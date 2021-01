Verstoß gegen Abriegelung: Polizei fordert Befugnis zum gewaltsamen Eindringen in Wohnungen

Nachdem Premierminister Boris Johnson eine neue nationale Ausgangssperre in England angekündigt hat, fordert die Polizei neue Befugnisse, um das Eindringen in die Häuser von mutmaßlichen Verstößen gegen die Ausgangssperre zu erzwingen.

Die Forderung wurde von David Jamieson, dem Polizei- und Kriminalitätskommissar für die Polizei der West Midlands, Englands zweitgrößter Kraft, erhoben.

