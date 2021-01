Videos: Trump-Anhänger im Kapitol stoßen mit der Polizei zusammen

JUST IN – Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.pic.twitter.com/FltlSTeCl4 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Trump-Anhänger haben im Capitol-Gebäude in Washington, DC, mehrere Ebenen von Sicherheitszäunen verletzt, was zu Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei geführt hat.

Einige behaupten, dass die Demonstranten versuchen, das Kapitol zu besetzen. „Dies ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Tausende können von der Polizei nicht aufgehalten werden “, twitterte Elijah Schaffer.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Crowd continues to increase in size with Trump supporters for today’s rally in Washington, DC. pic.twitter.com/poVMoDPBoa — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

They are storming DC!

Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WashingtonDC pic.twitter.com/ZkJal7SM9g — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

Yo cops are throwing punches in DC pic.twitter.com/pDdCaK1IVs — Right Wing Punk (@Right_Wing_Punk) January 6, 2021

Trump supporters chanting “Fucking traitors to your country” to the pigs lmao. TOTAL BOOMER AWAKENING. PURE RAGE TOWARDS PIGS. pic.twitter.com/V0xOn1SLgC — RÇ (@RacistCath_) January 6, 2021

Die Capitol Hill-Gebäude wurden als Reaktion auf den Vorfall evakuiert.

Two Capitol Hill buildings now being evacuated by USCP: Cannon House Office Building and Madison Library of Congress Building — Chad Pergram (@ChadPergram) January 6, 2021

Die Konfrontation fand statt, nachdem Präsident Trump bei der Kundgebung von „March For Trump“ vor Tausenden eine Rede gehalten hatte, bei der Menschen aus dem ganzen Land zusammengekommen sind.

Die Szenen unterscheiden sich nicht von monatelangen widerspenstigen Protesten der Agitatoren von Black Lives Matter, die von den Medien als „friedlich“ bezeichnet wurden. Vermutlich haben sie damit überhaupt kein Problem. In Wirklichkeit haben die Medien die Bedrohung durch rechtsgerichtete Gruppen, die am Marsch teilnehmen, wochenlang hochgespielt und werden wahrscheinlich über die Szenen hinweg hyperventilieren, obwohl sie seit Monaten ein ähnliches Verhalten von BLM- und Antifa-Aktivisten unterstützen.