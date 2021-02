Video eines Supermarktes in Florida zeigt das dort ein normales Leben geführt wird: Keine Masken, auch die Angestellten nicht!

Das folgende Video mag plakativ erscheinen, aber es repräsentiert nichts anderes als die Normalität, die in Florida gelebt wird – auch dank der Tatsache das seine Bürger eine geringere “Obrigkeitshörigkeit” hat. Keine Masken, keine Einschränkungen… Selbst in einem geschlossenen Raum wie einem Supermarkt!

Wie Sie im folgenden Video sehen können, ist der Gang zum Supermarkt Oakes Farm Seed To Table Market eine absolute Freude:

New video from a supermarket in Florida shows customers and employees of all ages openly rejecting the rules for mask wearing, spurring outrage as the country continues to battle the coronavirus. @SamBrockNBC reports. pic.twitter.com/wzhnI52Yuq

Wir weisen darauf hin, dass sie dort nicht die unverständlichen Einschränkungen ertragen müssen, die sich nicht nur als nutzlos erwiesen haben, sondern auch nicht nach gesundheitlichen Kriterien festgelegt wurden, die von Fachleuten auf diesem Gebiet beschlossen wurden.

Florida fights community spread of COVID on a massive scale: a15-second snapshot of a supermarket today in Naples. Many employees and customers with no masks on inside. Store sign outside cites “medical exemptions,” we can’t ask questions. Store owner states "no masks for me." pic.twitter.com/iVZ5NnUqyL