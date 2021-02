Volksgesundheit: Dem Staat sei dank! | Dr. med. Simon Feldhaus | NaturMEDIZIN | QS24

Es ist Zeit Danke zu sagen. Der äußerst fürsorgliche Akt des Staates im Umgang mit gefährlichen Viren lässt viel Hoffnung aufkommen für ein neues und innovatives Gesundheitswesen. Das ist in der aktuellen Situation deutlich erkennbar. Ein Gesundheitswesen, das jedem Menschen das gibt, was er oder sie wirklich braucht, wann und wo immer es benötigt wird. Allem voran steht die Sicherung der Versorgungskette mit Insulin und Bluthochdruck Tabletten. Alles wird frei Haus geliefert. Eine Handy App stellt sicher, dass wir uns täglich auch genügend bewegen. Endlich kommt die lange überfällige, staatliche Unterstützung um die Probleme an den Wurzeln zu packen und das Volk «gesund» zu machen. Da wir bis heute selbst nicht in der Lage waren uns um unsere Gesundheit und unseren Körper verantwortungsvoll zu kümmern, ist es umso erfreulicher zu erfahren, dass der Staat nicht weiter tatenlos zusieht und mit Hilfe von ausgewählten Experten das Zepter in die Hand nimmt und uns in die Schranken weist.