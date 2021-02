Visualisierung der globalen Einstellung zu den COVID-19-Impfstoffen

Impfen oder nicht impfen? Das ist hier die Frage.

Um eine Herdenimmunität gegen COVID-19 zu erreichen, glauben einige Experten, dass zwischen 70 und 80 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen.

Aber, wie Katie Jones von VisualCapitalist bemerkt, sind die Haltungen gegenüber diesen Impfstoffen zweifellos gemischt. Tatsächlich wird geschätzt, dass ein Drittel der Menschen weltweit große Bedenken hat.

Anhand von Umfragedaten aus acht verschiedenen Ländern hat Global Web Index fünf Modele erstellt, um zu verdeutlichen, wie sich typische Einstellungen zu Impfstoffen in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren wie Alter, Einkommen, Lebensstil und Werten unterscheiden.

Länder die untersucht wurden: Vereinigte Staaten, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Brasilien, China, Indien, Japan und Italien.

Zu welchem Segment gehören Sie nach diesen Angaben am ehesten?

Impfstoff-Befürworter

(Personen, die sagen, dass sie den COVID-19-Impfstoff erhalten werden).

Von allen befragten Teilnehmern unterstützen 66% die Idee, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Innerhalb dieser Gruppe überwiegen jüngere Menschen (18-34 Jahre), die wahrscheinlich berufstätig sind, ein hohes Einkommen haben und in einer Stadt leben.

Trotz ihres Optimismus gegenüber dem COVID-19-Impfstoff gibt jedoch ein Drittel der Impfbefürworter an, mit der Impfung zu warten, da sie Bedenken bezüglich der Verteilung des Impfstoffs und möglicher Nebenwirkungen haben.

Interessanterweise wurde diese abwartende Haltung bereits während der H1N1-Pandemie (Schweinegrippe) beobachtet, als sowohl die Öffentlichkeit als auch das Gesundheitspersonal aufgrund von Sicherheitsbedenken eine geringe Akzeptanz der Impfung zeigten.

Impfstoff-Zögernde

(Personen, die sich nicht sicher sind, ob sie den COVID-19-Impfstoff wollen).

Die Gruppe der Impfstoff-Zögerer, die eher unter vorsichtigen Vorstadt-Eltern zu finden ist, macht 12% der gesamten Studie aus. Sie sind eher weiblich und haben Angst vor der langen Testdauer von Impfstoffen und fordern daher mehr Transparenz in Bezug auf die Wissenschaft.

Allerdings könnte diese Gruppe leicht umgestimmt werden, da sie eher auf Mund-zu-Mund-Propaganda und Foren zurückgreift, um Ratschläge von Gleichaltrigen zu erhalten, als auf andere Medien.

Impfstoffverpflichtete

(Menschen, die sich nur impfen lassen, wenn es für Reisen, Schule, Arbeit etc. notwendig ist)

Die Gruppe der Impfpflichtigen macht 11% der Gesamtheit aus und ist überwiegend männlich im Alter zwischen 16 und 24 Jahren.

Während diese Gruppe auch über mögliche Nebenwirkungen besorgt ist, waren ihre Antworten, die darauf hindeuten, dass ein Impfstoff nicht notwendig ist, um COVID-19 zu bekämpfen, überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Segmenten in der Studie. Sie schneiden auch überdurchschnittlich ab, wenn es darum geht, sich selbst als Traditionalisten zu betrachten.

Impfstoff-Skeptiker

(Menschen, die sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen wollen.)

Die Gruppe der Impfskeptiker macht weitere 11% der Gesamtheit aus. Allerdings ist diese Gruppe überwiegend weiblich, zwischen 45 und 64 Jahre alt und hat ein unterdurchschnittliches Einkommen. Sie haben seltener einen Hochschulabschluss und leben eher in einer ländlichen Gegend.

Zusammen mit der Sorge vor möglichen Nebenwirkungen ist diese Gruppe generell pessimistischer, was die Einnahme von COVID-19 überhaupt angeht. Daher glaubt ein kleiner Prozentsatz nicht, dass ein Impfstoff helfen wird, die globale Gesundheitskrise zu bekämpfen.

Mit einem bemerkenswert niedrigen Vertrauensniveau ist diese Gruppe eine der am schwersten zu erreichenden und potenziell zu überzeugenden. Was sie jedoch einzigartig macht, ist ihr Mangel an Vertrauen in den wissenschaftlichen Prozess.

Impfgegner

(Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie generell gegen Impfstoffe sind)

Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die sich gegen eine COVID-19-Impfung entscheiden, nicht mit Impfskeptiker verwechselt werden sollten.

Impfgegner sind ein Teilsegment der impfskeptischen Gruppe, die 1,4% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Der Unterschied ist, dass Impfgegner aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht an eine Impfung glauben, auch nicht an einen Impfstoff für COVID-19.

Laut der Studie fallen die Impfgegner in eine von zwei Altersgruppen, zwischen 16-24 Jahren oder 55-64 Jahren, und sind typischerweise männlich und haben ein geringeres Einkommen.

Ein weiteres Werkzeug im Arsenal gegen COVID-19

Die Studie zeigt, dass weite Teile der Gesellschaft – unabhängig von ihrer Demographie oder ihren Ansichten – zumindest etwas besorgt darüber sind, dass COVID-19-Impfstoffe weithin verfügbar werden.