy Research.

Selbst Medien, die Auslandskorrespondenten auf ihrer Gehaltsliste haben, erwarten nicht, dass diese Korrespondenten unabhängige Nachforschungen anstellen. Auch sie berichten einfach, was auch immer die großen drei Nachrichtenagenturen berichtet haben wollen, und zwar aus dem Blickwinkel, aus dem sie es berichtet haben wollen. Das Ergebnis ist eine Art Echokammer, in der nur eine Sichtweise präsentiert wird.

Wie nicht anders zu erwarten, ist dieses System eine perfekte Propagandamaschine. Wie Swiss Policy Research feststellt: “Aufgrund der eher geringen journalistischen Leistung der Mainstream-Medien und ihrer hohen Abhängigkeit von einigen wenigen Nachrichtenagenturen ist es für interessierte Parteien ein Leichtes, Propaganda und Desinformation in einem vermeintlich seriösen Format an ein weltweites Publikum zu verbreiten.” Militär- und Verteidigungsministerien sind sich dessen wohl bewusst und nutzen es mit Regelmäßigkeit.

Voller Kreis Zurück zur WHO

Wir haben bereits drei wichtige Organisationen erwähnt, die an der Erstellung und dem Vorantreiben der Great Reset Agenda beteiligt sind: der CFR, die Trilaterale Kommission und die Bilderberg-Gruppe. Die WHO, die als medizinischer Zweig der U.N. dient, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in dem technokratischen Plan, womit sich der Kreis zu dem Punkt schließt, an dem wir diesen Artikel begonnen haben.

Ihre Rolle in der Great-Reset-Agenda ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass es reiner Zufall ist, dass die plötzliche Entscheidung der WHO, die Art und Weise zu ändern, wie wir COVID-19-Fälle diagnostizieren, mit dem Amtsantritt von Präsident Biden zusammenfiel. Es ist einfach zu praktisch. Ein weiterer Anhaltspunkt: Eines der ersten Dinge, die Biden bei seinem Amtsantritt tat, war, der WHO wieder beizutreten.

Die Bill & Melinda Gates Foundation wurde zum größten Geldgeber der WHO, als die Trump-Administration Mitte April 2020 die Finanzierung einstellte, bis eine Überprüfung des Umgangs der WHO mit der COVID-19-Pandemie durch das Weiße Haus abgeschlossen werden kann.

Die GAVI Alliance – eine Partnerschaft zwischen Gates und Big Pharma mit dem erklärten Ziel, globale Gesundheitsprobleme durch Impfstoffe zu lösen – ist ebenfalls ein Top-Geldgeber der WHO und eine der Hauptinitiativen des Weltwirtschaftsforums, auf das wir als nächstes eingehen werden.

Das Weltwirtschaftsforum

Kein Organigramm des Tiefen Staates ist vollständig ohne das Weltwirtschaftsforum, das als sozialer und wirtschaftlicher Zweig der U.N. dient und die Organisation ist, die die jährliche Konferenz der Milliardäre in Davos, Schweiz, veranstaltet.

Das Weltwirtschaftsforum wurde von Klaus Schwab gegründet, der auch die Bücher “The Fourth Industrial Revolution” (2016), “Shaping the Fourth Industrial Revolution” (2018) und “COVID-19: The Great Reset” veröffentlichte.

Das Weltwirtschaftsforum ist ein Zusammenschluss der größten und mächtigsten Unternehmen der Welt, die alle dazu beitragen, die technokratische Agenda voranzutreiben. Dazu gehören:

Microsoft, das Bill Gates zum Milliardär gemacht hat

MasterCard, das weltweit führend in der Entwicklung digitaler IDs und Bankdienstleistungen ist

Google, die Nr. 1 unter den Big-Data-Sammlern der Welt und führend bei Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz

Stiftungen, die von den reichsten Menschen der Welt gegründet wurden, wie die Rockefeller Foundation, der Rockefeller Brothers Fund, die Ford Foundation, Bloomberg Philanthropies und George Soros’ Open Society Foundation

Wenn Sie hinter den Vorhang des Weltwirtschaftsforums und der WHO blicken, finden Sie all die gleichen wohlhabenden Individuen und ihre Firmen und Stiftungen, die zwar behaupten, sich für eine gerechtere Gesellschaft und einen gesünderen Planeten einzusetzen, in Wirklichkeit aber nur versuchen, Profit und Macht zu zentralisieren.

Technokratie unter jedem anderen Namen ist immer noch Technokratie

Viele der Begriffe, die wir in den letzten Jahren immer häufiger von diesen und anderen Organisationen gehört haben, beziehen sich eigentlich auf Technokratie unter einem anderen Namen. Beispiele sind:

The Great Reset, Die vierte industrielle Revolution, Build Back Better, Nachhaltige Entwicklung, Die Agenda 21, Die Agenda 2030, Die Neue Urbane Agenda, Grüne Wirtschaft, Der grüne New Deal, Das Pariser Klimaabkommen und die Bewegung zur globalen Erwärmung im Allgemeinen

All dies bezieht sich auf die Technokratie und ihre ressourcenbasierte Wirtschaft und ist Teil davon. Ihr gemeinsames Ziel ist es, das Eigentum an allen Ressourcen der Welt für eine kleine globale Elitegruppe zu erobern, die das Know-how hat, die Computersysteme zu programmieren, die letztendlich das Leben aller diktieren werden.

Was sie anstreben, ist in Wirklichkeit die ultimative Form des Totalitarismus. Wenn sie von “Wohlstandsumverteilung” sprechen, meinen sie eigentlich die Umverteilung von Ressourcen von uns zu ihnen, und das ist genau die Art von Wohlstandstransfer, den die COVID-19-“Casedemic” ermöglicht hat.

Fast ein Jahr lang wurde uns vorgegaukelt, dass Millionen von uns sterben würden, wenn wir nicht jeden Anschein eines normalen Lebens aufgeben würden, obwohl in Wirklichkeit fehlerhafte Tests eingeführt worden waren, die lediglich inaktive Viruspartikel aufspüren, die keine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Während Kleinunternehmer gezwungen waren, alles zu opfern, was sie besaßen, verschlangen die Reichen sowohl den Marktanteil als auch das Eigentum, das sie wegen des verlorenen Geschäfts einbüßen mussten.

Ich glaube nicht, dass es eine Übertreibung ist zu sagen, dass die COVID-19-Pandemie das größte Ereignis unter falscher Flagge in der Geschichte der Menschheit war, ausgeheckt von Technokraten und umgesetzt durch ihr Netzwerk globaler Organisationen, die Politik, Gesundheit, Finanzen und Medien beeinflussen – wenn nicht sogar direkt steuern und kontrollieren. Wie von Lennox in ihrem Artikel vom 20. Januar 2021 festgestellt:

“Was ich seit September als ‘Casedemic’ bezeichnet habe, wird auf magische Weise gelöst werden, gerade rechtzeitig, damit Joe Biden wie ein Held aussehen kann. Für absolut nichts zu tun. Sagen Sie mir nicht, es gibt nicht eine politisierte tiefen Zustand in unserer Gesundheitsbehörden … Jeder Geschäftsinhaber, der wegen Lockdowns aufgrund einer hohen Anzahl von “Fällen” ruiniert wurde, sollte wütend sein. Jedes Elternteil, dessen Kind hat ein Jahr der Schule verloren sollte wütend sein. Nichts davon war für Ihre Gesundheit.”

