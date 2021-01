Völlig unzuverlässig“: Iran verbietet Import von Coronavirus-Impfstoffen aus den USA und Großbritannien

Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat den Import von Covid-Impfstoffen aus den USA und Großbritannien verboten und stellt ihre Wirksamkeit in Frage.

Die Ankündigung erfolgte am Freitag in einer Fernsehansprache, in der der Oberste Führer sogar vorschlug, dass London und Washington versuchen könnten, andere Länder mit ihren Anti-Coronavirus-Lösungen zu „kontaminieren“.

Importe von US-amerikanischen und britischen Impfstoffen ins Land sind verboten … Sie sind völlig unzuverlässig. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie andere Nationen kontaminieren wollen.

Khamenei ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt, seinen Erzrivalen weiter aufs Korn zu nehmen, indem er sagte, dass die steigenden Zahlen von Coronavirus-Infektionen in den USA der beste Beweis dafür seien, warum man ihren medizinischen Produkten nicht trauen sollte.

„Wenn die Amerikaner in der Lage wären, einen Impfstoff zu produzieren, würden sie nicht so ein Coronavirus-Fiasko in ihrem eigenen Land haben“, sagte er.

Die US-Medikamentenhersteller Moderna und Pfizer sowie das britische Unternehmen AstraZeneca haben in den letzten Monaten ihre jeweiligen Impfstoffe gegen die Coronaviren auf den Markt gebracht. In mehreren Staaten, darunter auch in den Herkunftsländern der Impfstoffe, sind bereits Massenimpfungen mit diesen Medikamenten angelaufen. Zuvor hatte der iranische Rote Halbmond angekündigt, eine Charge von 150.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs zu erhalten, obwohl die Organisation keinen Zeitrahmen angab, wann die Impfstoffe eintreffen würden.

Khamenei verbot nicht nur die Medikamente aus den USA und Großbritannien, sondern signalisierte auch, dass Teheran nicht auf Produkte aus Frankreich zählen würde, wenn diese verfügbar wären.

„Angesichts unserer Erfahrung mit Frankreichs HIV-verseuchten Blutlieferungen sind auch französische Impfstoffe nicht vertrauenswürdig“, sagte Khamenei und bezog sich dabei auf den großen Skandal Anfang der 1990er Jahre.

Der Führer sagte jedoch, dass Teheran die Möglichkeit habe, Coronavirus-Impfstoffe „von anderen zuverlässigen Orten“ zu importieren. Während Khamenei die Kandidaten für die Importe nicht spezifizierte, wird der russische Impfstoff Sputnik V wahrscheinlich zu den ersten Kandidaten gehören. Der Iran hat seinen eigenen Impfstoff entwickelt, und die erste Phase der Versuche hat bereits begonnen.