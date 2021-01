Video: Polizei beendet Baby-Party wegen Covidmaßnahmen

Der Clip zeigt, wie die Beamten ein Haus in Hornchurch im Osten Londons betreten und 20 Personen vorfinden, die an einem Tisch sitzen, der mit Essen gefüllt ist. An einem Ende des Raumes befindet sich ein Bogen aus rosa Luftballons.

„Wir haben einen Anruf bekommen, weil Sie sich hier versammeln. Offensichtlich verstoßen Sie gegen die Covid-Regeln“, sagt einer der Beamten, nachdem er gefragt hat, wer an dieser Adresse wohnt.

„Wir können jedem Erwachsenen hier eine Geldstrafe aufbrummen, jedem einzelnen von Ihnen. 200 Pfund für jeden. Weil Sie gegen die Regeln verstoßen“, fügt die Polizistin hinzu.

Die Metropolitan Police sagt, dass zwei Männer mit einer Geldstrafe von je 200 Pfund bestraft wurden und der Rest der Gäste aufgefordert wurde, sofort zu gehen.

„Bei dieser Versammlung waren Menschen ganz unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Haushalten anwesend“, sagte Chief Superintendent Stephen Clayman.

„Eine Versammlung wie diese kann tragische Folgen für alle Beteiligten haben und birgt das Risiko, diesen schrecklichen Virus auf die Angehörigen und die weitere Gemeinschaft zu übertragen“, fügte er hinzu.

„Bitte haben Sie keinen Zweifel, wir sind entschlossen, mit denen, die auf diese Weise gegen die Covid-Vorschriften verstoßen, hart umzugehen.“

Wie wir bereits hervorgehoben haben, zeigte ein anderes Video, wie die Polizei nach einem Hinweis eines Nachbarn ein Haus in Schottland betritt und Familienmitglieder verhaftet.

This is what your taxes and capitulating to the government get you.



Scottish police use lockdown powers to storm into a home and violently arrest the family. The children screaming really fucked me up. pic.twitter.com/J6qfHLHKzv